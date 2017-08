Lenovo вернула бренд Motorola в Россию

В России будет представлен полный ассортимент смартфонов Motorola

Компания Lenovo официально объявила о возвращении принадлежащего ей бренда Motorola на российский рынок. Начиная с июня 2017 г. с компания планирует поставлять в российскую розницу полноформатную линейку современных смартфонов под торговой маркой Moto, включая модели среднего уровня и премиальную линейку аппаратов, а также фирменные аксессуары.

В рамках московской презентации новинок представители Lenovo отметили, что планируют вывести бренд Motorola в число «одного из трех ведущих мировых производителей смартфонов», в том числе на российском рынке, который является одним из ключевых для компании.

Официальная презентация бренда Moto в России

В России будет представлено несколько линеек смартфонов Motorola, в том числе Moto С, Moto Е, Moto G и Moto Z. Каждая из линеек предназначена для различных групп пользователей и отличается собственным набором достоинств и привлекательными для покупателя возможностями.

Флагман Moto Z2 Play

Линейка смартфонов Z обладает максимальной производительностью среди всех аппаратов бренда, а также обеспечивает поддержку установки сменных модулей Moto Mods, которые расширяют возможности смартфона, добавляя ему новые функции. Так, они позволяют превратить устройство в проектор с возможностью вывода 70-дюймового изображения для просмотра видео (модуль InstaShare), в цифровую камеру с оптическим увеличением, физической кнопкой спуска и системой стабилизации изображения (модуль Hasselblad True Zoom). Кроме того, они дают возможность изменить внешний вид гаджета с помощью сменных крышек Style Shells или оснастить его акустической системой (модуль JBL SoundBoost). Для аппаратов Moto Z также характерна поддержка концепции Moto Experiences, включающей в себя ряд программных функций. Например, режим ночного просмотра, который автоматически регулирует синий цвет и уменьшает вредное воздействие на зрение, быстрый запуск камеры и фонарика, функцию Moto Display, позволяющую получать нужную информацию, не выводя телефон из спящего режима.

Сменные модули для смартфонов серии Moto Z

Первая флагманская модель второго поколения в серии Moto Z – Moto Z2 Play, представленная в самом начала июня 2017 г., получила более тонкий и легкий корпус, чем ее предшественник Moto Z Play: 156,2 x 76,2 x 6 мм при весе всего 145 г.

Moto Z2 Play выполнен в полностью металлическом корпусе и оснащен 5,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей, примерно 401 пиксель на дюйм). Смартфон выполнен на базе мобильного 8-ядерного процессора Qualcomm MSM8953-Pro (Snapdragon 626Ю, 8 х Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц) и графическом ядре Adreno 506. На рынке ожидаются версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти или с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 (Nougat).

Флагманская модель Moto Z2 Play

Основная встроенная камера на 12 МП (размер пикселя 1,4 мкм) смартфона оснащена оптикой с апертурой f/1.7, лазерным и фазовым автофокусом, 2-тональной светодиодной вспышкой. Лазерная автофокусировка нового поколения позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии до 5 метров, практически в полной темноте. Камера снимает видео с качеством 2160p на 30 кадров в секунду, 1080p на 60 кадров в секунду или 720p на 120 кадров в секунду, поддерживается запись геотэгов, детектирование лиц, панорамная съемка и режим Auto-HDR.

Фронтальная камера на 5 МП, оснащенная оптической системой с апертурой f/2.0 и еще одной 2-тональной светодиодной вспышкой, также способна снимать видео с качеством до 1080p.

Смартфон Moto Z2 Play поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с функциями Wi-Fi Direct и hotspot, Bluetooth 4.2 с профилями A2DP и LE, системы геопозиционирования GPS, A-GPS и ГЛОНАСС, интерфейсы NFC и USB 3.1 Type-C. Список встроенных датчиков включает фронтальный детектор отпечатка пальца, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас.

Смартфон оснащается несъемным аккумулятором емкостью 3000 мАч, обеспечивающим до 30 часов в режиме разговора в сети 3G (у модели Moto Z Play более емкий аккумулятор на 3510 мАч). Смартфон поддерживает возможность быстрой зарядки – достаточно поставить его заряжаться на 15 минут, чтобы получить до восьми часов работы.

Сменные модули для серии Moto Z

В рознице Moto Z2 Play появится в трех цветовых вариантах оформления корпуса: лунный серый (Lunar Gray), золотой (Fine Gold) и голубой нимб (Nimbus Blue).

Смартфон Moto Z2 Play поддерживает ряд новых возможностей Moto Experiences. Одна из них – функция фильтра синего цвета, автоматически регулирует цветопередачу, придавая изображению на экране более теплые тона ночью и уменьшая долю синего цвета, вредного для зрения. Помощник Moto Voice поможет быстро получить необходимую информацию, например, прогноз погоды, или обеспечит автоматический запуск приложения без необходимости касания или разблокировки телефона. С помощью обновленного сканера отпечатков пальцев пользователь сможет активировать функцию управления смартфоном при помощи жестов по поверхности сканера. Достаточно провести пальцем влево, чтобы вернуться назад или получить доступ к последним запущенным приложениям; кликнуть, чтобы вернуться домой, или использовать одно длинное нажатие для блокировки телефона.

Средний ценовой диапазон: Moto E4

Смартфоны среднего уровня Moto E4 под управлением ОС Android 7.1.1 оснащены 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей, 4-ядерным на 1,3 ГГц процессором MT6737 и модулем связи 4G.

Смартфон среднего ценового диапазона Moto E

Аппарат оснащается 2 ГБ или 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти. Комплектного аккумулятора смартфона емкостью 2800 мАч достаточно на полный день активной работы. Смартфон оснащен основной камерой на 8 МП с автофокусировкой и фронтальной камерой на 5 МП. Дополнительные удобства обеспечивают фирменные программные решения, такие как навигация одной кнопкой, ночной режим работы и т. д., а также встроенный сканер отпечатков пальцев. Вес модели составляет 145 г.

Модель Moto E4 Plus выполнена в металлическом корпусе и оснащена емким аккумулятором на 5000 мАч и поставляется в комплекте с фирменным зарядным устройством, обеспечивающим быструю подпитку в считанные минуты.

Модель Moto E4 Plus

Смартфон оснащен 5,5-дюймовым дисплеем на матрице IPS-типа с разрешением 1280х720 точек и сканером отпечатков пальцев. К достоинствам этой модели также можно отнести наличие основной камеры на 13 МП с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камеры со вспышкой.

Смартфоны Moto Е4 Plus оснащаются 4-ядерным процессором на 1,3 ГГц MT6737 и работают в сетях 4G. Новинка работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 и оснащена интерфейсом NFC с поддержкой функции Android Pay для быстрой оплаты покупок. Вес аппарата составляет 198 г.

Самые доступные: Moto C4

Смартфоны начального уровня Moto C4 под управлением ОС Android 7.0 выходят на российский рынок в нескольких расцветках корпуса: золотистый, вишневый металлик, искристый черный. Смартфоны оснащаются экраном с разрешением 854 х 480 точек и батареей емкостью 2350 мАч. Вес смартфонов составляет 154 г.

Аппарат будет доступен в двух модификациях с модулем 3G и с поддержкой 4G.

Смартфоны начального уровня Moto C4

Смартфон Moto C4 оснащен процессором на 1,7 ГГц MT6737m (или процессором на 1,3 ГГц MT6580m), что позволит его владельцу смотреть фильмы, играть в игры, слушать музыку, общаться в социальных сетях или серфить в интернете. Аппарат оснащается 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенным флеш-накопителем.

Фронтальная сэлфи-камера смартфона имеет разрешение 2 МП и оснащена собственной вспышкой, основная камера на 5 МП оснащена светодиодной подсветкой.

Модель Moto C4 Plus оснащена аккумулятором емкостью 4000 мАч, одного заряда которого хватает более чем на 30 часов непрерывной работы, и 4-ядерным процессором на 1,3 ГГц MT6737. Moto C Plus работает с двумя сим-картами и оснащена основной камерой на 8 МП со светодиодной вспышкой, а также фронтальной камерой на 3 МП со светодиодной вспышкой.

Объем оперативной памяти смартфона составляет 2 ГБ, флеш-памяти 16 ГБ. Вес аппарата составляет 162 г., на рынке модель появится в цветовых вариантах оформления корпуса, аналогичным младшей модели.

Цены и сроки поставок

Смартфоны начального уровня Moto C4 уже доступны на российском рынке, рекомендованная цена в версии с поддержкой только 3G составляет p4 990, с поддержкой 4G – p6 490. Смартфоны Moto C4 Plus предлагаются по цене от p8 490.

Смартфоны среднего ценового диапазона Moto E4 и Moto E4 Plus появятся в российской рознице с июля 2017 г., рекомендованные цены аппаратов составляют p9 990 и p13 990, соответственно.

Флагманский смартфон Moto Z2 Play будет доступен на российском рынке с августа 2017 г. по цене от p34 990.

Первое поколение модульных компонентов Moto Mods появилось в России по следующим рекомендованным ценам: Moto Insta-Share Projector за p22 990, JBL Sound Boost за p6 990, Incipio off GRID Power Pack за p3 990 и Hasselblad True Zoom за p19 990.

О торговой марке Motorola

Motorola Mobility LLC была приобретена холдингом Lenovo Group в 2015 г. Motorola Mobility – дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Lenovo. Компания отвечает за разработку и производство всех мобильных устройств под брендом Moto.