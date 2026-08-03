Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за июль 2026 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Федеральный закон от 26 июля 2026 г.№243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации»

Принят Закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.

Предусматривается обеспечение развития суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ. Разработчиками обеих моделей могут быть только российские юрлица. Все данные должны храниться исключительно на территории России.

Внедряется риск-ориентированный подход к регулированию применения больших фундаментальных моделей ИИ. Предусматривается маркировка информационного материала, созданного с применением ИИ. Установлены требования к использованию результатов интеллектуальной деятельности при применении ИИ.

Введены меры поддержки разработчиков моделей ИИ.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 26 июля 2026 г.№271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Цель поправок – повысить удобства почтовых сервисов.

В частности, создадут электронную почтовую систему. Ее оператором выступит АО «Почта России». Через него заявления, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения органов власти, ЦБ, госкомпаний, госкорпораций и юрлиц с долей РФ свыше 50% будут направляться в электронной форме на портал госуслуг. Сообщение считается доставленным, если адресат зашел в личный кабинет в течение семи дней со дня его размещения, при отсутствии технической возможности сообщение доставляется регистрируемым письмом.

В личных кабинетах на Госуслугах появятся цифровые почтовые ящики для компаний, ИП и граждан с возможностью обмена юридически значимыми сообщениями и поиска адресатов. Для организаций и предпринимателей (кроме госучреждений, госпредприятий и ряда других) вводится ежемесячная плата за использование ящика, для физлиц – плата за отправку сообщений. С органов власти плата не взимается. Размеры платы установит Правительство.

Доставка и выдача пенсий, пособий и других соцвыплат организациями федеральной почтовой связи с 1 января 2027 г. будет осуществляться по тарифу не более 1,5% от фактически доставленных сумм без учета НДС. Сейчас тариф регулируется договорными отношениями.

Доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах получат только «Почта России», управляющие организации, ресурсоснабжающие компании и структуры, уполномоченные решением собственников жилья.

«Почта России» сможет по договору поручать выполнение отдельных технологических операций другим операторам почтовой связи, юрлицам и ИП, за исключением доставки и выдачи пенсий, пособий и иных целевых выплат. Ответственность перед пользователями при этом сохраняется за организацией федеральной почтовой связи.

Отменена банковская комиссия для «Почты России» при приеме электронных платежей за ЖКУ.

Операторы мобильной связи обязаны без взимания платы незамедлительно передавать короткие сообщения с информацией «Почты России» о поступлении почтовых отправлений и денежных переводов.

Закон вступает в силу с 1 марта 2027 г., за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 26 июля 2026 г.№265-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О персональных данных» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Цель принятых поправок – усилить защиту персональных данных при их передаче за границу.

Для этого уточнены критерии, по которым зарубежные страны включаются в перечень государств, обеспечивающих соответствующую защиту персональных данных. Так, когда власти будут решать, в какие страны можно передавать персональные данные россиян, они будут проверять, есть ли там законы о защите данных и работают ли они на практике.

Нововведения позволят усилить меры борьбы с киберугрозами, когда происходит передача данных в юрисдикции, где нет достаточных гарантий их защиты.

Закон вступает в силу со дня опубликования, за исключением норм, которые начнут действовать с 1 сентября 2027 г.

Федеральный закон от 26 июля 2026 г.№254-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О национальной платежной системе» и статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»

Законы о национальной платежной системе и потребительском кредите (займе) скорректированы в части раскрытия информации об оказываемых услугах.

Так, требования к порядку, способу, форме и срокам размещения кредитными организациями информации об условиях предоставления, использования и возврата потребкредита будут устанавливаться стандартами их деятельности. То же будет касаться операторов по переводу денежных средств. Информацию о своих услугах они будут раскрывать в местах их оказания и на официальных сайтах.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2026 г.№821 «О порядке осуществления оператором посреднической цифровой платформы проверки содержащейся в размещаемой на посреднической цифровой платформе карточке товара, работы, услуги информации, предусмотренной пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 7 Федерального закона «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»

Для операторов посреднических цифровых платформ утверждены правила проверки информации, размещаемой партнерами в карточках товаров.

Установлен перечень используемых при проверке информсистем и реестров, определены правила взаимодействия с их операторами. В частности, запрещено размещать карточки с предложением о продаже не прошедших регистрацию пестицидов и агрохимикатов, незарегистрированных БАДов, лекарств и медизделий.

Постановление вступает в силу по истечении 90 дней после опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июля 2026 г.№820 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением требований в сфере платформенной экономики»

Правительство утвердило положение о федеральном госконтроле (надзоре) за соблюдением требований в сфере платформенной экономики.

Госконтроль (надзор) осуществляет ФАС с применением системы оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) путем проведения документарных и выездных проверок. Также могут проводиться профилактические мероприятия – информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит. Предусмотрены контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами – наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование.

Объектами госконтроля (надзора) являются деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, и результаты их деятельности, к которым предъявляются такие требования.

Предусмотрено категорирование риска причинения вреда (ущерба). Объект контроля считается отнесенным к одной из категорий риска после внесения сведений в единый реестр видов контроля.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2026 г.№923 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.№719»

Установлены требования для отнесения к произведенным в России: многомодовых оптических волокон и волокон специального назначения; преформ (заготовок) для вытяжки оптических волокон.

Уточнены требования в отношении одномодовых телекоммуникационных оптических волокон.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2026 г.№921 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2022 г.№2177»

Определен функционал личного кабинета ФГАИС «Молодежь России» как модуля, входящего в состав единого информационного портала, а также уточнен перечень подсистем ФГАИС. Срок предоставления оператором ФГИС поставщикам информации доступа к системе сокращен с 30 до 15 календарных дней с даты получения заявки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2026 г.№885 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 г.№1910»

На Госуслугах принимаются и передаются в единый контакт-центр СФР обращения граждан в виде текстовых сообщений. Информация о мерах соцзащиты предоставляется круглосуточно в режиме реального времени или в течение 8 рабочих часов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2026 г.№884 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 августа 2024 г.№1144»

Решено дополнить перечень информсистем, для которых провайдеры хостинга должны предоставлять вычислительные мощности. Речь пойдет об информсистемах, создаваемых органами власти для своей деятельности.

Изменятся правила на случай корректировки сведений о провайдере.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2026 г.№1779-р

Обновлена Стратегия в области цифровой трансформации госуправления. К 2030 г. запланирован полный перевод на коммуникационные сервисы автоматизированного рабочего места. Обмен документами в цифровом формате должен будет охватить 100% рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих, а также работников подведомственных учреждений.

К 2030 г. через Макс будут предоставлять 80% сведений и направлять 100% государственных электронных уведомлений. Запланирована цифровизация и унификация процедуры предоставления субсидий юрлицам и ИП.

Планируется внедрить ИИ для автоматизации типовых процессов, беспроводной связи, машинного обучения, сбора, хранения, обработки и анализа данных.

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 июля 2026 г.№845 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство утвердило правила контроля за соблюдением операторами отдельных информсистем (ИС) требований по недопущению использования при их эксплуатации размещенных за пределами РФ баз данных и технических средств, не входящих в состав таких ИС. Речь идет о государственных и муниципальных ИС, об иных ИС госорганов, а также об ИС юрлиц, осуществляющих корпоративные закупки.

Контролировать соблюдение требований будет Минцифры в рамках процедур ведения учета ИТ-активов. В целях осуществления контроля: президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию рассмотрит и утвердит стандарт учета ИС; субъекты контроля будут вести учет ИС в соответствии с утвержденным стандартом и положением об учете ИТ-активов.

Министерство будет принимать решение о наличии (отсутствии) нарушений требований, а центр компетенций по учету ИТ-активов вести мониторинг их соблюдения.

Субъекты контроля при получении уведомления о нарушении требований должны будут принять меры по устранению нарушений и разместить сведения об этом в срок не более 2 месяцев со дня получения уведомления.

Также скорректированы положения: о федеральной госинформсистеме координации информатизации; о Правительственной комиссии по цифровому развитию; об учете ИТ-активов, используемых для цифровой трансформации системы государственного (муниципального) управления.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 июля 2026 г.№813 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г.№676»

Скорректирован порядок создания, развития и эксплуатации госинформсистем.

В частности, определены полномочия заказчика создания системы. Так, он организует надлежащее оформление прав на использование компонентов системы, являющихся объектами интеллектуальной собственности, размещает и актуализирует данные в ФГИС «Единая система нормативной справочной информации».

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2026 г.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 июля 2026 г.№1935-р

Еще три общества включены в перечень провайдеров хостинга, предоставляющих вычислительные мощности для размещения информации в системе, постоянно подключенной к Интернету, операторам государственных и муниципальных информсистем, а также информсистем государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений. Это ООО «ЦИФРОВОЙ СВОД», «Облачные технологии» и Центр информационных технологий.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10 июля 2026 г.№1784-р

Правительство скорректировало перечень ключевых показателей оценки эффективности федеральными органами исполнительной власти данных и инструментов использования госинформсистем мониторинга за оборотом маркированных товаров и лекарственных препаратов (ГИС).

В частности, из перечня исключены показатели, связанные с техсредствами реабилитации и креслами-колясками. Пересмотрены плановые показатели в разделах, касающихся снижения объема продаж товаров: сведения о маркировке которых отсутствуют в ГИС, которые на момент проверки выведены из оборота и продажа которых не соответствует характеристикам средства идентификации; при отсутствии сведений об их вводе в оборот; с истекшим сроком годности (сроком службы).

Кроме того, теперь органы исполнительной власти должны представлять: промежуточный доклад с оперативной оценкой достигнутых значений ключевых показателей – не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; итоговый доклад с уточненной оценкой достигнутых значений показателей – не позднее 60-го дня после завершения отчетного периода.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 июля 2026 г.№1777-р

Правительство РФ расширило перечень населенных пунктов, где нет Интернета и не оказываются услуги сотовой связи и где должны быть установлены не менее чем 1 точка доступа к Интернету и не менее чем 1 точка доступа для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи.

Изменения затрагивают Курскую область.

Информация Банка России от 29 июля 2026 г. «Банк России определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами»

Банк России установит требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций, а их клиенты – совершать короткие продажи.

Заключать маржинальные сделки смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. Для последних операции с криптовалютой будут проводиться с учетом установленных лимитов.

Будет скорректирован порядок расчета нормативов покрытия риска, которые брокеры используют для контроля сделок с плечом.