37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025» в рамках «Российской недели высоких технологий-2025»

Дата и время проведения:

22–24 апреля (вторник – четверг): 10.00–18.00

25 апреля (пятница): 10.00–16.00

Город: Москва

Адрес: Краснопресненская наб., 14, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

Тип: офлайн

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР»

22–25 апреля 2025 г. в Москве, в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», пройдет выставка «Связь-2025». Это крупнейшая в России бизнес-площадка для общения профессионалов, поиска поставщиков и новых каналов сбыта, выработки новых решений и определения трендов развития информационных технологий и телекоммуникаций.

Выставка проводится с 1975 года и является крупнейшей в России, СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. Мероприятие проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», объединяющей 37-ю международную выставку информационных и коммуникационных технологий «Связь-2025», экспозицию навигационных систем, технологий и услуг «Навитех», экспозицию потребительской электроники ICEE, а также форумы и конференции в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, навигации и телематики.

Выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В 2024 году свои возможности представили более 690 компаний, «Связь» посетили более 14 000 специалистов отрасли. В рамках деловой программы прошли 30 мероприятий, в которых приняли участие около 200 спикеров и 3 000 делегатов.

Основные тематические разделы выставки «Связь»:

Среди участников в 2025 году: 2ГИС, «Агат-РТ», «Ангстрем-Телеком», «АйПиМатика»,«Арман», «Базис Телеком», ФГУП «ВНИИФТРИ», «Группа индустриальных технологий», «ДВДМ РУ», Зеленоградский нанотехнологический центр, «Имаклик Сервис», «Информтехника», НТО «Ирэ-Полюс», «Искра Технологии», «Комлинк», «Кьютек», «ЛЕО ТЕЛЕКОМ», НПФ «Микран», INWAVE, «НАГ», «НАТЕКС», «НЕОКОМ», «Неорос», «Новые сети», «ПИЭЛСИ Технолоджи», НТЦ «ПРОТЕЙ», «ПРИСТ», «Сател», ServerPoint,», «СУПЕРТЕЛ», «Т8», «ТС-СКН», «Т-Хелпер», «Триалинк», «ФИБО-ТЕЛЕКОМ», «Флат», «Элтекс Коммуникации», «ЭМИЛИНК» и другие компании.

Будет представлен масштабный павильон КНР, организованный при поддержке Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT). Более 150 ведущих разработчиков и производителей представят решения в сферах телекоммуникационного оборудования, телематики и навигации, геоинформационных систем, беспилотных решений для сельского хозяйства, мини-ПК и ноутбуков, решений ODN для сетей FTTx, ЦОД, промышленного кондиционирования, фотоэлектрических инверторов и аккумулирования энергии, кабельной продукции, инфраструктуры умного дома, сетевого активного и пассивного оборудования, телекоммуникационного программного обеспечения, решений и оборудования для беспроводных сетей, промышленной радиосвязи, кибербезопасности.

Деловая программа выставки в 2025 году будет посвящена рассмотрению актуальных вопросов внедрения передовых технологий на предприятиях отрасли, мерам государственной поддержки бизнеса, экспортным возможностям российского телекоммуникационного оборудования, курсу на импортозамещение. Участие примут представители органов исполнительной и законодательной власти, телеком-операторов, предприятий отрасли, ученые и эксперты. Расписание мероприятий деловой программы.

Более подробно ознакомиться с информацией по выставке «Связь-2025», забронировать стенд и получить билет для бесплатного посещения выставки можно на сайте.