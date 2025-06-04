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Матовников Александр


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Рег.ру» помог цифровизировать в облаке 5 тысяч российских строительных компаний 1
04.07.2018 Экс-министр связи Игорь Щеголев вошел в Совет Безопасности 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Матовников Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Фонд электронной демократии 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2823 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Духовницкий Олег 91 1
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Россия - РФ - Российская федерация 149311 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 504 1
Россия - ЦФО - Орловская область 338 1
Россия - ЦФО - Костромская область 417 1
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Россия - ЦФО - Калужская область 1003 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52612 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44261 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1257 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ЦФО - Курская область 666 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1181 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 571 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 574 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 837 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 883 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 659 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 594 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1318 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10197 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52686 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3384 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1021 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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