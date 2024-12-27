СЛМетрикс ИТ-сертификация
СЛМетрикс ИТ-сертификация и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2811 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Сколково - SK Edtech Hub - EdTech-кластер Фонда Сколково 4 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 2
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
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