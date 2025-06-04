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Матовников Александр
УПОМИНАНИЯ
|04.06.2025
|«Рег.ру» помог цифровизировать в облаке 5 тысяч российских строительных компаний 1
|04.07.2018
|Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1
Матовников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Windows 2000 8663 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Массух Илья 234 1
|Гордеев Алексей 16 1
|Цуканов Николай 8 1
|Белавенцев Олег 1 1
|Примаков Евгений 14 1
|Холманских Игорь 1 1
|Путин Владимир 3247 1
|Жаров Александр 175 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Щеголев Игорь 698 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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