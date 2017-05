В Сеть попали данные о новых смартфонах Motorola 2017 г. Фото

Полное обновление популярных линеек

В Сети с подачи известного инсайдера Эвана Бласса (Evan Blass) появилась информация с закрытой партнерской презентации Lenovo, где на одном слайде представлены все новые смартфоны торговой марки Motorola образца 2017 года.

Судя по данным слайда, Lenovo планирует обновить линейку Moto девятью новыми моделями. По два новых аппарата будет представлено в сериях Z, G, E и C, и еще одна новинка будет представлена в семействе Moto X.

Смартфоны Moto: от флагманского до бюджетного

Смартфоны Moto Z Play и Moto Z Force второго поколения, судя по данным слайда, будут оснащаться 5,5-дюймовыми Full HD (1920 × 1080 пикселей) экранами и унаследуют от нынешнего поколения поддержку парка сменных аксессуаров Moto Mods.

Слайд с закрытой презентации новинок Motorola

Смартфон Moto Z Force второго поколения будет поддерживать технологию Moto ShatterShield для защиты дисплея при падении с существенной высоты и ударе о твердое покрытие. Moto Z2 Force будет выполнен на новом мобильное процессоре Qualcomm Snapdragon 835, сможет работать в мобильных сетях gigabit LTE (предтеча 5G) и, по некоторым слухам, получит сдвоенную тыльную камеру.

Новая защищенная модель семейства Moto X (по некоторым данным, Moto X4) получит 5,2-дюймовой Full HD дисплей, корпус из металла с защитой от воды и пыли по стандарту IP68 с двусторонним покрытием из 3D-стекла. По некоторым данным, Moto X4 будут оснащаться сдвоенной камерой на тыльной панели.

На слайде напротив новинки серии Moto X отмечена система (технология) SmartCam, но пока что о ней нет никакой достоверной информации.

Ассортимент сменных аксессуаров Moto Mods

Серия Moto G пополнится моделью Moto G5S+ с 5,5-дюймовым Full HD дисплеем и сдвоенной основной камерой. Младшая модель серии – 5,2-дюймовая Moto G5S, интересна полностью металлическим корпусом – в отличие от представленных ранее моделей Moto G5 и Moto G5 Plus, конструкция которых содержит пластиковые элементы.

Новинки серии E - Moto E и Moto E Plus (предположительно Moto E4 и Moto E4 Plus) идут на смену смартфонам модельного ряда P, выпускавшихся под собственным брендом компании Lenovo. Поскольку начиная с 2017 г. компания будет выпускать все смартфоны под торговой маркой Motorola, свойства серии Lenovo P предположительно делегируются серии Moto E: старшая модель Moto E Plus получит 5,5-дюймовый HD (1280 × 720 пикселей) экран и мощный мощным аккумулятор емкостью 5000 мАч, Moto E будет оснащаться 5-дюймовым экраном с таким же разрешением.

Бюджетная линейка смартфонов Moto C будет оснащаться 5-дюймовыми экранами: младшая модель Moto C получит разрешение 800 × 480 пикселей, старшая Moto C Plus получит HD-экран (1280 × 720 пикселей), а также мощную батарею емкостью 4000 мАч.

Анонсы и начало поставок

Достоверной информации о сроках грядущих анонсов новых смартфонов Motorola пока нет. Ряд интернет-источников высказывает предположение о том, что новые флагманские модели Moto Z и массовая серия Moto E будут официально представлены уже в июне 2017 г. Относительно анонсов других линеек смартфонов Moto никакой достоверной информации пока не появлялось.