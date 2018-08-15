Lenovo тестирует загадочный ноутбук на Windows 10 с процессором от смартфона

Lenovo стало первой компанией, прототип устройства которой на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 850 под управлением Windows 10 появился в сравнительных тестах.

Новое поколение ARM-ноутбуков под Windows 10 на горизонте

База данных интернет-портала Geekbench, публикующего результаты тестирования различных вычислительных устройств, пополнилась сводными характеристиками и тестовыми итогами загадочного устройства компании Lenovo.



Тестовое ПО Geekbench, определившее устройство как систему с рабочим индексом Lenovo 81JL, также отметило использование в системе нового мобильного процессора Snapdragon 850. Впервые этот чип был представлен компанией Qualcomm в рамках июньской выставки Computex 2018 на Тайване, однако результаты его тестирования появились в Сети впервые.

Еще одной особенностью загадочного устройства под названием Lenovo 81JL стал факт его тестирования под операционной системой Windows 10. Пока что подобные системы на 64-битных процессорах ARM, выполненные в рамках продвигаемой Qualcomm концепции «Всегда подключенных ПК под Windows 10» (Windows 10 Always-Connected PC) встречаются достаточно редко, и к тому же выполнены на процессорах Snapdragon 835, при этом предполагается, что производители следующего поколения таких систем будут ориентироваться на процессор Snapdragon 845.

Конвертируемый ноутбук Lenovo Miix 630

Lenovo, в частности, также участвует в программе Windows 10 Always-Connected PC, предлагая «конвертируемый» (два в одном) ноутбук Miix 630, однако он выполнен на процессоре Snapdragon 835 – также как, например, система HP ENVY x2.



Иерархия нынешних и будущих флагманских чипов Snapdragon

В настоящее время большинство флагманских моделей смартфонов 2018 года на платформе Android выпускаются на базе новейшей мобильной платформы Snapdragon 845 с нормами техпроцесса 10 нм. Следующее поколение флагманских мобильных чипов Qualcomm, если верить многочисленным слухам и утечкам в Сети, получит название Snapdragon 855 и с большой долей вероятности будет выпускаться с соблюдением норм технологического процесса 7 нм. Дебют этих чипов ожидается, по данным GizmoChina, ближе к концу 2018 г.

Конвертируемый ноутбук HP ENVY x2 с сенсорным экраном

В свою очередь, мобильная платформа Snapdragon 850, впервые представленная в июне, представляет собой улучшенную и «разогнанную» версию Snapdragon 845 для нужд концепции Always-Connected PC, то есть, в определенном смысле промежуточный вариант между основными поколениями мобильных архитектур Qualcomm.

Характеристики однокристальной системы Snapdragon 850 (SDM850), в частности, включают наличие встроенного сотового модема Snapdragon X20 LTE (скорость загрузки до 1,2 Гбит/с, передачи до 150 Мбит/с), восемь вычислительных ядер Qualcomm Kryo 385, интегрированную графическую подсистему на ядре Adreno 630 с поддержкой технологий Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12, видео до 4K (3840x2160) со скоростью 30 кадров в секунду, порта DisplayPort (через разъем USB Type-C).

SDM850 содержит процессор обработки изображений Qualcomm Spectra 280 с 14-битной обработкой снимков и поддерживает один сенсор 16 МП (видео 4K до 60 кадров в секунду), два сенсора 16 МП (видео 4K до 30 кадров в секунду) или один сенсор 32 МП (видео 4K до 30 кадров в секунду).

Чип работает с сетями WI-Fi 802.11ad и 802.11ac 2x2 в режиме MU-MIMO, поддерживает Bluetooth 5.0, оснащен аудио кодеком и усилителем Aqstic. Процессор также поддерживает 6 систем геолокации (GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS и SBAS), а также технологию ускоренной зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.

Система «два в одном» ASUS NovaGo TP370QL

Самая главная разница между процессорами Snapdragon 850 и Snapdragon 845 заключается в тактовой частоте процессорных ядер: 2,95 ГГц в первом случае и 2,7 ГГц во втором.

Согласно официальной информации Qualcomm, SD850 обеспечивает до 30% прироста производительности по сравнению с чипом SD835.

Итоги практических тестов Lenovo 81JL и Snapdragon 850

Помимо информации об использовании процессора Snapdragon 850, база данных Geekbench также отмечает наличие оперативной памяти 8 ГБ на борту устройства Lenovo 81JL.

По итогам тестирования загадочное устройство Lenovo 81JL под упрвлением Windows 10 набрало в тестах производительности Geekbench 2263 балла в однопоточном режиме и 6947 баллов в многопоточном режиме.

Итоги тестов устройства Lenovo 81JL

Для сравнения приведены результаты тестирования системы ASUS NovaGo TP370QL схожей концепции, но на базе чипа Snapdragon 835: 1802 и 6475 балла в однопоточном и многопоточном тестах соответственно.

Сравнение Lenovo 81JL (SD850) и ASUS NovaGo TP370QL (SD835)

Таким образом, первые итоги тестирования чипа Snapdragon 850 показали примерно 20% рост производительности в одноядерном режиме и совсем небольшой (в пределах 9%) прирост в многоядерном режиме по сравнению с Snapdragon 835. В таких случаях также стоит делать скидку на тот факт, что в тестах участвует всего лишь прототип устройства, и финальные результаты производительности могут значительно отличаться от предварительных.

По данным GizmoChina, помимо Lenovo свои устройства на базе процессора Snapdragon 850 в рамках проекта Always-Connected PC также разрабатывает ряд известных компаний, включая ASUS, HP и Samsung. Появление первых новинок в рознице ожидается ближе к концу 2018 г.