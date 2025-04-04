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Aeza International LTD Аеза Групп
ОО «Аеза Групп», на основании договорных отношений, представляет интересы британской компании Aeza International LTD в Российской Федерации и занимается реализацией её услуг на российском рынке хостинг-услуг
|04.04.2025
|Гендиректора российской ИТ-компании арестовали за организацию преступного сообщества 1
|11.11.2024
|В России начинается эпидемия запретов иностранных хостинг-провайдеров 1
Aeza International LTD и организации, системы, технологии, персоны:
|Горелкин Антон 98 1
|Кулин Филипп 51 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351170, в очереди разбора - 760800.
Создано именных указателей - 172270.
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