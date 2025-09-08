ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России

С 4 по 6 сентября в Саранске прошло флагманское мероприятие серии ProcessTech – форум ProcessTech Saransk, посвящённый развитию Process Mining и Task Mining. Впервые на одной площадке собрались 500 представителей крупнейших компаний-амбассадоров технологий, независимых экспертов в области аналитики и представителей системных интеграторов, что сделало ProcessTech Saransk крупнейшим мероприятием по процессной аналитике России.

Организатор – компания Инфомаксимум, разработчик Proceset.

Взгляд в будущее

Открыл мероприятие Артём Здунов, Глава Республики Мордовия. Он отметил, что Мордовия активно развивает технологии, наукоемкие отрасли экономики и человеческий капитал. Региональная команда поддерживает инновации, стремится к переменам, развитию и движению вперед.

Контентная часть мероприятия стартовала с доклада Александра Бочкина, генерального директора Инфомаксимум, который рассказал, как «нанять» Цифрового сотрудника, и поделился реальными кейсами применения искусственного интеллекта: «Сегодня бизнес всё чаще объединяет аналитику и ИИ, чтобы разгрузить сотрудников от рутины и повысить эффективность процессов. Например, при работе с проектной документацией крайне важны точность и единообразие данных. В одном из кейсов Цифровой сотрудник забрал на себя унификацию материалов: он распознает информацию из PDF-чертежей, сопоставляет её со справочником НСИ и при необходимости подбирает аналоги на основе ИИ. Такой подход позволил ускорить обработку до минуты на страницу, снизить количество ошибок и стандартизировать справочники, а само решение легко масштабируется под разные отрасли».

Case Study

Первый день мероприятия был посвящен практическим примерам применения технологий Process Mining и Task Mining и состоял из кейсов и панельных дискуссий. Экспертами и докладчиками выступили представители ФНС России, МТС, АльфаСтрахования, Газпромбанка, Страхового Дома ВСК, Билайна, Силовых машин.

Своим опытом внедрения масштабирования Task Mining и перехода к 20 000+ агентов расширенного мониторинга поделилась команда МТС в составе Георгия Думикяна, директора Департамента клиентского сервиса, Александра Олейника, директора Департамента управления централизованными сервисами, и Степана Шарипова, руководителя направления Process Discovery.

Роман Соболев, директор по информационным технологиям Силовых машин, поделился итогами пилотного проекта во внутреннем ОЦО компании: «Мы сделали акцент на анализ работы двух фокус-групп — 1С и SAP — при помощи Task Mining от Proceset. Результаты показали, что до 60% операций из объема пилотного проекта можно оптимизировать, что позволит сэкономить десятки тысяч человеко-часов в год при масштабировании. Мы видим значительный потенциал в данной технологии, потому что она позволяет получить объективные данные для выравнивании нагрузки между отделами и оптимизации графика работы сотрудников. Сопутствующим положительным эффектом является идентификация подтвержденной потребности в доработке существующих или внедрении новых ИТ-решений: переход на единую систему задач, внедрение общей базы знаний, а также доработка конфигурации рабочих станций сотрудников для устранении их неоптимальной работы»

Ольга Щелкунова, начальник отдела внедрения процесс-майнинга Управления модернизации налоговых органов ФНС России, рассказала о результатах пятилетнего применения процессной аналитики в Службе: «За всё это время мы не только накопили практический опыт, но и вышли на повторное применение технологии, для измерения полученных эффектов. Даже выигрыш в несколько часов по отдельным процессам в итоге превращается в значимое время, которое в итоге экономят налогоплательщики».

Продолжая тему прикладных результатов, программа перешла к панельной дискуссии на тему «От данных к действиям: исследование Инфомаксимум – Process Mining как COO финтеха нового поколения». Участниками дискуссии стали эксперты из Россельхозбанка, Страхового Дома ВСК и МТС Web Services. Модератор беседы – Иван Иванов, директор по стратегии цифровой трансформации Альфа-Банка. Спикеры поговорили о метриках эффектов, масштабировании и интеграции аналитики процессов в банковские процессы.

В центре второй дискуссии оказалась профессия процессного аналитика. Поводом послужило совместное исследование hh.ru и Инфомаксимум «Процессный аналитик: от бизнес-потребности к профессии». Модератор Даша Данилина из hh.ru и эксперты из ФНС России, Росгосстраха и Ramax Group обсудили, зачем компаниям нужен процессный аналитик, какие компетенции и навыки становятся критически важными, как именно эта профессия будет развиваться в ближайшие годы.

Завершило программу первого дня награждение победителей премии «ProcessTech: Проект года 2025». Лауреатами стали ФНС России, МТС, Страховой Дом ВСК, Альфа-Банк, hh.ru, МТС Банк, Россельхозбанк.

Воркшопы

Формат воркшопов в прошлом году получил позитивный отклик, в связи с чем организаторами было принято решение выделить под практику отдельный день. Воркшопы вели представители Альфа-банка, МТС, Газпромбанка, Страхового Дома ВСК, Инфомаксимум, ФосАгро, Россельхозбанка и hh.ru.

На воркшопе Газпромбанка, который провели Елизавета Обухова, заместитель начальника Департамента развития технологий эффективности, Кирилл Бутенко, начальник Центра Task Mining, Владимир Ильин, начальник центра анализа и мониторинга процессов, Алексей Звонарев, руководитель группы разработки, участники погрузились в детали цифровых моделей нагрузки для управления численностью сотрудников. «Process Mining и Task Mining позволяют увидеть каждый процесс и каждую операцию, оценить их эффективность и принимать бизнес-решения на цифрах, – подчеркивает Елизавета Обухова. – С помощью этих технологий в Газпромбанке мы разработали self-service инструмент "Цифровой хронометраж" и собрали модель нагрузки фронт- и бэк-офиса, покрывшую более 70% численности».

Даша Данилина, лид направления Process Mining и анализа процессов hh.ru, сделала акцент своего воркшопа на подходы к созданию дашбордов и прикладные фишки, а Ксения Горелова и Алексей Девенчук из Страхового Дома ВСК рассказали, как превратить скептиков в амбассадоров изменений.

Дальнейшие планы

Форум стал подтверждением, что процессная аналитика в России вышла на новый уровень зрелости: сформировалось профессиональное сообщество, готовое масштабировать технологии, обмениваться опытом и формировать единые стандарты развития отрасли.