Фабрисио Гранжа, X5 Retail Group, – о будущем ритейла и проблемах ИТ-рынка

Виртуальная реальность, интернет вещей, роботизация, видеоаналитика, предиктивный анализ – все это уже стало реальностью у одного из крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group. И это же – вехи на пути цифровой трансформации обычных «магазинов у дома» в современные высокотехнологичные предприятия. О том, что происходит в «Перекрестках», «Каруселях» и «Пятерочках», рассказывает в интервью CNews Фабрисио Гранжа, директор по информационным технологиям X5 Retail Group.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о роли ИТ в X5 Retail Group, и как эта роль меняется в свете цифровой трансформации.

Фабрисио Гранжа: За последние полтора года мы неплохо продвинулись в направлении цифровой трансформации, и сегодня применяемые нами технологии в этой области перестали быть эксклюзивной сферой ответственности блока ИТ. У нас есть целые подразделения, которые занимаются инновациями, большими данными, онлайн-торговлей.

Цифровая трансформация X5 Retail Group уже привела к тому, что упали все барьеры между ИТ и бизнесом. Наш ИТ-блок занимается в основном ИТ-стратегией и тем, что обеспечивает ресурсами и предоставляет доступ к технологиям для всех подразделений компании. Поэтому он играет ключевую роль в цифровизации X5.

CNews: Как сейчас организована работа ИТ-дирекции?

Фабрисио Гранжа: В его состав входят три ключевых блока. Это большое подразделение разработки и внедрения, в котором работают 350 человек. У нас также есть подразделение поддержки, в ведении которого находятся ИТ-сервисы для операций в более чем 14 500 магазинах, на 42 складах, для автопарка и более 150 приложений. Здесь работают около 500 человек, занятых на двух линиях техподдержки и обучении сотрудников. Еще одно крупное подразделение – ИТ-инфраструктура. Кроме этого, у нас есть менее крупные подразделения: операционный блок и департамент архитектуры, который поддерживает все ее уровни: Enterprise, платформы и приложения.

«Мы конкурируем за кадровые ресурсы со всем миром»

CNews: Сложно ли вообще искать хороших ИТ-специалистов?

Фабрисио Гранжа: Да, очень сложно, потому что они востребованы компаниями. Наши масштабы, устройство нашей ИТ-экосистемы требуют привлечения самых грамотных сотрудников. Например, команду департамента архитектуры мы формировали в течение двух лет, хотя в нем работает не больше 30 сотрудников. А всего в X5 Retail Group работают больше 1300 ИТ-специалистов.

Фабрисио Гранжа: Цифровая трансформация X5 Retail Group уже привела к тому, что упали все барьеры между ИТ и бизнесом

На ИТ-рынке мы конкурируем за кадровые ресурсы со всем миром, включая Google, Amazon и других гигантов, постоянно нанимающих сотрудников в России. От них не отстают и местные вендоры: «Яндекс», Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского» и другие. К ним ушла большая часть высококвалифицированных специалистов на рынке труда, получив лучшие условия: интересную работу, возможности профессионального развития и карьерного роста. Как следствие, качество услуг, предоставляемых интеграторами и другими внешними поставщиками, в последнее время упало. Я в России работаю уже почти 14 лет и мне есть, с чем сравнивать.

Чтобы быть привлекательным работодателем для ИТ-специалистов, нужно быть современным и конкурентоспособным, и с этой точки зрения нам есть, что предложить ― работу с интересными архитектурой, платформами, приложениями.

CNews: Какие задачи вы отдаете на аутсорсинг?

Фабрисио Гранжа: Сегодня не только данные, но и экспертиза имеют высочайшую ценность для бизнеса. С учетом этого мы ищем баланс между использованием внутреннего ресурса и аутсорсинга. Если задачи тестирования, поддержки, разработки фронт-энда, платформ, QA-UX можно частично отдать внешним подрядчикам, то собственными бэк-энд приложениями и архитектурой мы должны заниматься сами. Отдавая собственную разработку на аутсорсинг, мы потеряем ключевые знания, могут появиться проблемы с доступностью ИТ-сервисов в компании. В целом по ИТ-процессам для меня идеальный баланс – 70% инсорсинга против 30% аутсорсинга.

Между прочим, именно вопросы передачи процессов на аутсорсинг мы обсуждали с руководством Walmart в прошлом году – они меня пригласили для консультаций, и это был тот исключительный случай, когда крупнейшая западная торговая сеть слушала советы российской компании, а не наоборот. Значит, наши изменения достаточно заметны на рынке.

Фабрисио Гранжа: Качество услуг, предоставляемых интеграторами и другими внешними поставщиками, в последнее время упало

Аналогичным образом мы стремимся найти баланс между проприетарными и свободными ИТ-системами. Это также в значительной мере связано с оптимизацией кадровых ресурсов, поскольку специалистов по конкретным проприетарным ИТ-решениям может не хватать на рынке.

«Первая задача – не отставать от бизнеса»

CNews: Какова динамика ИТ-бюджета за последние годы и каковы ваши планы на ближайшее время?

Фабрисио Гранжа: Изменения ИТ-бюджета напрямую коррелируют со скоростью роста X5 Retail Group. За 9 месяцев 2018 года доля ИТ и инноваций составила 5–8% капитальных затрат компании.

Из этих средств 40% заложены на развитие и 60% на поддержку. Но мы работаем над существенным снижением затрат на поддержку за счет оптимизации и автоматизации работы ИТ-блока. В частности, мы разработали систему мониторинга, внедряем роботизацию в службе техподдержки. И возможно, что уже в следующем году эта пропорция будет обратной.

CNews: Какие ключевые задачи стоят перед ИТ-блоком в рамках стратегии компании?

Фабрисио Гранжа: Первая задача – не отставать от бизнеса. Поскольку он растет с большой скоростью, мы должны поддерживать доступность сервисов при увеличении числа магазинов и других объектов. Вторая задача – обеспечивать высокую скорость изменений в системах для быстрого реагирования на требования бизнеса. Этого мы добиваемся через изменения архитектуры, переход к микросервисной архитектуре, развитие DevOps.

CNews: Расскажите, пожалуйста, о ключевых ИТ-проектах, которые вы планируете запустить или ведете сейчас.

Фабрисио Гранжа: У нас очень много проектов ведется одновременно. В частности, мы должны реагировать на изменения законодательства и выполнять требования новых законов. Для этого провели проекты по внедрению онлайн-касс, интеграции с ГИС «Меркурий» для контроля ветеринарной продукции и другие.

Мы тесно сотрудничаем с государственными органами и вместе с ними стремимся сделать так, чтобы каждое внедрение приносило пользу покупателям и компании. Так, сейчас продолжается проект по внедрению системы маркировки табачной продукции. Совместно с Минпромторгом был проведен пилот, и на очереди тиражирование системы с целью поддержки всех видов продукции.

Для покупателей выгода от этого проекта будет в гарантированном качестве продукции. А если это хорошо для покупателей, то хорошо и для нас. QR-код несет больше информации, чем обычный штрих-код, он позволяет нам легче отслеживать происхождение товара, срок годности и получать другие данные.

Конечно, мы несем затраты на внедрение и обучение сотрудников. Причем самая большая финансовая нагрузка получается при тиражировании системы для использования во всех наших магазинах и складах. Но я смотрю на это как на инвестиции в развитие, на очередной шаг к цифровой трансформации и в конечном итоге – к росту стоимости самой компании.

«Мы видим проблему еще до того, как она себя проявит»

CNews: Вы говорили об автоматизации работы ИТ, о внедрении системы бизнес-мониторинга. Что это за проект, в чем его цель?

Фабрисио Гранжа: ИТ-системы генерируют большое количество информации о своей работе, которая содержится, например, в лог-файлах. В прошлом году мы решили, что эти данные можно использовать для улучшения наших сервисов, повышения их доступности для всей торговой сети, для управления оборудованием. Это в конечном счете тоже напрямую связано с продажами и с повышением удовлетворенности покупателей. Если все кассы всегда будут работать как часы, то и у покупателей будет больше позитивного опыта.

У нас активно используется аналитическая система, или решение для бизнес-мониторинга, предсказывающее сбои. То есть мы видим проблему еще до того, как она себя проявит: на кассе, на сервере – где угодно. Поэтому сейчас идет внедрение во всех ключевых точках, где на основе накопленных исторических данных могут быть предсказаны сбои.

Фабрисио Гранжа: Благодаря системе мониторинга мы ожидаем получить экономический эффект около 2 млрд рублей до конца года

Я общался с коллегами из других сетей – на сегодняшний день ни у кого нет подобной системы, мы сделали ее первыми. Сейчас она работает, например, на контроле УТМ – универсального транспортного модуля, необходимого для продажи алкоголя. Количество сбоев в виде отказов системы или снижения производительности при продаже алкоголя сократилось на 50%. Также мы с помощью этой системы контролируем наполнение полок, мониторим температуру в холодильниках, рефрижераторах машин. Будем распространять эту практику и на другие объекты и процессы. При этом активно используются технологии промышленного интернета вещей, когда аналитика производится на основании показаний многочисленных датчиков. Благодаря этой системе мы ожидаем получить экономический эффект около 2 млрд рублей до конца года.

«Я верю в большое будущее видеоаналитики»

CNews: У вашей компании сильные компетенции в области видеоаналитики. Какие задачи вы на нее возлагаете?

Фабрисио Гранжа: Мы первыми на российском рынке внедрили видеоконтроль на кассах. К видеосистеме мы подключили аналитическую систему, и она благодаря возможностям машинного обучения очень эффективно выявляет неадекватное поведение, попытки кражи и т.д. Это был наш первый опыт.

Затем мы стали использовать видеоаналитику для контроля доступности товара на полке, контроля качества на складе, контроля очередей, распознавания лиц, контроля сроков хранения продукции. Я верю в большое будущее этой технологии, и мы продолжим ее внедрение на разных направлениях.

CNews: В октябре вы открыли магазин-лабораторию в Москве. Расскажите, пожалуйста, о первых результатах.

Фабрисио Гранжа: Здесь мы отрабатываем новые технологии и изучаем покупательский опыт, связанный с ними. Для меня очень важен этот проект, он затрагивает не только ИТ, но и другие технологии компании. В этой лаборатории мы запустили пилот по видеоаналитике, внедрили технологии контроля качества. Начали испытывать технологию «умная полка», когда стеллажи сами контролируют наполненность товаром, и «умный магазин», который сам управляет температурными режимами, электроприборами и т.д. с использованием искусственного интеллекта. Здесь же у нас тестируются «умные прайс-чекеры» и электронные ценники, которые в мире уже применяются, но в России пока не получили должного распространения.

CNews: А как вы относитесь к модели «магазин без продавца» по типу Amazon Go? Возможна ли она в России?

Фабрисио Гранжа: Я думаю, что эта модель, когда покупатель сам выбирает товар и сам его оплачивает, будет работать и в России. Мы ее рассматриваем, причем в разных вариантах исполнения – от передвижной торговой точки в автомобильном контейнере до большого магазина. И, конечно, мы хотим экспериментировать с этой идеей, чтобы понять, как она работает и как ее внедрять.

«Возможности VR сильно недооценены в российском ритейле»

CNews: Какие еще инновации вы внедряете?

Фабрисио Гранжа: Мы начали использовать виртуальную реальность для обучения персонала торговых залов «Перекрестка» и «Карусели». Новый сотрудник надевает VR-очки и через них получает информацию, как зал устроен, инструкции, как в нем работать, что конкретно нужно делать. Эта технология очень хорошо себя зарекомендовала, и мы будем распространять ее на другие области. Вообще я считаю, что ее возможности сильно недооценены в российском ритейле.

Большое внимание в компании мы уделяем роботизации. В прошлом году мы начали роботизацию сервисного центра и HR-процессов в «Перекрестке». В этом году внедряем эту технологию для поддержки ИТ-систем и планируем создание центра компетенций по роботизации. Сейчас мы проводим исследование процессов компании, ищем среди них те, которые можно будет роботизировать – для ИТ и финансовой службы мы такой список уже составили.

Преимущество роботизации заключается в повышении скорости исполнения процессов и снижении количества занятых сотрудников. Как правило, в первую очередь принято роботизировать монотонные повторяющиеся процессы, которые скучны для персонала и дорого стоят для компании. При этом мы рассчитываем, что сотрудники не пострадают от замещения их роботами, а наоборот, займутся более интересными делами и смогут развиваться.

В «Пятерочке» мы уже пару лет применяем биометрию – с ее помощью контролируем дисциплину сотрудников, нахождение их на месте в рабочее время. На некоторых объектах биометрия позволила отказаться от классических пропусков.

«Стартап, который «выстрелит», окупает тысячи отвергнутых вариантов»

CNews: Вы активно участвуете в работе акселераторов, инвестируете в стартапы. Можете поделиться результатами? Какие из выбранных вами решений уже работают?

Фабрисио Гранжа: В компании действуют стандартные процессы работы со стартапами, и они достаточно хорошо налажены. Это анализ, бюджетное согласование, специальный «коридор» инноваций для стартапов. Сложности, конечно, встречаются, но с нашей стороны на этом направлении работают очень компетентные люди. Они постоянно изучают рынок и находят из множества стартапов единицы, имеющие для нас ценность.

Эта работа началась примерно полтора-два года назад и идет достаточно успешно. Стартап, который «выстрелит», окупает тысячи отвергнутых вариантов. Если говорить более конкретно, сейчас в компании идет тиражирование одного проекта по видеоаналитике, выросшего из стартапа, и еще 3–4 на подходе. Этот проект уже дает хороший экономический результат. В сумме на стадии внедрения в компании находится 11 технологий, прошедших через так называемую воронку инноваций Х5.

«Мы конкурируем не с ритейлом, а с ИТ-рынком»

CNews: Каким вы видите «магазин будущего»? Куда идет ритейл?

Фабрисио Гранжа: Мы следуем мировому тренду, который предлагает более «короткие» покупки, омниканальное обслуживание. Также на развитие наших технологий влияют изменения предпочтений покупателей. Все больше людей хотят покупать готовую еду. Они заказывают ее через мобильное приложение и требуют все более быструю доставку. Думаю, что через три года мы сможем предоставлять людям полный спектр услуг, обусловленный их новым покупательским опытом.

CNews: Какие технологии из активно обсуждаемых сегодня способны значительно повысить эффективность бизнеса в ближайшие 5–10 лет, а какие вам кажутся быстро проходящей модой?

Фабрисио Гранжа: Я считаю, что все, о чем мы говорили сегодня, будет актуально и останется в том или ином виде. Другой вопрос, что мы перестанем замечать эти технологии: интернет вещей станет такой же обыденностью, как большие данные, о которых все говорили несколько лет назад. Слова «мобильные технологии» уже никто не вспоминает, кроме специалистов, а между тем у современного человека вся жизнь связана с телефоном – и покупки тоже.

Оценивая возможности развития технологий, я смотрю не на наших коллег из ритейла – что они внедряют, а на передовые ИТ-компании – что они придумывают. X5 Retail Group – это тоже ИТ-компания. Я уже говорил, что у нас большое подразделение разработки. Если я буду смотреть на ритейл как айтишник, я смогу предложить покупателям самые новые и лучшие технологии, которые обогатят их опыт, повысят удовлетворенность. И в этом плане мы конкурируем не с ритейлом, а с ИТ-рынком.

Очень большие перспективы я вижу у виртуальной реальности. Она будет развиваться не только в торговле – лет через 30 люди, наверное, значительную часть жизни станут проводить в ней, и там же будет их работа, их социальные связи и их магазины. На каком-то этапе розница «подружится» с производителями видеоигр, и тогда геймер сможет прямо в игре купить продукты или другие товары, которые доставят ему домой. Это будет очень удобно: захотел есть – сделал заказ, не выходя из игрового процесса. С одной стороны, печально, что люди уйдут в виртуальную реальность, с другой, уже сейчас мало кто имеет сотни друзей в реальности, а в соцсетях это норма. Мы уже идем по этому пути.

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