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Спицын Алексей

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи» 1
19.03.2007 Алексей Спицын: скоро call-центр будет у каждой компании 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Спицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Sequoia Capital 115 1
Мир увлечений 3 1
Такси 956 2 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4430 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12645 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4372 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1076 1
Оповещение и уведомление - Notification 5740 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3911 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1600 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5886 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12818 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10471 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1060 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 417 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 1
VK - Mail.Ru Infra 44 1
Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
Муромец Юлия 28 1
Шакиров Шамиль 30 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1286 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1287 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2211 1
Великобритания - Лондон 2426 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 295 1
Москва - СВАО - Северо-Восточный административный округ 60 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 1
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8718 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2473 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3085 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3396 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 850 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6615 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6107 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 118 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1147 1
Транспорт - Автосервис - Станция технического обслуживания транспорта - СТО - ремонт автотранспортного средства 177 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 450 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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