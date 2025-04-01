Разделы

Телеком
|

37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»

Дата и время проведения:

22–24 апреля (вторник – четверг): 10.00–18.00

25 апреля (пятница): 10.00–16.00

Город: Москва

Адрес: Краснопресненская наб., 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Тип: офлайн

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

22–25 апреля 2025 г. в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», пройдет выставка «Связь-2025». Это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Выставка проводится с 1975 года и является крупнейшей в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», объединяющей 37-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025», экспозицию навигационных систем, технологий и услуг «Навитех», экспозицию потребительской электроники ICEE, а также форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В 2024 году свои возможности представили более 690 компаний, «Связь» посетили более 14 000 специалистов отрасли. В рамках деловой программы прошли 30 мероприятий, в которых приняли участие около 200 спикеров и 3 000 делегатов.

Основные тематические разделы выставки «Связь»:

Среди участников в 2025 году: 2ГИС, «Агат-РТ», «Ангстрем-Телеком», «АйПиМатика»,«Арман», «Базис Телеком», ФГУП «ВНИИФТРИ», «Группа индустриальных технологий», «ДВДМ РУ», Зеленоградский нанотехнологический центр, «Имаклик Сервис», «Информтехника», НТО «Ирэ-Полюс», «Искра Технологии», «Комлинк», «Кьютек», «ЛЕО ТЕЛЕКОМ», НПФ «Микран», INWAVE, «НАГ», «НАТЕКС», «НЕОКОМ», «Неорос», «Новые сети», «ПИЭЛСИ Технолоджи», НТЦ «ПРОТЕЙ», «ПРИСТ», «Сател», ServerPoint,», «СУПЕРТЕЛ», «Т8», «ТС-СКН», «Т-Хелпер», «Триалинк», «ФИБО-ТЕЛЕКОМ», «Флат», «Элтекс Коммуникации», «ЭМИЛИНК» и другие компании.

Будет представлен масштабный павильон КНР, организованный при поддержке Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT). Более 150 ведущих разработчиков и производителей представят решения в сферах телекоммуникационного оборудования, телематики и навигации, геоинформационных систем, беспилотных решений для сельского хозяйства, мини-ПК и ноутбуков, решений ODN для сетей FTTx, ЦОД, промышленного кондиционирования, фотоэлектрических инверторов и аккумулирования энергии, кабельной продукции, инфраструктуры умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности.

Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телекоммуникационного оборудования, курсу на импортозамещение. Участие примут представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты. Расписание мероприятий деловой программы.

Более подробно ознакомиться с информацией по выставке «Связь-2025», забронировать стенд и получить билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте.

Рекламаerid:2W5zFHRYEHvРекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153Сайт: https://www.sviaz-expo.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025»

На новых смартфонах, продающихся в России, нашли предустановленный троян, крадущий аккаунты Telegram и TikTok

Жена в ходе уборки выбросила флешку мужа-программиста с биткоинами на $3,8 млн

Разработчик приложений для российской ОС «Аврора» объявил простой в работе. Сотрудникам не платят зарплату

Эксперт по кибербезопасности бесследно исчез в США. Работодатель без объяснения причин удалил его профиль. Розыск ведет ФБР

Конференции

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025

Заказная разработка ПО 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153