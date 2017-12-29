Apple извинилась за медленные iPhone и предложила заменять батареи по дешевке

Извиняясь за замедление работы старых iPhone, Apple объяснила проблему обеспечением производительности смартфона при деградировавшей батарее, и в качестве компенсации предложила скидку на новые аккумуляторы.

Хотели как лучше

Компания Apple на своем сайте опубликовала официальные извинения за умышленное снижение производительности старых моделей смартфонов iPhone программными средствами и пообещала прекратить эту практику в будущем.

«Прежде всего, мы никогда не делали и не намерены делать что-то для умышленного сокращения срока службы любого изделия Apple, либо замедлять работу пользователей, мотивируя их на обновление [устройства]. Нашей целью всегда было созидание продуктов, которые любят наши пользователи, и важной частью этого является максимально возможное продление жизненного цикла iPhone», – отмечается в заявлении.

В официальном заявлении Apple ссылается на многочисленные жалобы пользователей, связанные с падением производительности смартфонов при подсевшей в процессе длительной эксплуатации батарее. Перезаряжаемые батареи в заявлении компании называются «расходными компонентами, которые становятся менее эффективными по мере их химического возраста и снижению способности удерживать заряд».

По этому поводу компания опубликовала большой развернутый материал iPhone Battery and Performance. На русском языке он доступен под названием «Понятие о производительности iPhone и ее связи с аккумулятором».

Сначала всем понравилось…

Именно снижение производительности в результате деградации батарей стало поводом для выпуска обновлений программной прошивки iOS, обеспечивавшей динамическое перераспределение максимальной производительности некоторых компонентов «ради предотвращения непредвиденных отключений iPhone», следует из дальнейшего разъяснения компании.

Замена батареи новой возвращает производительность iPhone в норму

Перераспределение пиковой нагрузки могло привести «к снижению скорости загрузки приложений и иным снижениям производительности», признают в Apple.

Изначально такая практика была применена в отношении моделей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и iPhone SE при выпуске обновления iOS 10.2.1. В Apple отмечают, что такое нововведение было позитивно воспринято пользователями, поскольку в результате «значительным образом снизилось число случаев самопроизвольного отключения аппаратов».

В итоге в компании решили расширить эту практику, и обеспечили аналогичный алгоритм обслуживания смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus в новейшем обновлении iOS 11.2.

В Apple также подчеркивают, что в случае замены химически деградировавшей батареи новым аккумулятором производительность iPhone возвращается в нормальное состояние.

Извинения не приняты

Обновление iOS 11.2, замедлявшее работу смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus, стало «последней каплей», вызвавшей в США волну судебных исков с обвинением компании в умышленном замедлении работы старых моделей iPhone. Пользователи обвиняют Apple в введении клиентов в заблуждение и несправедливой конкуренции.

«Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей. Каждый потребитель должен был купить новую модель iPhone, так как производительность старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий», — говорится в иске жительницы Калифорнии Виолетты Майлян (Violetta Mailyan), требующей от Apple компенсацию ущерба почти в $1 трлн.

Копия иска Виолетты Майлян

Ранее в суды США с заявлениями схожего характера обратились жители Лос-Анджелеса, штатов Иллинойс, Огайо, Индианы и Северной Каролины. Все обратившиеся в суд американцы — владельцы разных моделей смартфонов от iPhone 5 до iPhone 7.

«Это не баг, это фича»: Apple извиняется чрезвычайно редко

Публичные извинения от компании Apple – большая редкость и экстраординарное событие, отмечают аналитики Business Insider. Apple не приносила своих извинений даже в более серьезных обстоятельствах.

Например, грандиозный скандал 2010 года под названием Antennagate – когда аппаратная проблема с антенной в iPhone 4 стала причиной потери приема сотового сигнала при случайном замыкании антенны рукой. В итоге на специальной пресс-конференции Стив Джобс (Steve Jobs) предложил недовольным пользователям бесплатные чехлы для защиты от касания антенны.

Стив Джобс на пресс-конференции по поводу скандала Antennagate

Не было извинений и в 2012 году, когда у части новеньких iPhone 5 черного цвета через некоторое время облезало анодированное покрытие корпуса.

Никаких извинений также не последовало после провального анонса Apple Maps в 2012 г.

В случае с сегодняшними извинениями, в Apple просит прощения за преднамеренные действия без оповещения пользователей. Таким образом, отмечают обозреватели Business Insider, извиняется Apple не за ошибку, а за особенность» («не за баг, а за фичу» - isn't a bug; it's a feature).

Батареи за полцены в качестве компенсации

Для решения пользовательских проблем, в качестве признания их лояльности и восстановления доверия «усомнившихся в намерениях Apple», компания объявила о нескольких дополнительных маркетинговых шагах.

С конца января по декабрь 2018 г. Apple снизит стоимость замены без гарантии батареи для владельцев всех смартфонов iPhone 6 и более поздних версий на $50 – с нынешних $79 до $29. Как заявила компания, акция будет действовать в глобальном масштабе.

В начале 2018 г. Apple также планирует выпуск очередного обновления iOS с новыми функциями, где пользователям будет доступен больший объем информации о состоянии батареи iPhone, чтобы они самостоятельно могли убедиться во влиянии состояния аккумулятора на производительность смартфона.

В дополнение, Apple также пообещала продолжить работу над улучшением производительности без неожиданных отключений смартфонов по мере старения батареи.