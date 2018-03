Apple исправила самую раздражающую функцию iPhone

Масштабное обновление

Компания Apple объявила о доступности нового крупного обновления мобильной операционной системы iOS до версии 11.3. Обновление включает ряд новых функций дополненной реальности, новые Animoji для смартфонов iPhone X, доступ к медицинским данным в приложении «Здоровье» (Health Records – пока что только для пользователей в США), а также ряд других интересных обновлений.

Большинству пользователей также будет интересен расширенный доступ к мониторингу состояния аккумулятора и производительности iPhone с возможностью более тонкой настройки.

Вопрос прозрачности настроек производительности и потребления энергии стал особенно актуален после декабрьского скандала. Тогда официально подтвердилось, что «яблочная компания» искусственно снижает производительность iPhone на устройствах со старыми батареями. Apple пришлось извиниться за эту практику и пообещать прекратить ее в будущем.

Новые возможности iOS 11

Ключевое нововведение новой версии ОС – раздел «Аккумуляторы и производительность». В iOS 11.3 появились новые функции, отображающие состояние аккумулятора iPhone и сообщающие о необходимости его сервисного обслуживания. Эти функции доступны на смартфонах iPhone 6 и новее в разделе «Настройки» –> «Аккумулятор».

Расширенные настройки питания в iOS 11.3

Пользователи теперь также смогут увидеть, включена ли функция управления питанием, которая впервые появилась в iOS 10.2.1: она динамически управляет максимальной производительностью и предотвращает неожиданную разрядку аккумулятора.

Мониторинг состояния аккумулятора в iOS 11.3

Теперь пользователи могут включать и отключать эту функцию. Она доступна в разделе «Настройки» –> «Аккумулятор» на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Настройки производительности в iOS 11.3

В дополнение, в обновленной iOS 11.3 улучшено управление зарядкой iPad. Теперь появилась поддержка заряда аккумулятора при подключении iPad к источнику электропитания в течении длительного времени, например при использовании в киосках, системах розничной торговли или хранении в зарядных тележках-шкафах.

Впервые дополненная реальность (AR) стала доступна пользователям iPhone и iPad с появлением iOS 11. По словам представителей Apple, сейчас «iOS стала крупнейшей в мире платформой для дополненной реальности».



В последней iOS версии 11.3 технологии дополненной реальности дополнились новыми возможностями. Помимо горизонтальных поверхностей, таких как столы и стулья, виртуальные объекты теперь могут появляться на вертикальных поверхностях, например, стенах и дверях. Также улучшено распознавание поверхностей сложной формы, таких как круглые столы.

Расширенные функции дополненной реальности в iOS 11.3

Благодаря новым технологиям компьютерного зрения для поиска и распознавания двумерных объектов – знаков, плакатов и рисунков, появилась возможность создавать дополненную реальностью. Так, теперь можно наполнить музей интерактивными экспонатами или оживить плакат кинофильма. При взгляде на реальный мир через камеру разрешение стало на 50% выше, автофокус добавляет дополнительную четкость.

Обновление iOS 11.3 добавило совершенно новые Animoji для пользователей iPhone X: теперь они могут предстать в виде льва, медведя, дракона или черепа. Процессор A11 Bionic и камера TrueDepth регистрируют более 50 движений лицевых мышц — пользователи могут записывать и отправлять голосовые сообщения Animoji и даже создавать караоке-видео из Animoji.

Новая функция Business Chat в бета-версии пока что доступна только пользователям из США и Канады. Эта функция предоставляет пользователям новые способы общения напрямую с компаниями, включая возможность задавать вопросы в службу поддержки и осуществлять покупки через Apple Pay из дома и откуда угодно.

При поиске магазинов, отелей, банков и других компаний через Поиск Spotlight, Safari или Карты пользователи смогут связываться с этими компаниями прямо из приложения «Сообщения» на iPhone или iPad, а затем продолжать разговор на Apple Watch или Mac. Все контактные данные останутся под контролем пользователя: по умолчанию они не передаются третьим лицам.

Новая функция Health Records – пока тоже только в США, позволяет пациентам медицинских центров просматривать свои медицинские записи из множества источников прямо на iPhone. Расширение списка участвующих учреждений дало пациентам более полный доступ к медицинским данным, включая результаты анализов, прописанные лекарства, сведения о состояниях здоровья и многое другое. Данные Health Records всегда зашифрованы и защищены паролем.

Пользователям iOS 11.3 доступна расширенная информация о данных и конфиденциальности. Теперь пользователю проще понять, как могут использоваться личные данные.

Каждый раз, когда Apple запрашивает доступ к личной информации для включения определенных функций, обезопасить сервисы Apple или адаптировать iOS для удобства пользователя, на экране появляется новый значок конфиденциальности с подробными сведениями.

Другие новшества в iOS 11.3

В новой версии мобильной ОС приложение Apple Music транслирует видеоклипы без рекламы. Подписчики могут смотреть последние новинки, музыкальную классику и клипы своих любимых исполнителей в новых плейлистах видеоклипов.

Видеоклипы без рекламы в в iOS 11.3

В Apple News упростилось отображение самых важных видео за день: теперь они располагаются в новой группе «Видео» в разделе «Для Вас» и в обновленном разделе «Горячие новости».

Для китайских пользователей iOS, проживающих в Пекине и Шанхае, добавлена возможность оплачивать поездки на метро и автобусах через Apple Pay на iPhone и Apple Watch.

Поддержка приложения Apple TV теперь также появилась в Бразилии и Мексике. Эти две страны добавятся к тем странам, где уже доступно приложение Apple TV: США, Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Норвегии, Франции и Швеции.

В Бразилии также появится поддержка Siri на Apple TV 4K и Apple TV 4 поколения. Пользователи могут находить и запускать фильмы, сериалы, песни, приложения и другие материалы, пользуясь только своим голосом.

Программная аутентификация HomeKit обеспечивает разработчикам новый способ добавлять к существующим аксессуарам поддержку HomeKit с сохранением безопасности и конфиденциальности.

Поддержка технологии Advanced Mobile Location (AML) дает возможность автоматически отправлять данные о местонахождении пользователя при вызовах экстренных служб в тех странах, где поддерживается AML.

В дополнение, также улучшена производительность при поиске в программе «Контакты» пользователей с длинными заметками, улучшена работа функций Handoff и «Универсальный буфер обмена», когда оба используемых устройства находятся в одной сети Wi‑Fi, исправлена ошибка, которая могла препятствовать выводу экрана из режима сна входящими вызовами, исправлена ошибка, которая могла замедлять или препятствовать воспроизведению сообщений Визуального автоответчика, устранена проблема, препятствовавшая открытию веб-ссылки в Сообщениях, исправлен ряд других ошибок.

Напомним, что операционная система iOS 11 совместима с iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus/6/6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s; iPad Pro 12,9 дюйма первого и второго поколения, iPad Pro 10,5 дюйма, iPad Pro 9,7 дюйма, iPad Air 2, iPad Air, iPad 5 и 6 поколения, iPad mini 4/3/2, iPod touch 6 поколения.