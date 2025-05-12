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Omron HeartGuide



12.05.2025 Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
22.01.2021 Как работают умные часы с функцией измерения давления 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Omron HeartGuide и организации, системы, технологии, персоны:

Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
BP - British Petroleum 182 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1848 1
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Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 354 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 846 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 311 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1254 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10122 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6017 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4480 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9004 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
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