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Omron HeartGuide
|12.05.2025
|Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья 1
|22.01.2021
|Как работают умные часы с функцией измерения давления 1
Omron HeartGuide и организации, системы, технологии, персоны:
|Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2068 1
|U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 119 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5022 2
|Asus VivoWatch - фитнес-часы 4 1
|Google Android 14221 1
|Apple iOS 7943 1
|Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148259 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52525 1
|Япония 13355 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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