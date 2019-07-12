Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ

МТС, «Билайн и «Мегафон» подали заявки на получения частот для тестирования 5G на территориях ряда объектов Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Tele2 также хочет тестировать 5G на объектах рядом с Кремлем. Интерес к тестированию 5G проявили еще и региональные сотовые операторы «Эр-Телеком» и «Сколтех».

ГКРЧ рассмотрит вопрос о тестировании 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании 30 июля 2019 г. намерена рассмотреть вопрос о тестировании сетей пятого поколения сотовой связи (5G). Согласно проекту решения комиссии, имеющемуся в распоряжении CNews, частоты планируется выдать в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Заявки на выделение частот подал большой спектр компаний. Это «большая четверка» сотовых операторов – «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2).

Также заявки подали региональные сотовые операторы «Екатеринбург-2000» (торговая марка «Мотив») и «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома» из республики Татарстан). Кроме того частотами заинтересовались операторы фиксированной связи «Эр-Телеком» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»).

Tele2 протестирует 5G в окрестностях Кремля

Частоты для тестирования 5G на территории наиболее престижных объектов в самом центре Москвы хочет получить Tele2. Это ГУМ, Гостиный двор, отели «Метрополь», «Арарат Парк Хаятт», «Стандарт», «Националь» и Four Seasons, бывшее здание «Центрального телеграфа» в Никитинском переулке и еще ряд объектов на Тверской улице и Раушской набережной.

«Билайн» протестирует 5G в Лужниках и на территории будущего офиса «Яндекса»

«Вымпелком» хочет тестировать 5G в Москве на территории спорткомплекса Лужники и ряда близлежащих объектов, включая гостиницы Korston (недавно приобретенной «Яндексом» для строительства собственного офиса) и «Юность». Также оператор хочет тестировать 5G на территории иннограда Сколково.

«Мегафон» протестирует 5G в МГУ, МТС – в Кронштадте

«Мегафону» интересны частоты в Москве на территории Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) – тестирование планируется проводить в главном здании университета и в здании Физического факультета, а также на территории ряда объектов на Пресненской набережной.

ГКРЧ выдаст частоты для тестирования 5G в престижных локациях Москвы, Питера и других городов

МТС интересуется частотами в Москве на территории ВДНХ, Московского института стали и сплавов (МИСиС), Парка культуры и отдыха им. М. Горького, а также на территории аэропорта Домодедова. Кроме того, оператор запросил частоты для тестирования 5G на территории целого ряда объектов в Кронштадте (Санкт-Петербург) и на территории завода КАМАЗ (город Набережные Челны, республика Татарстан).

«Эр-Телеком» и «Сколтех» также заинтересовались 5G

«Эр-Телеком» просит частоты в Москве (включая Зеленоград и аэропорт Домодедово), Санкт-Петербурге (включая гостиницу Azimut), Всеволожске (Ленинградская область), Ульяновске, Калининграде и Екатеринбурге.

В пресс-службе «Эр-Телекома» пояснили, что компания хочет тестировать 5G с точки зрения изучения новых возможностей фиксированного бизнеса. Специфика 5G-сети - необходимость более плотного размещения базовых станций (300-500 метров друг от друга), - говорит представитель оператора Дмитрий Смиркин. - Для обеспечения заявленных скоростей все они должны быть подключены к оптическим линиям связи. Мы готовы предоставлять сотовым операторам возможность подключать свои базовые станции к нашей волоконно-оптической сети. С нашей инфраструктурой у пользователя будет необходимое покрытие и скорости доступа в интернет».

Объекты для тестирования 5G

Оператор/компания Адрес установки Дополнительная информация о месте установки Координаты Каналы ЧастотыРПД/РПМ,МГц Класс излучения Поля-риза-ция "Вымпелком" Москва г, Лужники ул, д. 24, Строение 3 55°43'05с.ш. 37°32'58в.д. 726 668 4900,02/4900,02 60M0G7W 60M0D7W 80M0G7W 80M0D7W 100MG7W 100MD7W X Москва г, Лужники ул, д. 24, Строение 9 55°43'11с.ш. 37°33'22в.д. 726 668 4900,02/4900,02 60M0G7W 60M0D7W 80M0G7W 80M0D7W 100MG7W 100MD7W X

Источник: CNews Analytics Перейти к полной таблице

ТМТ просит частоты для тестирования 5G на территории ряда объектов в различных городах Татарстана, включая стадион «Казань-Арена» и завод КАМАЗ, а также в городах Иннополис, Альметьевск и Арск. «Сколтех» просит частоты на территории иннограда Сколково, а «Екатеринбург-2000» - на территории ряда объектов на улице Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге.

Как в России выдавали и забирали частоты для тестирования 5G

Первым из российских сотовых операторов разрешение на тестирование сетей 5G летом 2017 г. получил «Мегафон». Оператору разрешили использовать частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, встречавших Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – «Мегафон» участвовал в создании телекоммуникационной инфраструктуры для него.

В конце 2017 г. разрешение на тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территориях ряда объектов в восьми регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, получили структуры «Ростелекома».

В Москве частоты для тестирования 5G в диапазонах 25,25-27,5 ГГц, 31,8-33,4 ГГц, 40,5-42,5 ГГц и 66-71 ГГц получила компания «Национальный исследовательский институт технологий и связи» (НИИТС). Позднее частоты для тестирования 5G в диапазоне 25,25-29,5 ГГц на территориях ряда регионов получил «Вымпелком».

В конце 2018 г. МТС, «Мегафон» и Tele2 (совладельцем компании является «Ростелеком») подали в ГКРЧ заявки на выделении частот для тестирования 5G на территориях объектов в 17 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Частоты запрашивались в диапазонах 3,4-4,2 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 2,25-29,5 ГГц.

Однако ГКРЧ по настоянию Минобороны и ФСО решили более не проводить тестирований в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, так как он занят спутниками связи, использующимися для нужд силовиков. В то же время данный диапазон считается самым перспективным для тестирования 5G.

Сужены были и два остальных диапазона, запрошенных для тестирования 5G, до 4,8-4,9 ГГц и 27,1-27,5 ГГц. В результате сотовые операторы отозвали свои заявки, хотя ГКРЧ все-таки выделила неопределенному кругу лиц частоты в «урезанных» диапазонах. Позднее, когда истекли сроки использования частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц «Мегафоном» и «Ростелекомом», ГКРЧ не стала их продлевать, и операторы свернули тестовые зоны.