Миграция в облако: какой маршрут выбрать?

На самом деле все еще проще: если речь не идет о корпорациях или компаниях, по роду деятельности связанных с ИТ, переход на IaaS представляется единственным осмысленным решением, поскольку позволяет сосредоточиться на основном бизнесе, не отвлекаясь на решение вопросов ИТ-инфраструктуры, которые неизбежно возникают: оборудование требует обслуживания, ремонта, а время от времени (примерно раз в три-четыре года) и замены; программное обеспечение требует настройки, обновлений и своевременного продления лицензий. Можно содержать для этой цели свой ИТ-отдел, можно отдать заботы о своей физической инфраструктуре и системном программном обеспечении на аутсорсинг, а можно предпочесть инфраструктуру как сервис.

Собственный парк оборудования создает дополнительную финансовую нагрузку: ремонт, замена отдельных комплектующих и целых устройств, амортизация; ребята из ИТ-отдела не только получают зарплату, но еще и нагружают компанию дополнительными налогами, социальными выплатами и т.п. Анализ причин роста популярности облачных сервисов (IaaS, SaaS, PaaS, DBaaS и т.п.) проводился неоднократно, экспертизы по данному вопросу в открытом доступе много. Ограничимся ссылкой на исследование Gartner, согласно которому все больше предприятий будет мигрировать в облако, и до 2020 года больше половины сделок в сфере ИТ-аутсорсинга будут связаны именно с этим процессом. На российском рынке, кстати, затраты на облака, по данным SAP и «Национального агентства финансовых исследований» (НАФИ), внутри совокупных бюджетов на информационные технологии в 2016 году выросли в два раза.

Богатство выбора

Конечно, в период экономического подъема некоторые отечественные компании сделали ставку на решения таких крупных западных игроков, как VMware. Однако кризис все расставил по местам: внезапно выяснилось, что за три года компаниям приходится оплачивать не одну, а две лицензии, поскольку стоимость поддержки составляет порядка 30% от стоимости лицензии. Это заставило рынок внимательно изучить решения на базе открытого кода. В итоге российское сообщество разработчиков и системных интеграторов OpenStack привлекло к себе внимание на самых разных уровнях: от государственных чиновников до банкиров.

«В последние годы мы наблюдаем существенный рост интереса к OpenStack, – говорит Артем Акульшин, заместитель технического директора компании IT-Key. – Есть разные проекты: кто-то автоматизирует тестовые среды, кто-то предоставляет инфраструктурные услуги партнерам. Фонд «Сколково», например, предоставляет для компаний-резидентов возможность арендовать виртуальные машины в облаке, или выделить место в объектном хранилище. Чуть менее года назад мы вместе с компанией Mirantis начали сложный и весьма амбициозный проект построения платформы динамической инфраструктуры в Сбербанке, первоначально для целей разработки и тестирования. Облако объединило все используемые в банке гипервизоры и технологии. У Сбербанка большие планы на развитие гибридного облака под управлением OpenStack».

По данным IT-Key, все больше заказчиков начинают использовать облачные сервисы в дополнение к вычислительным ресурсам. Например, практически все используют Software Defined Networking, есть запросы на внедрение Firewall as a Service, Load Balancing as a Service и VPN as a Service, а также объектного хранилища данных.

Таким образом, можно констатировать, что OpenStack и облачные сервисы набирают популярность не только у сервис-провайдеров, ИТ- и интернет-компаний, но и у компаний корпоративного сектора, особенно финансовой сферы и операторов связи.

Итак, средний не-айти бизнес практически обречен на IaaS, в основе которого чаще всего решения, использующие открытые облачные платформы. Тем, кто в данный момент решает вопрос миграции своей ИТ-инфраструктуры в облако, можно только позавидовать – выбор решений достаточно широк, поставщики услуг успели набраться опыта, наиболее успешные кейсы были представлены на международной арене. Сложнее сейчас приходится компаниям, которые обременены обязательствами перед поставщиками коммерческих платформ виртуализации. Начнем с описания возможного решения для них.

Катастрофоустойчивость

Если ваш бизнес всерьез зависит от работы ИТ-инфраструктуры, и вы допускаете, что однажды она может дать сбой, оцените потенциальные убытки. Если сумма окажется по-настоящему внушительной, то вам будет довольно просто обосновать руководству проект по созданию резервной площадки (Disaster Recovery). Это полная или, что чаще бывает, уменьшенная копия инфраструктуры основной площадки.

Согласно отчету Forrester Research и Disaster Recovery Journal, только 55% средних и больших компаний имеют план восстановления после аварий. То есть в 45% случаев бизнес оказывается просто не готов к подобного рода ситуациям. И цена этой неготовности достаточно высока – согласно отчету агентства Aberdeen, она составляет в среднем 164 тысяч долларов за час простоя ИТ-инфраструктуры, для некоторых компаний это может быть чревато фатальными для бизнеса последствиями.

«Положение усугубляется тем, что причинами аварий в большинстве случаев являются не какие-либо природные катастрофы, а сбои в работе ИТ-инфраструктуры и банальные человеческие ошибки, – говорит Николай Смирнов, CEO компании Hystax. – И это не всегда низкий профессиональный уровень, хотя на этот фактор всегда проще всего «списать» те или иные неправильные действия – это и стрессовые ситуации, и невнимательность, и усталость, и даже возможные умышленные действия сотрудников. За примерами далеко ходить не нужно: достаточно вспомнить недавние проблемы с продуктивом у Amazon и GitLab. Угроза аварии не является чем-то эфемерным, она весьма реальна и может ударить в самый неожиданный момент. Обязанность ИТ руководителей – быть к ней готовыми и иметь Disaster Recovery план, а также техническую возможность восстановления с минимальным простоем бизнес-приложений и потерями для компании».

В недавнем прошлом резервная площадка строилась по принципу основной – собственный, в редких случаях арендуемый ЦОД, собственная ИТ-инфраструктура и программное обеспечение. Причем это не только дублирование лицензий того программного обеспечения, что есть на основной площадке, – это еще лицензии на специальное ПО, которое нужно для репликации данных и управления переключением площадок, например, VMware Site Recovery Manager. И это программное обеспечение отнюдь не самое дешевое. Поэтому последнее время все больше и больше компаний предпочитают развернуть резервную площадку, которая регулярно, например, раз в час, синхронизируется с основной площадкой, в облаке сервис-провайдера. При необходимости эта площадка может принять на себя нагрузку основной – если вдруг что-то произошло с вашим «железом». Время простоя при наличии резервной площадки будет минимальным. При возникновении критической ситуации переключение на резервные мощности может происходить в полуавтоматическом режиме. И потери данных и простоя ИТ систем практически не будет.

Кроме того, резервную площадку можно использовать как полигон, например, чтобы проводить нагрузочные тестирования каких-либо приложений. А по окончании текущего контракта с поставщиком платформы виртуализации вы сможете сделать резервную площадку основной. И вам даже мигрировать не придется, ведь к этому моменту все ваши данные и приложения уже будут работать в резервном облаке под OpenStack и синхронизироваться с вашей виртуальной платформой на базе VMware vSphere.

«Размещение резервной площадки в нашем облаке предлагается именно как услуга, – говорит коммерческий директор компании Atlex.Ru Валерий Безруков. – То есть все вопросы по репликации данных с основной площадки, конвертации их из того вида что они имеют в VMware vSphere в тот, что требуется для OpenStack, а в случае необходимости – и запуске ИТ систем в нашем облаке, мы берем на себя. И заказчик платит за наши услуги по прозрачному и понятному алгоритму – исходя из размера виртуальной инфраструктуры (количества виртуальных машин) или, на выбор, исходя из объема обрабатываемых данных. Впрочем, DR не является обязательным условием миграции с VMware на OpenStack. Допустим, контракт на обслуживание и/или аренду лицензий VMware у вас уже заканчивается и пока еще нет задачи создавать резервную площадку. Нужно просто найти решение дешевле того, которым вы пользуетесь сейчас. Эту задачу можно решить, используя ту же технологию, что и для Disaster Recovery, но с существенно меньшими временными и финансовыми затратами. В этом случае мы предлагаем перенести ИТ-системы заказчика в наше облако, при этом обеспечивая минимальное время простоя – не более нескольких часов, в некоторых случаях – даже минут».

С чего начать

Если вы морально готовы начать «дорогу в облаках», но не знаете, как это сделать, можно выбрать самый простой и очевидный (с точки зрения защиты бюджета) способ: создание резервной копии критически важных данных и настроек в облаке сервис-провайдера.

Представьте себе, что кто-то из сотрудников вашей компании ошибся при написании скрипта, и в результате ошибки этот скрипт уничтожил важные данные из базы. Например, контакты клиентов… Или черновик финансового отчета… Или биллинговую систему. То есть вся ИТ-инфраструктура работала корректно, но пресловутый человеческий фактор сыграл свою роль. Что делать? Запустить бэкап и восстановить потерянные данные. Можно для этого послать курьера в хранилище за ленточным накопителем. И потом терпеливо искать и восстанавливать потерянный фрагмент. Чем позже вы заметили пропажу, тем сложнее это будет сделать. Так что, если в вашем парке не менее двух десятков серверов, вам совершенно необходимо позаботиться о том, чтобы регулярно делать резервные копии данных и хранить их на внешней площадке, за пределами рисков, связанных с вашей внутренней кухней. Это почти полноценная страховка от случайностей. К сожалению, не всегда есть возможность проверять целостность и функциональность резервных копий. И каталог для оперативного поиска необходимого фрагмента данных, и систему проактивного мониторинга состояния баз данных могут позволить себе не все. А значит, устранить случайно обнаруженную неисправность или восстановить данные, удаленные несколько месяцев назад, довольно сложно. Полноценные системы резервного копирования от ведущих производителей, таких как Symantec, HP или IBM, стоят дорого. В итоге у ИТ-специалиста есть понимание необходимости резервного копирования, но нет бюджета на промышленное решение. Он пытается справиться с проблемой сам, но, к сожалению, текущие задачи все время отвлекают его от этой работы. Так происходит до тех пор, пока однажды важные данные не оказываются утеряны. Стоит ли ждать этого момента? Ответ очевиден.

А как быть, если вы – крупная компания, и политики безопасности не позволяют вам держать оборудование за пределами собственного дата-центра? Обратите внимание на услуги типа «Our Cloud Backup Storage on Your Site». На стороне заказчика устанавливается небольшой преднастроенный программно-аппаратный модуль, позволяющий оперативно передавать резервные копии в облако и, что важно, быстро получать доступ к этим резервным копиям. Из копии данных, отправленной в облако, заказчик сможет оперативно развернуть бэкап в ЦОДе сервис-провайдера даже в том случае, если его собственная инфраструктура по какой-то причине вышла из строя. Минимум простоя, максимум надежности критически важных для вашего бизнеса приложений. Таким образом вы решаете задачу резервного копирования и восстановления данных и нейтрализуете риски, связанные с работоспособностью вашей собственной инфраструктуры. При этом обычно вы платите только за те мощности, которые задействованы в процессе экстренного восстановления системы, и только за то время, которое вам нужно, чтобы восстановить работоспособность собственной ИТ-инфраструктуры. В фоновом режиме вы оплачиваете только ресурсы облака, необходимые вам для хранения резервных копий – по подписке (За Тб или за ВМ). И можете постепенно наращивать объемы.

Следующим шагом может стать развертывание реплики вашей инфраструктуры в облаке провайдера из резервной копии. А потом – переключение основной нагрузки на облачную инфраструктуру.

Мы рассмотрели два основных «маршрута» перехода к модели IaaS для не-айтишных компаний средних размеров. Первый подходит тем, кто в годы изобилия уже решал проблему виртуализации с помощью VMware, но сейчас предпочел бы более экономный вариант. Этот путь может идти через создание резервной площадки, или напрямую к заветной цели.

Второй маршрут – через бэкап – подходит тем, кто еще только ищет подходы к облачным решениям. Он дает возможность в полной мере оценить прелести этой технологии с минимальными расходами.

Компании, которые оперативно заменяют хотя бы часть своей физической ИТ-инфраструктуры облачными решениями, уже сейчас выигрывают на рынке, пока отстающие сомневаются в безопасности использования облака или страдают от других технических предрассудков.