Вытеснение человека. Искусственный интеллект в бизнесе будущего

Искусственный интеллект вызывает у людей различные чувства: энтузиазм, надежду, скептицизм, страх. На противоположных концах этих «качелей» находятся вполне заслуженные профессионалы, разработчики ИИ, которые в свободное время рассказывают, насколько не правы люди из другого лагеря. Значит, надо разобраться, в чем проблема.

В конце прошлого года аналитики Gartner опубликовали очередной прогноз: из 10 ключевых технологий 2018 года активнее всего будут развиваться искусственный интеллект и аналитика. Как к этому относиться – с оптимизмом или же выходить на демонстрацию с плакатом Kill all robots?

Основной вопрос – правильно ли мы понимаем, что такое искусственный интеллект и какова его роль в нашей жизни. У большинства людей, не имеющих отношения к ИИ, это понимание несколько искажено. Само слово «интеллект» вообще слабо подходит для описания поведения самообучающихся искусственных нейронных сетей, награжденных красивым термином Artificial Intelligence.

Мы привыкли считать интеллект исключительным свойством человека. Поэтому неточный перевод Artificial Intelligence на русский наделяет компьютер ненужной антропоморфностью и сбивает с толку. Возможно, правильнее было бы вместо «интеллекта» использовать слова «интеллектуальное поведение» или «умение рассуждать разумно», а вместо «искусственного интеллекта» говорить что-то вроде «интеллектуальные системы».

Специалист подобен флюсу

Разработчики пытаются создать ИИ, способный решать творческие задачи, с которыми раньше могли справиться только люди. Пока ни о какой универсальности талантов, присущей людям или роботам из фантастических кинофильмов, речь не идет. ИИ способен выполнять только узкие прикладные задачи. Но и это дало целый ряд интересных эффектов, которые заставляют задуматься о будущем человечества.

Способен ли догнать и перегнать нас искусственный разум, находящийся пока на более низкой стадии развития?





Возьмем для примера интеллектуальную систему на базе машинного обучения, созданную для крупного контакт-центра. Она должна распределять между операторами и сервисными инженерами входящие заявки на решение технических проблем (каждый сотрудник имеет свою специализацию, и ему должны приходить только соответствующие ей заявки).

Начав с большого количества ошибок маршрутизации, машина скоро научится работать лучше человека – быстрее и точнее. Самообучаясь, она сможет правильно маршрутизировать не только формы с правильно заполненными полями, но и, например, письмо со скриншотом программной ошибки и без сопроводительного текста, или телефонное обращение со словами «я что-то нажала и все погасло» – в последнем случае, правда, система задаст уточняющие вопросы.

Возможности саморазвития ИИ постоянно расширяются. Известен опыт, когда компания Google после приобретения YouTube создала нейронную сеть, показала ей хранилище видеофайлов и дала команду «фас». Не было ни четкой задачи, ни критериев или параметров выбора. Сеть сама должна была придумать себе занятие. И через неделю просмотра видео, в которых она ничего не понимала, сеть отчиталась о том, что нашла первую сущность: диагональные линии. Потом она выделила категорию «люди», за ней – «кошки» и т.д.

Это интереснейший результат, но и он не отменяет судьбу узкой специализации: сеть, предназначенная для видеоаналитики, не будет водить автомобиль или регулировать энергоснабжение региона. А человек вполне может совмещать в одном лице функциональность водителя, специалиста по энергетике и киномана.

Бесконтрольная эволюция

Встречая понятие «искусственный интеллект», мы часто пытаемся понять, насколько умными могут быть наши машины, и «это уже Skynet или мы еще поживем». Да, сегодня ИИ не может тягаться в рациональном поведении даже с животными, не говоря уже о человеке. Любая лабораторная мышь умеет делать больше разнообразных «трюков», чем ИИ. Но нас все равно волнует вопрос: если между мышью и человеком лежит эволюционная пропасть, то способен ли догнать и перегнать нас искусственный разум, находящийся пока на еще более низкой стадии развития? И что будет, если или когда он нас обгонит?

Здесь мнения экспертов расходятся. Одни считают, что не имеет смысла даже задумываться об этом, тем более – бояться апокалиптических картин, нарисованных в кинобоевиках. «ИИ станет опасен только когда ему начнет нравиться управлять миром. Но в ближайшие десятилетия этого точно не произойдет», – сказал недавно руководитель одной из российских компаний-разработчиков ИИ.

С другой стороны, раздается голос авторитетов, считающих, что уже пора бить тревогу: успел высказаться Стивен Хокинг, да и Илон Маск предупреждает об опасности чуть ли не на каждой пресс-конференции: «Искусственный интеллект может стать бессмертным диктатором. Он рано или поздно прикончит всех нас».

Причем опасность, по мнению Маска, грозит нам уже в ближайшие 10 лет: «У меня есть опыт работы с очень продвинутым ИИ и, по моему мнению, людям действительно стоит опасаться его. Я продолжаю бить тревогу, но пока люди не видят роботов, убивающих других людей на улицах, они не знают, как реагировать, поскольку им такой сценарий кажется нереалистичным».

По его мнению, причина этой угрозы – в бесконтрольности разработки ИИ, которой занимаются корпорации как по собственной инициативе, так и по правительственным заказам. Они ни перед кем не отчитываются о своих реальных открытиях в этой сфере и ни с кем ими не делятся: «Facebook, Google, Amazon, Apple – все они уже знают о вас очень многое. ИИ, который будет создан в недрах этих корпораций, получит огромную власть над людьми. А концентрация власти в одних руках всегда порождает огромные риски. Лишь несколько человек в Google контролируют создание ИИ, без какого-либо надзора извне, – так не должно быть».

Ирония ситуации заключается в том, что ИИ тоже не отчитывается перед создателями обо всех своих успехах. Даже разработчики, по признанию довольно крупных специалистов в этой области, не до конца понимают, что происходит на нижних уровнях нейронных сетей. Сети сами определяют, что им нужно.

Сегодня «паникер» Маск видит единственный позитивный сценарий развития – должно быть принято политическое решение на международном уровне не допускать монополии одной страны или компании на ИИ. Ведь риск исходит не от сферического ИИ в вакууме, а от его владельцев, которые могут начать использовать его во зло или просто поставить отвечать за участок, где ИИ может нанести вред. Вторая задача – дать человечеству «слиться» с компьютерами. Его компания Neuralink (конечно, Маск не забывает о бизнесе, делая такие прогнозы), планирует создать скоростные нейроинтерфейсы для связи мозга с компьютером уже через 8-10 лет. Симбиоз с компьютером, по его мнению, ликвидирует угрозу диктатуры ИИ над человечеством, потому что оно само превратится в коллективный ИИ.

Не последнее изобретение человечества

Традиционно ИИ делят на два вида – «сильный» и «слабый». «Сильный» обладает сознанием и самосознанием, он может обучаться, принимать решения в условиях неопределенности, строить планы и общаться на естественном языке. То есть он подобен человеку. «Слабый» ИИ такими свойствами не обладает, его судьба – решать специализированные задачи, а также постепенно расти до уровня универсального искусственного разума, при этом не осознающего себя и полностью подчиненного человеку.

На сегодняшний день, как мы говорили выше, созданы только прикладные системы, усиливающие возможности человека в решении узких задач. Об искусственном разуме, то есть о «сильном» ИИ, в практическом смысле речь не идет совсем. Но рано или поздно этот момент настанет. Да, сейчас возможности ИИ слабее, чем у мышей, но он развивается экспоненциально, и он лишен ограничений природных систем.

Животное не может преодолеть эволюционную разницу между своим и человеческим разумом. Для машины же это возможно. И, когда она это сделает, то потом в течение нескольких часов, суток или месяцев сможет сначала развиться от уровня ребенка до величайшего гения, а затем и вовсе оставить человечество позади. Вопрос в том, когда наступит это «когда».

На наш взгляд, искусственный интеллект рановато назвали «последним изобретением человечества». Пока мы не знаем, возможно ли в принципе изобретение полноценного искусственного разума и какие последствия могут наступить. Ну хорошо, вот ИИ обыграл два десятка чемпионов в го (в отличие от шахмат, в го к победе приводят не расчеты ходов, а интуиция и опыт, потому что среднее число вариантов развития партии из ситуации на доске больше, чем число атомов в известной нам Вселенной) – и что? Он всего лишь показал свой выход на новую ступень развития, туда, где есть место для самообучения и принятия неоднозначных, но верных решений. И он по-прежнему не может нажать «красную кнопку», как это сделал Skynet. Даже когда уверенно пройдет тест Тьюринга – не нажмет. У него нет этой «кнопки», и появится ли – неизвестно.

У нас в руках золото

Человечество благодаря усилиям ученых и многочисленных разработчиков получило бесценный дар, который поможет ему самому измениться к лучшему. ИИ уже дал мощнейший импульс для развития анализа данных, робототехники, управления распределенными структурами (например, энергосетями) и сотен других областей, благодаря которым обновляются целые отрасли экономики. Причем это не только в США или Японии, но и в России. Вот несколько живых примеров.

В «Газпром нефти» установлена интеллектуальная система предупреждения инфраструктурных сбоев от Naumen. Она наблюдает за множеством различных источников данных о состоянии ИТ-хозяйства компании, анализирует поступающие данные и предсказывает возможные неполадки. Классическая задача для предиктивной аналитики и машинного обучения в масштабах одного из крупнейших бизнесов страны. Освободились в результате рабочие руки, сократились затраты на обслуживание, повысилась доступность ИТ-систем.

«Почта России» использует самообучающихся голосовых ботов того же разработчика, воспринимающих обычную речь и произвольный формат запроса для поиска посылок и ближайших к звонящему почтовых отделений, а семантический анализ текста – для обработки заявок внутреннего портала самообслуживания сотрудников. В результате почтовый гигант, постоянно критиковавшийся за очереди в отделениях, значительно сократил простои операционных окон по техническим причинам.

Оператор связи МТС использует интеллектуальные решения для прогнозирования отказов базовых станций по всей стране. Доступность БС возросла, число выездов ремонтных бригад сократилось – выигрывает и оператор, и абоненты. В дальнейшем, судя по СМИ, МТС планирует задействовать ИИ при разработке человеко-машинных интерфейсов, которые смогут общаться с пользователями.

В банках ИИ находит применение в первую очередь там, где нужно реагировать на меняющиеся ситуации и искать следы возможных нарушений в больших потоках данных. Это антифрод-системы, системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, системы обнаружения сетевых атак. Сегодня они больше не могут работать по старым принципам, поскольку схемы мошенничества и варианты атак меняются очень быстро. В частности, «Инфосистемы Джет» создали такие решения, обрабатывающие сотни тысяч операций в минуту из множества источников и реагирующие не только на известные проблемы, но и на потенциальные угрозы.

Интереснейший опыт (и прибыль) получил Сбербанк от внедрения искусственного интеллекта для психологического прототипирования. Банк использовал передовую методологию Big Five профессора Стэнфордского университета Михала Косинского. Она позволяет составить психологический портрет личности и оценить его благонадежность для банка буквально по лайкам в соцсетях на основе пяти черт характера: добросовестность, открытость, общительность, законопослушность и эмоциональная устойчивость. В прошлом году технология дала банку чистую прибыль $50 млн.



В ритейле востребован «умный» поиск товаров. Такое решение, созданное российской компанией Detectum, использует «М.Видео» для своего интернет-магазина. Система, использующая аналитику данных и машинное обучение, отслеживает клиентские запросы и предпочтения по брендам и категориям, после чего рекомендует человеку товары. И, пока посетитель ищет что-то на сайте, он также видит продукты, ранжированные по популярности среди своей группы потребителей.

Кроме того, ритейлер Walmart вместе с Microsoft собирается внедрить ИИ для управления своими будущими магазинами без продавцов. Это станет ответом на аналогичный сервис компании Amazon, с которой они оба конкурируют. Рынок роботизированных покупок в США достиг уже $50 млрд в год, и он далек от насыщения, что привлекает новых игроков.



Разработчик ИТ для авиакомпаний SITA использует искусственный интеллект, чтобы прогнозировать задержки рейсов с учетом погоды, «воздушных заторов» и других факторов за целых 6 часов до предполагаемого прибытия. Это позволит сократить убытки, достигающие по отрасли $25 млрд в год.

Конечно, самые мудрые эксперты предупреждают нас, что в ближайшее время до 75% проектов внедрения ИИ ждет неудача. Но они считают весь рынок – и опытных разработчиков, и стартапы в области ИИ, они учитывают вероятность, что подрядчик окажется недобросовестным, или заказчик неправильно поймет роль ИИ в своем бизнесе, или проект из-за постоянных новых требований затянется на годы и будет заброшен. Волновать должна не эта цифра, а риск оказаться в числе 100% проигравших, которые вообще отказались от инноваций и были вытеснены конкурентами.

Не пытайтесь обыграть робота

И вот он – один из главных эффектов искусственного интеллекта на экономику: скорее всего, многим из нас придется искать себе новое применение в жизни. 80% людей в мире занимается тем, что с успехом могут выполнить роботы: отвечать на вопросы, управлять машинами, распознавать объекты на записях с камер видеонаблюдения, продавать товары, искать патологии у пациентов. Как мы убедились, это уже пришло и в Россию.

Об этом же говорит и основатель Microsoft Билл Гейтс. Относительно своей страны он дал немного парадоксальный, но позитивный прогноз, который можно применить ко всему миру: «ИИ возродит экономику США, отняв работу у американцев». Иными словами, ИИ повысит эффективность экономики, одновременно вытеснив из нее многих людей. Но это не беда. К счастью, есть неисчерпаемый объем занятий, в которых машины пока не смогут заменить человека. Нужно только не пытаться быть умнее ИИ в своей профессии, а искать другую нишу, если робот захочет занять вашу.