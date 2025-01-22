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Ростех SODIS Building FM SODIS Building M SODIS Building CM


 


22.01.2025 «Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии 1
16.06.2022 Систему мониторинга «Содис лаб» применили при реконструкции Загорской ГАЭС-2 1
18.03.2022 ПО резидента «Сколково» для сферы строительства поможет заменить импортные аналоги 3
19.01.2022 Asterus и «СОДИС Лаб» договорились о внедрении цифровой платформы для эксплуатации «Ростех-Сити» 1
10.06.2021 «Содис лаб» запустила облачную платформу для мониторинга строительных конструкций 2

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
Bentley Systems 57 1
Oracle Corporation 6689 1
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ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 2
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Лахта Центр - Газпром-Сити 12 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Синара ГК - Синара–Девелопмент 1 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
РусГидро - Загорская ГАЭС - гидроаккумулирующая электростанция России 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 1
Asterus - Астерус 2 1
Ростех Сити 1 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 2
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