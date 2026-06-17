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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196227
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Сенин Владимир

СОБЫТИЯ


17.06.2026 Автоматизация производства «Ренессанс»: цифровизация ускорила работу с дилерами в девять раз и обеспечила +200% к прибыли 1
16.01.2014 Альфа-банк объявил войну операторам из-за дорогих SMS 2
18.10.2012 Интернет-банкинг в России оказался под угрозой 1
29.03.2012 «ВымпелКом» и «Альфа-Банк» вошли в состав учредителей «Национального платежного совета» 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Сенин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ Золотая Корона 361 1
МегаФон 10551 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9442 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Альфа-Банк 1961 3
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 421 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 25 1
Visa International 1988 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 223 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1925 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5571 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4571 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6294 2
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 559 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13595 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5301 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4512 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1806 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 265 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 883 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
HRM - Расчет отпуска 809 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9192 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5449 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9905 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13444 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9238 1
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14090 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 936 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Ким Борис 75 1
Дорохина Юлия 44 1
Турищева Ольга 30 1
Шмаков Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4555 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6951 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3808 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1986 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1127 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8526 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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