В России замышляют построить национального «убийцу» Zoom

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Минкомсвязи совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group прорабатывают возможность создания российской платформы видеоконференций для конкуренции с Zoom, Skype и их аналогами. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что в России нет отечественных аналогов подобных сервисов, хотя и Mail.ru, и «Яндекс» запустили такие платформы во II квартале 2020 г.



Новый сервис видеоконференций

Минкомсвязи России прорабатывает возможность разработки и создания отечественной платформы для проведения видеоконференций и совершения аудиозвонков в режиме онлайн. Об этом сообщил лично глава ведомства Максут Шадаев в рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

По словам министра, проработка ведется по поручению Минпросвещения и Минобрнауки России. Помощь Минкомсвязи в этом вопросе оказывают российские ИТ-гиганты – «Яндекс» и Mail.ru Group. «Мы начали прорабатывать возможность создания такой российской платформы поддержки коммуникаций онлайн как в режиме чатов, так и в режиме видеоконференций, аудиоконференций, для того, чтобы предложить в системе общего образования школьного, в системе высшего образования замену зарубежным платформам», – сказал Максут Шадаев.

Глава Минкомсвязи добавил, что «Яндекс» и Mail.ru присоединятся к разработке проекта на полностью безвозмездной основе, в рамках государственно-частного партнерства. Условия участия этих компаний создании сервиса Шадаев не озвучил.

Альтернатив нет

Максут Шадаев подчеркнул, что по состоянию на июль 2020 г. в России не существовало сервиса аудио- и видеоконференций, аналогичного зарубежным платформам. «Открыто надо сказать, что мы понимаем, что в школах массово использовались различные зарубежные решения, выделялись ли на это какие-то деньги, или использовались бесплатно. Адекватного по мощности “движка” российского у нас, к сожалению, сейчас нет», – сказал министр.

Максут Шадаев уверен в отсутствии в России достойных аналогов Zoom и аналогичных зарубежных сервисов

Сервис будет запущен для конкуренции таким западным продуктам, как американским Zoom и Skype (принадлежит Microsoft с 2011 г.). Видеоконференции также можно устраивать и в различных популярных мессенджерах, включая WhatsApp, в 2014 г. приобретенный компанией Facebook.

Мнение Госдумы

Заявлению Максута Шадаева о проработке вопроса по созданию российского конкурента Zoom и Skype, предшествовали слова главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна. Он тоже отмечал, что в России нужно прорабатывать вопрос внедрения отечественной платформы для конференций. Хинштейн сказал также, что она должна стать аналогом Zoom.

«Целый ряд технологий, которые прочно вошли за последние несколько месяцев в нашу жизнь, – это во многом произошло благодаря пандемии. Ну, в частности, видеообщение, возможность проведения удалённых конференций в ныне популярной платформе Zoom, хотя есть и отечественные разработки. Конечно же, нам надо дальше говорить, и мы обсуждаем это с Минкомсвязи, о внедрении российских аналогов, потому что такой подход показал большую эффективность и удобство», – сказал Хинштейн в интервью проекту «Цифровая журналистика».

Почему именно Zoom

Zoom – это один из широко известных сервисов видеоконференций, однако в нем содержится значительное число уязвимостей, что и могло повлиять на решение властей о создании его российского аналога. В частности, в июле 2020 г. в нем нашли брешь, позволяющую хакерам выполнять любой код на ПК под управлением ОС Microsoft Windows 7, Windows Server 2008 R2 и более ранних.

В конце марта 2020 г. стало известно, Zoom передавал данные пользователей iOS-версии сервиса американской компании Facebook. Передача осуществлялась даже в том случае, если у пользователя не было профиля в одноименной соцсети. Список сведений включал информацию о марке и модели мобильного устройства, городе, в котором находится пользователь, его операторе связи, часовом поясе, а также об уникальном рекламном идентификаторе устройства. В дальнейшем Facebook использовала эти данные для таргетирования рекламы.

Список уязвимостей Zoom включал и полное отсутствие сквозного (end-to-end) шифрования, что позволяло перехватывать видео- и аудиозвонки. Позже разработчики добавили его лишь в платную версию сервиса, оставив владельцев бесплатных аккаунтов без защиты, что спровоцировало массовое их возмущение. В итоге шифрование было реализовано для всех пользователей.

Российские аналоги существуют

Несмотря на заявление Шадаева об отсутствии в России отечественных продуктов, позволяющих осуществлять видео- и аудиовызовы, таковые сервисы в стране все же имеются. В их число входит, к примеру, сервис ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1998 г.

Российским ICQ стал в апреле 2010 г., когда его, как сообщал CNews, приобрел за $187,5 млн фонд Digital Sky Technologies (DST), являвшийся акционером Mail.ru Group. Непосредственно к холдингу Mail.ru мессенджер перешел после реорганизации фонда DST.

В апреле 2020 г. Mail.ru создал мессенджер ICQ New на основе оригинального ICQ. Сервис претерпел серьезные изменения, получив новый дизайн, встроенный искусственный интеллект и новые возможности группового общения – к беседе в нем могут присоединяться десятки тысяч пользователей.

В том же месяце холдинг запустил сервис «Видеозвонки Mail.ru» для онлайн-обучения, связи с коллегами и партнерами и звонков родственникам. В одном чате могут участвовать до 100 человек, и подключаться к нему можно без регистрации в Mail.ru – для этого потребуется лишь ссылка на конференцию.

У «Яндекса», вместе с Mail.ru участвующего в создании «национальной» платформы видеоконференций, тоже есть собственная альтернатива Zoom. Как сообщал CNews, в середине июня 2020 г. ИТ-гигант разработал сервис видеоконференций «Телемост», в котором тоже можно подключаться к чатам без регистрации. Проект рассчитан на работу через современные браузеры и не требует не только регистрации, но даже установки приложения.

Платформа видеоконференций «Яндекс.телемост»

Подключиться к конференции через «Яндекс.телемост» пользователь может по сгенерированной ссылке на нее, которую нужно ему направить посредством любого средства связи – по электронной почте, в социальной сети или через мессенджер. В беседах могут участвовать до 35 человек, и ограничений на время беседы в этом сервисе нет.

Также в России существует компания TrueConf, разрабатывающая системы видеоконференцсвязи. В марте 2020 г. в рамках борьбы с коронавирусом она сделала свой флагманский продукт TrueConf Server для видеоконференций бесплатным для всех школ и вузов России и СНГ.

В начале июня CNews писал, что Trueconf, МЦСТ и компания «Базальт СПО» создали программно-аппаратный комплекс для организации систем видеоконференцсвязи. Одной из его ключевых особенностей разработчики считают то, что в состав комплекса входят полностью отечественные компоненты, а именно серверные процессоры «Эльбрус 8С», операционная система «Альт сервер» и программный транскодирующий сервер для многоточечных видеоконференций Trueconf MCU.

Еще один отечественный сервис видеоконференцсвязи VideoMost разработан компанией Spirit. Как сообщал CNews, в марте 2020 г. она начала бесплатно предоставлять свой сервис для помощи людям, отечественному частному бизнесу и госорганизациям, включая школы, сроком на три месяца. В апреле 2020 г. Spirit объявила о предоставлении бесплатных лицензий на сервер видеоконференций VideoMost на 1000 пользователей для установки в инфраструктуре организаций на тот же срок.

