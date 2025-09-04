Определены лучшие проекты по Process Mining и Task Mining
На площадке крупнейшего форума России по процессной аналитике ProcessTech Saransk состоялась первая церемония вручения отраслевой премии «ProcessTech: Проект года 2025». Награда учреждена для выявления, поощрения и распространения лучших практик в области аналитики процессов, аналитики операций, автоматизации и трансформации бизнес-процессов с применением искусственного интеллекта.
Оценку проектов проводило независимое жюри:
- Алексей Мицюк, заместитель декана Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ;
- Марина Дорохова, директор «Яков и Партнёры»;
- Сергей Громов, генеральный директор BI Consult, создатель сообщества «BI-Круг Громова»;
- Николай Ситников, архитектор инноваций Ramax Group.
Эксперты анализировали масштаб и зрелость инициатив, достигнутый экономический эффект и потенциал тиражирования.
«Для рынка сегодня важно не только демонстрировать технологические возможности, но и объяснять как они влияют на операционную эффективность бизнеса, — комментирует Николай Ситников. — Все заявки показывают, что процессная аналитика и применение ИИ переходят от экспериментальных инициатив к зрелым управленческим инструментам. Этот переход означает, что компании научились извлекать ценность — будь то в повышении эффективности, управляемости или прозрачности процессов. Именно такие практики формируют новую норму работы бизнеса в ближайшие годы».
По итогам рассмотрения 23 заявок жюри определило лучшие проекты:
- Лучший проект внедрения Process Mining — ФНС России;
- Лучший проект внедрения Task Mining — МТС;
- Лучший пилотный проект — Страховой Дом ВСК;
- Лучший проект внедрения мультипроцессной аналитики (МПА) — hh.ru;
- Лучшая практика применения ИИ — Альфа-Банк;
- Лучший Центр компетенций — МТС Банк;
- Лучший проект с использованием Process & Task Mining — Россельхозбанк.
«Поступившие на премию заявки наглядно подтверждают динамичный рост рынка Process Mining и ИИ: каждый проект демонстрирует существенный и измеримый бизнес-результат. Инфомаксимум последовательно инвестирует в развитие профессионального сообщества и продолжит расширять возможности для совместного роста и масштабирования лучших практик», — подчеркнул Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум и организатор Форума Process Tech Saransk.