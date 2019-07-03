Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов

Группа Emerging Travel, в которую входят международные бренды Ratehawk, Zenhotels, российские B2B.Ostrovok.ru и Ostrovok.ru, привлекла инвестиции в размере $10 млн. Средства будут направлены на усиление роста сегмента B2B на рынках присутствия компании и на выход в новые страны.

В раунде финансирования приняли участие инвестиционная группа Льва Левиева LVL1 и основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. Лев Левиев будет представлять группу инвесторов в совете директоров компании.

Ratehawk — международная B2B-платформа для онлайн-бронирования отелей, аренды автомобилей и организации сопутствующих тревел-услуг. Она начала свою работу в 2016 г. С помощью Ratehawk тревел-агенты по всему миру могут забронировать свыше 1 млн вариантов размещений в 220 странах. Сервис работает с 85 крупнейшими международными поставщиками отелей, а также имеет прямые контракты с 29 тыс. отелями. На сегодняшний день партнерами Ratehawk являются более 9,5 тыс. участников туристической индустрии в Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Африке. Локальные команды развития бизнеса работают в 28 странах. Сервис локализован на девять языков: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, польский, турецкий и русский языки.

По итогам 2018 г. оборот бренда Ratehawk увеличился более чем на 300% по сравнению с 2017 г. В этом же году бренд начал работу на 21 новом рынке: Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, Греция, Израиль, Италия, Кипр, Македония, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Южная Африка.

Группа компания также намерена удерживать позиции на российском тревел-рынке, где сегодня является одним из лидеров в сегменте B2C и игроком номер один в сегменте B2B.

Феликс Шпильман, CEO Emerging Travel Group, сказал: «С момента основания Ratehawk демонстрирует высокие результаты на всех рынках, где действуют наши локальные подразделения. Мы намерены продолжить работу по расширению международной команды, которая будет заниматься запуском сервиса на новых рынках и усилением текущих позиций в странах присутствия. Привлеченные инвестиции дадут сильный толчок для дальнейшего развития продукта, его локализации на новые языки, совершенствования клиентского сервиса. Наша глобальная цель – сделать Ratehawk основным инструментом бронирования для тревел-профессионалов по всему миру».

Лев Левиев, основатель инвестиционной группы LVL1, отметил: «Мы впечатлены динамикой роста бизнеса: B2C-продукт уже завоевал лидирующие позиции на локальном рынке, а B2B-бизнес продолжает рост в России и на международных рынках. У компании есть внятная стратегия, фокус и четкий план дальнейшего развития и роста».

В Западной и Южной Европе Ratehawk намерен усилить команду развития бизнеса, численность которой по прошествии 12 месяцев превысит 50 сотрудников, а также расширить партнерскую сеть и довести количество клиентов до 10 тыс. Ratehawk сконцентрируется на наращивании занимаемой доли рынка (25% – 40% в зависимости от региона).

В Восточной, Центральной и Северной Европе (страны Прибалтики, страны Балканского полуострова, Чехия, Венгрия, Польша, Словакия)

Ratehawk планирует усилить присутствие и нанять 25 сотрудников в 19 странах. В течение года Ratehawk намерен увеличить долю рынка до 45% и подключить свыше 6 тыс. новых партнеров.

В Северной Америке Ratehawk планирует выйти на рынки США и Канады с двумя командами развития бизнеса. В течение года компания планирует заключить партнерские отношения с 3 тыс. тревел-профессионалов.

На Ближнем Востоке (ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Израиль, Турция) Ratehawk намерен усилить свое присутствие и открыть представительство в Дубае. Компания планирует увеличить количество партнеров в регионе в три раза, в результате чего их число превысит 1,7 тыс. Штат сотрудников в Турции увеличится вдвое, а количество партнеров – втрое и превысит 1,7 тыс. клиентов.

В Азии Ratehawk начнет работу в регионе с командой из пяти сотрудников и сконцентрируется на рынках Сингапура и Малайзии. В течение года партнерами сервиса станут более 1,5 тыс. туристических профессионалов.