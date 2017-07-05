«Мегафон» обеспечит ЧМ-2018 связью, на которую пока нет стандарта

«Мегафон» построит тестовые сети 5G в городах проведения Чемпионата Мира по футболу в России. Для этого компании выделены частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25-29,5 ГГц. В России технология 5G пока не стандартизирована.

«Мегафон» получил частоты для 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение выделить компании «Мегафону» частоты для тестовых запусков сетей пятого поколения сотовой связи (5G) во время проведения в России Чемпионата Мира по футболу. Об этом говорится в сообщении Минкомсвязи.

Напомним, футбольное первенство пройдет в России в 2018 г. (ЧМ-2018) сразу в 11 городах. Матчи будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске (Мордовия), Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде.

В каких диапазонах «Мегафон» будет тестировать 5G

Именно в этих городах «Мегафону» и будут выданы частоты для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ. Частоты предоставят в диапазоне 3,4-3,8 ГГц для развертывания фиксированного сегмента сетей 5G и в диапазоне 25,25-29,5 ГГц для развертывания мобильного сегмента.

«Мегафон» запустит 5G на время Чемпионата Мира по футболу

Примечательно, что, согласно материалам ГКРЧ, изначально «Мегафону» планировалось выдать в два раза меньший диапазон частот для фиксированного сегмента 5G — 3,6-3,8 ГГц. В выделении же частот в диапазоне 3,4-3,6 ГГц планировалось отказаться по настоянию Роскомнадзора, который указывал, что выдача данных частот будет противоречить таблице распределения радиочастот в России.

В то же время для мобильного сегмента сетей 5G «Мегафон» получит меньше частот, чем запрашивала компания. Согласно материалам ГКРЧ, в заявке «Мегафона» говорилось о выделении частот в более широком диапазоне — 24,25-29,5 ГГц.

Как «Мегафон» участвует в Чемпионате Мира по футболу

То, что именно «Мегафон» будет разворачивать сети 5G в ходе ЧМ-2018, может объясняться участием оператора в обеспечении технологической инфраструктуры данного мероприятия. Контракт на обеспечение ИКТ-инфраструктуры ЧМ-2018 и предшествовавшего ему Кубка Конфедерации был заключен в 2016 г. с госкорпорацией «Ростех» на сумму p11 млрд.

Работы по контракту выполняет «дочка» «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ). А в начале 2017 г. «Мегафон» выиграл тендер НЦИ на обеспечение телекоммуникационных услуг для данных турниров, сумма контракта составила p4,25 млрд.

«Мы видим приоритетную задачу в том, чтобы обеспечить Чемпионат мира в 2018 году качественной и стабильной инфраструктурой, — заявили в пресс-службе «Мегафона» — В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани мы планируем построить тестовые зоны 5G, первыми в мире установив новые технологические рекорды. Положительное решение ГКРЧ позволит нам не только понять технические возможности сетей и условия использования радиочастотного спектра в будущем, но и подготовить рекомендации для отрасли по эффективному внедрению этой технологии».

5G в отсутствие стандарта

Со своей стороны, в «Вымпелкоме» и МТС отметили, что также проводят тесты 5G совместно с производителями оборудования. В то же время в «Вымпелкоме» добавили, что пока данная технология не стандартизирована.

«Технология 5G действительно еще не стандартизирована, поэтому пока не понятно, что конкретно будет тестировать “Мегафон”, и как будет решаться вопрос с абонентскими устройствами, — говорит аналитик J’Son & Partners Кирилл Кучеров. — Конечно, весь мир идет к 5G, и рано или поздно и России придется заняться тестированием данной технологии. Другое дело, что остается открытым вопрос, стоит ли это делать именно к ЧМ-2018».