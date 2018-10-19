Samsung выпустил первый «постоянно включенный» планшет на Windows

Тысячедолларовый ответ Samsung на новые Microsoft Surface получил 12-дюймовый экран с перьевым вводом, новейший чип Snapdragon 850 и завидную автономность.

Тонкий, легкий и действительно автономный

Компания Samsung Electronics официально представила гибридное устройство Galaxy Book2 под управлением операционной системы Windows 10 S в рамках концепции «всегда включенного ПК» (Always-Connected PC). Новое гибридное устройство «2 в 1» занимает промежуточное положение между ноутбуком со съемной клавиатурой и планшета с пристегивающейся клавиатурой.

Новинка стала первым устройством компании под управлением Windows 10 S, работающем на новейшем мобильном процессоре Snapdragon 850. Ранее о выпуске планшета Yoga C630 на этом чипе объявила Lenovo.

Мобильная платформа Snapdragon 850 на базе улучшенной версии чипа Snapdragon 845, разработана специально для портативных ARM-устройств под Windows. По сравнению с первым поколением устройств Always-Connected на чипе Snapdragon 835, созданном для смартфонов, платформа Snapdragon 850 обладает повышенной производительностью при более экономном расходе энергии.

Первое поколение гибридных планшетов Galaxy Book также выпускается с предустановленной ОС Windows 10, но базируется на процессорах Intel Core.



Помимо новой программно-аппаратной связки Windows-ARM, гибридный планшет Samsung Galaxy Book2 интересен дизайном в стиле последнего поколения Microsoft Surface, съемной клавиатурой с новым оформлением, поддержкой технологии перьевого ввода S Pen и изрядным временем автономной работы – до 20 часов.

Особенности реализации Samsung Galaxy Book2

Планшет Galaxy Book2 выполнен в корпусе габаритами 287,6 х 200,4 х 7,62 мм и обладает весом 794 г. Новинка оснащена биометрическим сканером отпечатков пальцев, улучшенной подставкой с регулировкой угла наклона дисплея и новой усовершенствованной клавиатурой.

Подставка нового Galaxy Book2 регулируется почти до горизонтали

Планшет оснащен 12-дюймовым сенсорным дисплеем на базе матрицы Super AMOLED с разрешением 2160 x 1440 пикселей (Full HD+).

В дополнение к процессору Snapdragon 850 (четыре ядра с тактовой частотой 2,96 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой1,7 ГГц), Galaxy Book2 оснащен оперативной памятью 4 ГБ, встроенным твердотельным накопителем 128 ГБ и слотом под флеш-карты microSD.

Galaxy Book2: тонкий корпус, перьевой ввод

Список доступных портов планшета включает два порта USB Type-C, аудио разъем 3,5 мм для наушников. Гаджет также оснащен фронтальной камерой с сенсором 5 МП, тыльной камерой с сенсором 8 МП и встроенной акустической системой авторства AKG с поддержкой Dolby Atmos.

Galaxy Book2 в режиме ноутбука

В представленных официально характеристиках не указана емкость встроенного аккумулятора, однако производитель заявил для Galaxy Book2 время автономной работы до 20 часов – при условии, что предустановленная на планшет операционная система Windows 10 продолжает работать в S-режиме.

Qualcomm Snapdragon 850: платформа для «всегда включенных» устройств

Мобильная платформа Snapdragon 850, впервые представленная в июне 2018 г., представляет собой улучшенную и «разогнанную» версию Snapdragon 845 для нужд концепции Always-Connected PC, то есть, в определенном смысле промежуточный вариант между основными поколениями мобильных архитектур Qualcomm.

Характеристики однокристальной системы Snapdragon 850 (SDM850) включают встроенный модем Snapdragon X20 LTE (скорость загрузки до 1,2 Гбит/с, передачи до 150 Мбит/с), восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 385, интегрированную графическую подсистему на ядре Adreno 630 с поддержкой технологий Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12, видео до 4K (3840x2160) со скоростью 30 кадров в секунду, порт DisplayPort (через разъем USB Type-C).

Чип SDM850 содержит процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 280 с 14-битной обработкой снимков и поддерживает один сенсор 16 МП (видео 4K до 60 кадров в секунду), два сенсора 16 МП (видео 4K до 30 кадров в секунду) или один сенсор 32 МП (видео 4K до 30 кадров в секунду).

Snapdragon 850 также работает с сетями WI-Fi 802.11ad и 802.11ac 2x2 в режиме MU-MIMO, поддерживает Bluetooth 5.0, оснащен аудио кодеком и усилителем Aqstic. Процессор поддерживает 6 систем геолокации (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS и SBAS) и технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

О Windows 10 версии S и «режиме S»

Операционная система Windows 10 S является вариантом привычной Windows 10, но с рядом ограничений, ключевым из которых является возможность установки приложений исключительно из Microsoft Store.

Планшет Galaxy Book2 с подключенной клавиатурой

Планшет Samsung Galaxy Book2 будет поставляться в розницу с Windows 10, активированной в режиме S Mode. По заявлению компании, у владельцев планшета имеется возможность в любой момент получить бесплатый апгрейд до полной версии Windows 10.

Доступность и цена

Первоначально Samsung Galaxy Book2 появится в рознице США и в салонах сотовых операторов Verizon, AT & T и Sprint. Сроки выхода на другие рынки мира пока компанией не озвучивались.

Планшет Samsung Galaxy Book2 в стандартной комплектации будет поставляться со съемной фирменной клавиатурой, оснащенной тачпадом, а также с цифровым пером S-Pen.

Стоимость планшета Galaxy Book 2 в США заявлена на уровне $999,99, начало продаж ожидается со 2 ноября.