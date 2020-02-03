«Яндекс.Маркет» назвал главные гаджеты десятилетия

Эксперты «Яндекс.Маркета» составили список главных гаджетов прошедшего десятилетия в разных категориях: от смартфонов и ноутбуков до умных колонок и Bluetooth-наушников.

По мнению экспертов, за последнее десятилетие в категории «Смартфоны» было три безусловных лидера-производителя: Samsung, Apple и Xiaomi (его рост начался с 2015 года). Эксперты Яндекс.Маркета назвали главные гаджеты этих брендов и их основные преимущества.

Samsung Galaxy — премиальный смартфон на базе Android. Он стал одним из первых устройств с функцией беспроводной зарядки. iPhone с лаконичным дизайном, дисплеем Retina и качественной фронтальной камерой, которая, по мнению специалистов, задала тренд на селфи. Линейка Redmi Note у Xiaomi с высоким качеством сборки и низкой ценой по сравнению с лидерами категории.

В прошлом году в топ самых популярных смартфонов на «Яндекс.Маркете» попали гаджеты именно этих брендов: Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr. В целом, по данным аналитиков, при выборе подходящей модели пользователи сервиса искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух SIM-карт (более 90% переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60%).

По мнению категорийных специалистов «Яндекс.Маркета», на рынок планшетов больше всего повлияли устройства компании Apple — iPad. Они задали тон всей нише, и у них по-прежнему нет конкурентов. Устройство отлично адаптировано для игр, просмотра фильмов и чтения книг. Гаджет отличается качественным экраном и идеальным соотношением удобства операционной системы и долгого времени работы.

В категории «Ноутбуки» эксперты сервиса также поставили на первое место продукцию Apple — они высоко оценили лёгкие и тонкие MacBook Air, которые задали тренд на ультрабуки. Эти устройства отличаются компактными размерами, высочайшим качеством сборки, долгой работой и достаточной производительностью для решения большинства повседневных задач.

Это подтверждается и данными аналитиков «Яндекс.Маркета»: три места в пятёрке самых популярных ноутбуков 2019 года заняли гаджеты бренда Apple.

Рейтинг наиболее популярных моделей прошлого года выглядит так: Apple MacBook Air 13 Mid 2017, Apple MacBook Air 13 Late 2018, ASUS TUF Gaming FX505, Apple MacBook Pro 13 Mid 2017, Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" 2018.

В основном пользователи сервиса искали ноутбуки классического типа — 68% переходов пришлось на такие предложения. Ноутбук-планшет, напротив, оказался наименее популярным — на такие модели пришлось меньше 1% переходов. При выборе ноутбука по типу процессора пользователи сервиса чаще всего предпочитали Intel Core i5 (34%), Intel Core i7 (21%), Intel Core i3 (12%).

Рынок носимой электроники специалисты «Яндекс.Маркета» разделили на две части: умные браслеты и умные часы. Среди первых, по мнению экспертов, безусловный лидер — Xiaomi Mi Band. За счёт низкой цены, высокого качества и лаконичного дизайна они остаются главными в своей нише. Эта модель стала лидером в категории умных браслетов также и по данным аналитиков «Яндекс.Маркета» за 2019 год.

Многие пользователи со временем хотят перейти на более сложные гаджеты и выбирают умные часы. В этой категории специалисты выделили бренд Apple. Apple Watch, несмотря на высокую цену, лидируют благодаря дизайну и широкому функционалу — они частично берут на себя работу смартфона. Кроме того, они выпускаются в нескольких дизайнах и уже стали не просто гаджетом, но и предметом гардероба.

Эксперты «Яндекс.Маркета» выделили три гаджета для умного дома, которые оказали наибольшее влияние на рынок. Первым в мире устройством с голосовым помощником стал Amazon Echo, который отвечает на вопросы и выполняет простые действия. Именно с него многие пользователи начали строить систему умного дома. Позднее компания Xiaomi также представила свою систему MiHome, которая состоит из умных розеток, ламп, датчиков и реле. Затем на российском рынке появились отечественные устройства — «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини» с голосовым помощником «Алиса».

Аналитики «Яндекс.Маркета «отмечают, что с конца ноября по конец декабря 2019 года пользовательский спрос на умные колонки на сервисе вырос почти в 4,5 раза. Самыми популярными среди пользователей стали «Яндекс.Станция» и «Яндекс.Станция Мини».

В категории беспроводных Bluetooth-наушников на первое место специалисты «Яндекс.Маркета» поставили модель от Apple. Их AirPods стали одним из самых модных гаджетов десятилетия, а долгая работа без подзарядки, отсутствие проводов и простота использования оправдывают высокую цену.

В категории портативных колонок, по мнению экспертов сервиса, есть абсолютный лидер — JBL. Они одними из первых начали делать качественный звук в переносных колонках. Специалисты также отмечают стильный дизайн JBL, длительное время автономной работы и защиту от влаги.

Первое место на рынке экшн-камер категорийные специалисты сервиса отдали GoPro — у моделей бренда высокое качество видео и стабилизации, большой запас аккумулятора и широкий угол обзора. Камера влаго- и пылезащищённая, а закрепить её можно практически везде: на теле, одежде или спортивном инвентаре.

Ещё один гаджет для активного образ жизни — дроны. Лидер в категории, по мнению экспертов «Яндекс.Маркета» — Phantom DJI. Эти квадрокоптеры оснащены мощными камерами, а цена на них остаётся невысокой при широком функционале. Для обычного потребителя DJI стали входным устройством в мир дронов — они адаптированы под простых пользователей.

Развитие игровых приставок началось с Nintendo, однако безусловный лидер среди них, по мнению экспертов «Яндекс.Маркета» — это Sony PlayStation, которая стала классикой на рынке игровых приставок. От конкурентов её отличают повышенная производительность и огромное количество качественных эксклюзивных игр.

В прошлом десятилетии наряду с Sony PlayStation лидером рынка была линейка приставок Xbox от Microsoft. Компании выпускали схожие конкурентные продукты, пока в 2013-м Sony не выпустила модель PS4, которая значительно опередила по популярности своего конкурента Xbox One за счёт большого количества эксклюзивных игр. В 2017 году Nintendo выпустили свою гибридную игровую приставку: Nintendo Switch можно использовать как дома в док-станции, так и в переносном режиме. По мнению экспертов, гаджет от Nintendo задаст тренд на гибридные консоли в будущем десятилетии.

В 2019 году Sony стал самым популярным производителем игровых приставок на «Яндекс.Маркете». Более 68% переходов пришлось на модели этого бренда. Первые три места в рейтинге самых популярных моделей приставок прошлого года заняли Sony PlayStation 4 в различных модификациях. На четвёртом месте расположилась Nintendo Switch.