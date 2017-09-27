Ушедшие из «Прогноза» разработчики рассказали, как устроена ИС раздачи «дальневосточных гектаров»

Сочетание лицензий и открытого кода

Федеральная информсистема «На Дальний Восток», созданная для раздачи гражданам «бесплатных гектаров» в самой удаленной от столицы территории России, была построена как на проприетарном ПО, так и на продуктах с открытым кодом. Данное обстоятельство было продиктовано необходимостью бесшовной интеграции с кадастровой картой — основным публичным ресурсом Росреестра. Об этом CNews рассказал Евгений Овчаров, генеральный директор компании Parma Technologies Group, созданной в 2016 г. выходцами из «Прогноза». Сейчас «Парма» занимается развитием и сопровождением системы.

Напомним, что по закону гражданину России на основании его заявления однократно может быть предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью не более 1 га, находящийся в госсобственности и расположенный на территории одного из дальневосточных регионов: Якутии, Камчатке, Приморском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской областях и Чукотке. Использовать участок человек может под жилое строительство, фермерское хозяйство или для предпринимательской деятельности.

В целом описываемая система предназначена для автоматизации процессов выдачи участков (в режиме онлайн, через интернет) и их использования, а также информационного обеспечения мониторинга этих процессов. В ограниченном режиме она заработала с 1 июня 2016 г.

Какой софт задействован, где находится ЦОД

По словам Овчарова, для хранения учетных и пространственных данных в системе используется СУБД Oracle Enterprise Edition, а управление и обновление геоданных выполняются с помощью специализированного ПО ArcGIS американской компании ESRI.

Схема функциональной структуры ФИС (источник: Росреестр)

Для ускорения поиска участков на карте были задействованы алгоритмы индексации средствами свободной поисковой системы Elascticsearch, а также внедрены механизмы кэширования данных в открытой нереляционной (без использования языка SQL) СУБД MongoDB, которая также применяется в роли прокси-сервера высокой доступности.

Личные кабинеты пользователей, а также бизнес-логика обработки заявлений реализованы с использованием платформенных компонентов «Пармы», разработанных в открытой среде PHP.

«Контролировать ход реализации программы "дальневосточного гектара" позволяет специальное приложение под управлением iOs, — добавляет Овчаров. — В него регулярно поступают данные из системы, после чего происходит расчет показателей и формирование аналитических панелей. Такая возможность обеспечивается ETL-инструментом Pentaho Data Integration. Сами показатели размещаются в базе данных PostgreSQL».

Евгений Овчаров (слева) представляет систему Владимиру Путину (по центру) во время рабочего визита президента России в Пермь

По заверению Овчарова, система «На дальний Восток» в настоящий момент не интегрирована с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Взаимодействие всех компонентов ИС между собой, а также с внешними системами, осуществляется посредством соответствующей сервисной подсистемы, выполненной в SOA-архитектуре, говорит он, подразумевая подход к разработке ПО, в основе которого лежат сервисы со стандартизированными интерфейсами.

Кроме того, система использует инфраструктуру публичной кадастровой карты Росреестра для формирования границ участков, обработки пространственных данных в ходе проверок, создания схемы размещения участков и т. д.

Что касается «железа», то ИС задействует виртуальную среду, предоставляемую оператором системы — Росреестром. «Детальная информация о физической архитектуре ЦОД нам не известна», — говорит Овчаров. Ранее CNews писал, что в состав системы входит серверное оборудование, включая технические средства хранения данных, оборудование клиентских рабочих станций, активное и пассивное сетевое оборудование, средства резервного копирования, источники бесперебойного питания.

Кто и за сколько создавал и развивал систему

Анализ сайта госзакупок показывает, что в соответствии с контрактом Министерства по развитию Дальнего Востока с компанией «Прогноз» создание и внедрение системы должно было начаться 30 ноября 2015 г. и закончиться 30 марта 2016 г. (Сумма договора составила 54,5 млн руб.) В то же время регулирующий создание системы закон, который и определил возможность выдачи гражданам участков, а также описал базовую функциональность ИС, был принят лишь 1 мая 2016 г.

Контракт на доработку и сопровождение системы (консультирование пользователей и техподдержку) уже заключался от имени Росреестра. Договор был подписан с «Пармой», в которую к тому времени перешел костяк разработчиков из «Прогноза», в декабре 2016 г. на сумму в 29,8 млн руб.

Кроме того, в июне 2017 г. «Парма» получила контракты на развитие и сопровождение системы — на 36 млн руб. и 47,4 млн руб. соответственно.

Внешнее устройство и особенности системы

С точки зрения пользователей система включает публичный портал надальнийвосток.рф для предоставления сервиса населению, личные кабинеты граждан и сотрудников заинтересованных организаций (Росреестра, подведомственных учреждений, МФЦ), геопортал (интегрирован с публичной кадастровой картой Росреестра), служебные подсистемы (управление доступом, администрирование контента, интеграционные компоненты).

В состав публичного портала надальнийвосток.рф входят модули и разделы авторизации пользователей при помощи ЕСИА, публикации справочной информации о Дальнем Востоке и его территориях, публикации новостной и нормативно-справочной информации, ведения личных кабинетов пользователей и пр.

В работе системы Овчаров склонен выделять несколько особенностей. В его понимании выбор земельных участков в онлайн-режиме появился в России впервые. «В системе реализован механизм, обеспечивающий одновременную работу порядка 3,5 тыс. пользователей, при этом в моменты пиковых нагрузок была зафиксирована работа более 5 тыс. пользователей одновременно», — отмечает он.

По его словам в системе протекает сквозной бизнес-процесс — от подачи заявки до получения на руки зарегистрированного договора на безвозмездное пользование. «В этом процессе участвуют и граждане, и уполномоченные органы муниципальных образований, и региональные власти, и органы Росреестра, и МФЦ. В конце года вся эта технологическая цепочка будет “зашита” внутри системы», — добавляет он.

Еще одна особенность — это наличие инструментов мониторинга, позволяющих анализировать и оценивать весь процесс выдачи дальневосточных гектаров по ключевым показателям: как с точки зрения скорости прохождения заявок, так и с точки зрения востребованности тех или иных территорий или количества отказов.

Перспективы развития

В настоящий момент развитие системы происходит по ряду направлений. Осуществляется актуализация всех ее компонентов в соответствии с изменениями в законодательстве, а также с учетом требований и пожеланий пользователей. Кроме того, происходит совершенствование архитектуры ИС для увеличения ее производительности, подключение МФЦ и подведомственных учреждений, которые теперь тоже смогут принимать и обрабатывать заявления пользователей.

Помимо этого, намечено создание личных кабинетов сотрудников Росреестра для организации внутрисистемного взаимодействия с сотрудниками уполномоченных органов, а также расширение взаимодействия ИС с региональными геоинформационными системами.

Законодательное регулирование

В «Парме» напоминают, что с 1 июня 2016 г. в России действует ФЗ-119 «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в гос собственности и расположенных на территориях субъектов России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…». Согласно ему с 1 июня 2016 г. жители Дальнего Востока могли подать заявку на участок земли в отдельных муниципальных образованиях дальневосточных регионов, с 1 октября 2016 г. — на всей территории Дальневосточного округа, а уже с 1 февраля 2017 г. оформить документы на получение участка дальневосточной земли может каждый россиянин.

Таким образом, система была создана в соответствии с требованиями ФЗ-119 и передана в эксплуатацию оператору — Росреестру. Дальнейшее развитие и сопровождение системы происходит по заказу именно этой организации.

Статистика работы системы

По данным на середину сентября 2017 г., с начала реализации программы гражданами России было подано более 100 тыс. заявлений с помощью ИС. Более 28 тыс. граждан уже стали обладателями «дальневосточного гектара», а 8 тыс. ожидают завершения оформления необходимых документов.

Несколько фактов о «Парме»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Пармалогика» (юрлицо Parma Technologies Group) было зарегистрировано 6 апреля 2016 г. Единственным учредителем сейчас выступает Евгений Овчаров, хотя ранее в составе учредителей также был заявлен Артур Лаут — официальный гендиректор организации.

В базе «Контур.фокус» за организацией числится 24 госконтракта на общую сумму 487 млн руб. Среди заказчиков — ДИТ Москвы, Счетная палата, Генпрокуратура, ГНИВЦ ФНС, Федеральная служба по аккредитации, Минэк, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Команда Parma TG насчитывает более 400 сотрудников. Офисы базируются в Перми и Москве. Непосредственно в производстве занято порядка 360 человек. В компании, унаследовавшей компетенции «Прогноза» есть собственный исследовательский центр, студия дизайна и круглосуточный центр поддержки пользователей.