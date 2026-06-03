Индексная книга (каталог) CNews*
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Спицын Алексей
СОБЫТИЯ
|03.06.2026
|«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи» 1
|19.03.2007
|Алексей Спицын: скоро call-центр будет у каждой компании 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Спицын Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|MightyCall - Майтиколл - Infratel - Infra TeleSystems 40 1
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
|Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
|Sequoia Capital 115 1
|Мир увлечений 3 1
|Такси 956 2 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 1
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 1
|ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 1
|VK - Mail.Ru Infra 44 1
|Infra Call Center - Infra Call Center Outbound - Infra Call Center Supervisor 16 1
|Муромец Юлия 28 1
|Шакиров Шамиль 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.