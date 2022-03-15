«Дом.ру» подключил к скоростному интернету в частном секторе дополнительно более 200 населенных пунктов

Провайдер «Дом.ru» с начала 2022 г. подключил 226 российских населённых пунктов к высокоскоростному интернету по технологии GPON. Это дало возможность жителям частного сектора в удаленных районах и деревнях страны воспользоваться интернетом на высоких скоростях.

«Сегодня как никогда устойчивое соединение и надежная связь играют очень важное значение. Технология GPON от «Дом.ру» обладает высокой пропускной способностью сети и позволяет клиентам подключать интернет-тарифы со скоростью до 500 Мбит/с, а также цифровое ТВ и видеонаблюдение. Строительство оптики за пределами города – один из наиболее значимых проектов компании. Он позволяет людям, проживающим в частном секторе, получать высококачественные телекоммуникационные услуги, которые ранее были доступны только горожанам», – сказал вице-президент по развитию и массовому рынку «Эр-телеком холдинга» Владимир Романив.

С начала года высокоскоростной интернет «Дом.ру» стал доступен жителям частного сектора в Волгоградской, Воронежской, Свердловской, Тамбовской, Курганской, Кировской, Иркутской, Нижегородской, Омской, Самарской, Саратовской, Ростовской, Тверской, Ярославской, Тульской, Рязанской, Оренбургской, Пензенской областях, Республиках Удмуртия, Марий Эл, Татарстан, Бурятия, Чувашия, Алтайском, Красноярском, Пермском, Краснодарском крае, а также в частном секторе Ярославля, Челябинска, Чебоксар, Ульяновска, Саратова, Самары, Рязани, Перми, Пензы, Оренбурга, Омска, Нижнего Новгорода, Липецка, Кирова, Йошкар-Олы, Иркутска, Ижевска, Екатеринбурга, Волгограда, Барнаула, Ростова-на-Дону, Сызрани и Улан-Удэ.