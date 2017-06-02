Выпущен тонкий флагманский смартфон Motorola. Фото

Металлический, более тонкий и легкий

Спустя полгода после начала российских продаж новой линейки смартфонов Moto Z, компания Lenovo анонсировала пополнение серии новой моделью Moto Z2 Play.

Аппарат получился более тонким и легким, чем его предшественник Moto Z Play. Смартфон Moto Z2 Play поддерживает список новых возможностей Moto Experiences и полностью совместим со всей линейкой дополнительных сменных модулей Moto Mods.

Вместе с Moto Z2 Play компания также объявила о расширении экосистемы модулей Moto Mods четырьмя новинками. В дополнение к уже доступному съемному проектору Insta-Share Projector с возможностью вывода 70-дюймового изображения для просмотра видео, цифровой камере Hasselblad True Zoom с 10-кратным оптическим увеличением и другим съемным аксессуарам, впервые представленным осенью 2016 г., владельцам смартфонов Moto Z теперь будет доступна съемная игровая консоль Moto GamePad, обновленный акустический стерео модуль JBL SoundBoost 2, быстрая зарядка TurboPower и беспроводная зарядка Moto Style.

Технические подробности

Смартфон Moto Z2 Play сохранил высокий уровень производительности своего предшественника, однако при этом получился более тонким и легким: габариты новинки составляют 156,2 x 76,2 x 6 мм при весе всего 145 г.

Смартфон Moto Z2 Play

Moto Z2 Play выполнен в полностью металлическом корпусе и оснащен 5,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей, примерно 401 пиксель на дюйм).

Вариант смартфона Moto Z2 Play в золотистом корпусе

Смартфон оснащен мобильным процессором Qualcomm MSM8953-Pro (Snapdragon 626), выполненном на 8 ядрах Cortex-A53 с тактовой частотой 2,2 ГГц и графическом ядре Adreno 506. На рынке ожидаются версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти или с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 (Nougat).

Вариант смартфона Moto Z2 Play в лунно-сером оформлении

Основная встроенная 12-МП камера (размер пикселя 1,4 мкм) оснащена оптикой с апертурой f/1.7, лазерным и фазовым автофокусом, 2-тональной светодиодной вспышкой. Лазерная автофокусировка нового поколения позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии до 5 метров, практически в полной темноте.

Основная встроенная 12-МП камера смартфона

Камера снимает видео с качеством 2160p на 30 кадров в секунду, 1080p на 60 кадров в секунду или 720p на 120 кадров в секунду, поддерживается запись геотэгов, детектирование лиц, панорамная съемка и режим Auto-HDR.

Moto Z2 Play, фронтальная и тыловая поверхность

Фронтальная 5-МП камера, оснащенная оптической системой с апертурой f/2.0 и еще одной 2-тональной светодиодной вспышкой, также способна снимать видео с качеством до 1080p.

Смартфон Moto Z2 Play поддерживает беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n с функциями Wi-Fi Direct и hotspot, Bluetooth 4.2 с профилями A2DP и LE, системы геопозиционирования GPS, A-GPS и ГЛОНАСС, интерфейсы NFC и USB 3.1 Type-C. Список встроенных датчиков включает фронтальный детектор отпечатка пальца, акселерометр, гироскоп, датчик приближения и компас.

Смартфон оснащается несъемным аккумулятором емкостью 3000 мАч, обеспечивающим до 30 часов в режиме разговора в сети 3G (у модели Moto Z Play более емкий аккумулятор на 3510 мАч). Смартфон поддерживает возможность быстрой зарядки – достаточно поставить его заряжаться на 15 минут, чтобы получить до восьми часов работы.

Смартфон Moto Z2 Play появится в рознице в трех цветовых вариантах оформления корпуса: лунный серый (Lunar Gray), золотой (Fine Gold) и голубой нимб (Nimbus Blue).

Смартфон Moto Z2 Play поддерживает ряд новых возможностей Moto Experiences. Одна из них – функция фильтра синего цвета, автоматически регулирует цветопередачу, придавая изображению на экране более теплые тона ночью и уменьшая долю синего цвета, вредного для зрения.

Помощник Moto Voice поможет быстро получить необходимую информацию, например, прогноз погоды, или обеспечит автоматический запуск приложения без необходимости касания или разблокировки телефона.

С помощью обновленного сканера отпечатков пальцев пользователь сможет активировать функцию управления смартфоном при помощи жестов по поверхности сканера отпечатков пальцев. Достаточно провести пальцем влево, чтобы вернуться назад или получить доступ к последним запущенным приложениям; нажать, чтобы вернуться домой, или использовать одно длинное нажатие для блокировки телефона.

Новые съемные модули Moto Mods

Смартфон Moto Z2 Play унаследовал от первого поколения поддержку всего парка сменных аксессуаров Moto Mods.

Новый модуль Moto Mod рассчитан на любителей мобильных игр. Он позволяет превратить смартфон в портативную игровую консоль. Здесь присутствует все, что необходимо для управления в играх: двойные ручки управления, D-pad и четыре кнопки действий.

Игровая консоль Moto Mod

Модуль имеет встроенную батарею на 1035 мАч, позволяющую увеличить время игры.

Moto Z2 Play и игровая консоль Moto Mod

Lenovo усовершенствовала первое поколение модулей JBL SoundBoost, выпустив обновленный модуль JBL SoundBoost 2. Устройство создает качественную проработанную звуковую картину и обеспечивает до 10 часов воспроизведения музыки.

Moto Z2 Play и обновленный модуль JBL SoundBoost 2

Модуль оснащен практичным водоотталкивающим покрытием, способным справиться с кратковременными водными процедурами. Он поставляется в красном, синем или черном цвете, имеет эргономичные формы и современный дизайн. Также модуль совместим с новым приложением JBL EQ.

Модуль Moto TurboPower Pack

С помощью модуля Moto TurboPower Pack смартфону можно добавить дополнительный день автономной работы или быстро зарядить телефон (до 15 Вт) на ходу. Достаточно подключить его, чтобы получить до 50% заряда всего за 20 минут.

Moto Z2 Play и беспроводной модуль Moto Style

Новый модуль Moto Style позволяет избавиться от проводов, обеспечивая возможности быстрой беспроводной зарядки (до 10 Вт). Модули Moto Style будут представлены в различных расцветках.

Сроки начала продаж и цены

На момент анонса смартфона Moto Z2 Play компания Lenovo не объявляла ценовой информации о новинке, равно как и о новых модулях Moto Mods.

В ноябре 2016 г., когда Lenovo анонсировала начало продаж первого поколения смартфонов семейства Moto Z, модель Moto Z Play была заявлена для российской розницы по цене 34990 руб.

Первое поколение модульных компонентов Moto Mods появилось в России по следующим рекомендованным ценам: Moto Insta-Share Projector за 22990 руб., JBL Sound Boost за 6990 руб., Incipio off GRID Power Pack за 3990 руб. и Hasselblad True Zoom за 19990 руб.