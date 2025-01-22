Ростех SODIS Building FM SODIS Building M SODIS Building CM
- SODIS Building CM обеспечивает ведение стройконтроля и электронного документооборота с возможностью управления с помощью BIM-модели. Позволяет осуществлять контроль за ходом строительства в едином информационном пространстве.
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 10 5
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3220 3
|Bentley Systems 57 1
|Oracle Corporation 6689 1
|Autodesk 609 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 3
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