США надолго отложили запрет на Huawei. Слишком велика технологическая зависимость

Отсрочка как признак поражения

Административно-бюджетное управление Белого дома (Office of Management and Budget, OMB) определило сроки отказа от использования технологий компании Huawei на территории США. C соответствующим заявлением ведомство обратилось к конгрессу США. Запрет, напомним, касается американских компаний, сотрудничающих с правительством страны или получающих от него федеральные займы и гранты.

По данным агентства Reuters, OMB отсрочило вступление санкций в силу на два года – запрет начнет действовать с 2021 г. Изначально планировался четырехлетний срок, но по итогу он был сокращен вдвое.

Новые санкции имеют прямое отношение к закону США об ассигнованиях на национальную оборону. В нем сказано, что федеральные денежные средства нельзя использовать для закупки устройств Huawei из соображений национальной безопасности – власти США убеждены, что они используются с целью шпионажа в пользу правительства и спецслужб Китая. По состоянию на 14 июня 2019 г. доказательства этого представлены не были.

Двухлетняя отсрочка, по мнению OMB, необходима американским компаниям для поиска новых партнеров, с которыми они смогут сотрудничать, и которые займут место Huawei. Другими словами, в год вступления упомянутого закона в силу, эти компании оказались не готовы к полному отказу от партнерства с Huawei.

Неполноценная оттепель

Решение административно-бюджетного управления Белого Дома может означать для Huawei возможность в течение двух лет решить все споры с американской стороной, развязавшей торговую войну с Китаем и сделавшей компанию одним из основных рычагов давления. Однако «оттепель» касается далеко не всех сфер ее деятельности, а исключительно телекоммуникационного оборудования, отказаться от которого президент США Дональд Трамп (Donald Trump) в 2018 г. требовал еще и от союзных государств.

Huawei получила два года на решение всех споров с США

Бизнес китайского вендора по производству портативных гаджетов по-прежнему находится в осаде: напомним, что в мае 2019 г. компания Google оставила Huawei без возможности использовать ОС Android и сопутствующие сервисы в своих планшетах и смартфонах, выдав затем временную лицензию на свою интеллектуальную собственность до августа 2019 г. В тот же день примеру Google последовали компании Qualcomm, Broadcom и Intel, а немного позже к ним присоединилась Microsoft, по решению руководства которой Huawei больше не вправе устанавливать на свои ноутбуки ОС семейства Windows и получать обновления для них. Huawei сможет закупать оборудование, комплектующие у американских компаний исключительно с одобрения властей США.

Прочие неприятности Huawei

Разрыв с квинтетом американских компаний стал для Huawei лишь началом череды неудач. После него компанию выгнали из SD Associtation, затем она сама ушла из организаций JEDEC и Wi-Fi Alliance, а британская ARM запретила ей использовать свою архитектуру в процессорах Kirin. AMD, американский чип-мейкер, тоже отозвал лицензию на свои архитектуры, но не у Huawei, а у всего Китая, а Facebook не разрешила устанавливать свои приложения на гаджеты Huawei. Также нельзя забывать об аресте финдиректора и по совместительству дочери основателя китайского техногиганта, случившегося в декабре 2018 г.

Сдаваться еще рано

Поскольку у США нет прямых доказательств причастности Huawei к слежке для китайской стороны, компания может предпринимать ответные действия на выпады американцев. Лишившись доступа к требуемым ей технологиям и разработкам, Huawei нанесла свой первый удар по компаниям из США.

Мишенью стал оператор сотовой связи Verizon – 13 июня 2019 г. Huawei, по информации Reuters, потребовала заплатить роялти за использование 230 принадлежащих ей патентов. Сумма, которую оператор задолжал Huawei, превысила $1 млрд. Патенты относятся к телекоммуникационному оборудованию, интернету вещей и сетевой инфраструктуре.

1 июня 2019 г. за Huawei вступились непосредственно власти Китая, обвинив американскую логистическую компанию FedEx в нарушении прав ее китайских клиентов. Доказательства предоставлены не были, как и в случае обвинений Huawei в слежке за американцами, однако расследование ведется.

4 июня 2019 г. Китай взялся и за крупные ИТ-компании – власти страны провели ряд закрытых встреч с представителями Microsoft, Dell, Samsung и Hynix, в ходе которых ясно дали понять, что их ждет в случае, если они станут (в случае Microsoft – продолжат) мешать Huawei и другим китайским компаниям работать.

Россия спешит на помощь

В торговой войне США и Китая на сторону последней стала Россия. 10 июня 2019 г. Министр цифрового развития и связи Константин Носков предложил Huawei отказаться от Android в пользу российских разработок. Страны вступили в переговоры, которые ведутся двух направлениях, где первое и базовое – это простой перевод смартфонов Huawei и Honor (суббренд Huawei) на «Аврору», которая полностью заменит собой Android.

Россия стала неожиданным союзником Huawei в торговой войне с США

Второй вероятный вариант развития событий представляет собой частичную или полную локализацию производства ряда мобильных устройств Huawei. Другими словами, китайский вендор может развернуть на территории России выпуск ряда компонентов своих гаджетов или разработку программного обеспечения для них.

Россия поможет Huawei и с реализацией телекоммуникационного оборудования. 5 июня 2019 г. стало известно о подписании соглашения между Huawei и оператором связи МТС о запуске и развития сотовых сетей пятого поколения (5G). При подписании присутствовали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В документе сказано, в частности, о пилотных запусках сетей 5G в 2019-2010 гг.