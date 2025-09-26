Надеются на кибербез, не верят в ИИ и западных вендоров: эксперты Orion Digital Day назвали самые перспективные ИТ-тренды

25 сентября в Москве прошла конференция Orion Digital Day разработчика Orion soft. ИТ-руководители крупнейших отраслевых компаний высказались о будущем громких ИТ-трендов, поделились результатами внедрения ИИ, машинного обучения, процессов безопасной разработки, а также назвали главные «боли», с которыми сталкиваются в ходе импортозамещения. Orion soft также представил собственный VDI и провел первую живую встречу участников zVirt community. Мероприятие в стиле гоночного шоу собрало более 2000 ИТ-экспертов офлайн и онлайн.

В первой пленарной сессии «Прожарка ИТ-трендов. А наше ли это будущее?» ИТ-руководители red_mad_robot, КРОК, Positive Technologies, X5 Group и Т-банка вместе с участниками конференции высказали мнение о глобальных ИТ-трендах в формате «верю/не верю». Одним из самых противоречивых трендов оказалось развитие ИИ. Эксперты не верят, что в обозримом будущем он заменит профессии разработчика и системного администратора, начнет самостоятельно принимать критические решения о перезагрузке продакшн-систем, отключении серверов и изменении конфигураций без согласования с людьми. При этом участники согласились, что ИИ будет все чаще использоваться как для атак на ИТ-системы, так и для их защиты.

Самым перспективным трендом стало усиление кибербезопасности. ИТ-руководители верят, что в этом направлении вендоры и компании будут развиваться в партнерстве друг с другом и смогут быстро внедрять новые решения. По их мнению, киберграмотность сотрудников также будет повышаться, угрозы не будут игнорировать. В свою очередь меньше всего доверия завоевала гипотеза о возвращении западных вендоров: большинство экспертов не верят, что компании, уже перешедшие на российские решения, откажутся от них в пользу привычных зарубежных.

Во второй пленарной сессии «Тренды уже здесь: как новые решения трансформировали бизнес лидеров» эксперты «Газпром нефти», Arenadata, «СберСтрахование жизни», МТС Web Services и Московской биржи поделились примерами успешной интеграции ИИ и машинного обучения в ИТ-процессы и инфраструктуру, рассказали, как организуют процесс безопасной разработки и выстраивают взаимодействие между Dev, Sec и Ops, обсудили опыт импортозамещения. Спикеры подчеркнули: российский ИТ-рынок стал более зрелым за последние 3 года, но остались и проблемы.

«В 2022 году, когда началось активное импортозамещение, крупные компании были вынуждены быстро делать выбор и приступать к внедрению решений, которые на тот момент предлагал рынок. В результате сейчас заказчики сталкиваются с проблемой: не все ставки оказались верными, некоторые решения развиваются не так быстро, как необходимо для нужд бизнеса. Эта сложность рождает новый тренд — “замещение импортозамещения”. Это миграция с ранее выбранных реестровых российских продуктов на другие. Например, 26% выручки Orion soft в 2024 году — это результат такой миграции», — поделился Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

Деловую программу завершил круглый стол в формате телеигры «Сто к одному» «”Шкала боли” ИТ-директора: какие сложности видят заказчики российского ПО и как с ними работают». «Боли» были проранжированы по результатам опроса более 120 ИТ-руководителей. Самой частой «болью» оказались сложности с внедрением новых решений в текущую инфраструктуру и бесшовной миграцией на них.

«По наблюдениям OCS, бизнес-заказчики сталкиваются с различными проблемами при внедрении российского ПО. Среди наиболее распространенных можно выделить следующие — отсутствие бесшовной миграции данных или нагрузок, а также несовместимость с текущими средствами защиты. Помимо этого, компании часто отмечают высокую стоимость владения отечественным софтом. Многие боли бизнеса «вылечатся», как только ИТ-рынок начнет уверенное движение к консолидации и укрупнению. Этот процесс позволит российским вендорам решить проблему дефицита инженерного ресурса и существенно нарастить темпы развития ИТ-продуктов», — рассказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

На Orion Digital Day впервые состоялась встреча zVirt community — сообщества ИТ-профессионалов, которые работают с платформой zVirt. Встреча собрала более 300 пользователей платформы офлайн и онлайн. Архитекторы и инженеры флагманского продукта Orion soft поделились с ними техническими секретами разработки и эксплуатации платформы: рассказали о процессе развертывания Terraform, провели закрытое превью свежих обновлений SDN и демонстрацию поддержки транспортного протокола NVMe-oF в среде zVirt.

В день конференции Orion soft также представил новое решение в своем портфеле — собственный VDI. Функциональность доступна как отдельно в платформе виртуализации рабочих столов и приложений Termit, так и в рамках редакции платформы виртуализации zVirt Apps and Desktops, в которой реализована бесшовная интеграция zVirt и Termit. Вендор также анонсировал разработку собственного протокола терминального доступа, которая будет вестись без использования Open Source.

Концепцию гоночного шоу отразили не только в оформлении площадки, но и в контенте, дресс-коде и развлекатльной программе. Спикеры Orion soft вышли на сцену в кастомизированных гоночных куртках, а на протяжении всей конференции в залах играли яркие хип-хоп и рок-саундтреки. Участники могли примерить на себя роль пилотов спорткаров на гоночном симуляторе и встретились с реальными легендами автоспорта: гоночными автомобилями Lamborghini Huracan GT3, Porsche Cayman GT4 Clubsport и Mitjet 2L, которые появились перед зданием Loft#8. Специальными гоночными партнерами мероприятия стали академия 1406 Racing Academy и гоночная команда Iskra Motosport. Самые активные участники мероприятия смогли выиграть призы от них, получив возможность посетить тренировки по гоночному спорту.

Генеральным партнером конференции выступил один из крупнейших российских дистрибьюторов OCS. Мероприятие поддержали также ведущие интеграторы, производители ПО и оборудования: К2Тех, «Код безопасности», «Тринити», Quality, «Онланта», «Ланит», К2 Cloud, Open Yard, Fortis, Merlion, Сакура PRO, «Киберпротект», «Инфосистемы Джет», «Аквариус», Mind Software, WIAT.

Orion Digital Day — ежегодная конференция разработчика Orion soft. Больше 1000 руководителей и топ-менеджеров из ИТ-сферы и крупнейших отраслей собираются, чтобы обсудить горячие тренды, планы на развитие и внедрение лучших технологий и практик. Каждый год ODD выделяется необычным и ярким концептом, который охватывает как деловую, так и развлекательную программы, например, IT+Rock конференция в 2024 году.