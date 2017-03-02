Кто и как посчитал всех российских доноров

Автоматизация станций переливания крови началась в далеком 1996 г. Сегодня все они объединены в единое информационное пространство, основой которого является система АИСТ, позволяющая проследить путь донорской крови «от вены до вены».

Служба крови объединяет множество организаций, которые занимаются заготовкой, переработкой, хранением донорской крови и ее компонентов. Большая часть из них – научно-исследовательские институты, станции переливания крови и отделения переливания крови в больницах и пр. Контроль за их деятельностью осуществляет ФМБА России. Точное количество пунктов, заготавливающих кровь или использующих ее, назвать сложно из-за постоянных реорганизаций в медицинских учреждениях. По оценкам специалистов, первых – около 500, вторых – около 1500.

Как создавалось единое информационное пространство Службы крови

Первое упоминание о необходимости создания единой информационной базы донорства содержится в законе РФ от 09.06.1993 № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов». Десять лет спустя, в 2007-2008 гг., в ходе реализации национального проекта «Здоровье» была разработана автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ). Она стала центральным компонентом Единой информационной базы донорства крови и ее компонентов (ЕИБД), который позволяет полностью автоматизировать процесс регистрации донора, его осмотра врачом, сдачи крови и ее компонентов, их последующей переработки в соответствии с техническими регламентами, хранения и выдачи в лечебную сеть для клинического использования или для производства препаратов.

В 2008-2016 гг. на объектах службы крови разворачивались сегменты ЕИБД – необходимые программно-аппаратные комплексы для безотказного функционирования АИСТ. Всего их было создано 290.

Количество сегментов ЕИБД

Источник: Центр крови ФМБА России, 2017

Вся информация, обрабатываемая в ЕИБД, защищена в соответствии с законодательством о защите персональных данных в государственных информационных системах.

Ввиду того, что запасы крови и ее компонентов являются стратегически важными, при создании ЕИБД во главу угла ставились не только вопросы трансфузионной безопасности, но и вопрос высокой отказоустойчивости. В каждом пункте переливания крови, как небольшом, так и расположенном в крупном центре переливания крови, создан собственный, независимый сегмент ЕИБД, который имеет собственную базу доноров и может функционировать автономно. Между сегментами организован информационный обмен по защищенным каналам связи.

В каждом субъекте РФ определен региональный информационный центр – как правило, это головное учреждение службы крови в регионе, через который проходят все потоки информационного обмена и где накапливается региональная база донорства. Региональные информационные центры отправляют данные в федеральный сегмент, расположенный в Центре крови ФМБА России в Москве. Здесь развернут центр обработки данных ЕИБД, функционируют аналитические сервисы, служба технической поддержки, call-центр, сервисы взаимодействия с другими федеральными системами и порталами. К федеральному сегменту в настоящее время подключено 83 региона. Подключение Крыма и Севастополя состоится в ближайшее время. Региональные информационные центры также интегрированы с целым рядом специализированных медицинских учреждений, таких как центры СПИД и диспансеры, предоставляющие сведения о гражданах, которые по состоянию здоровья не могут стать донорами.

Таким образом была создана система, которая при нормальных условиях централизованно, в режиме онлайн осуществляет обмен информацией о донорах крови и ее компонентов. В случае технических неполадок сегменты могут обмениваться информацией внутри региона или функционировать обособленно. При этом все они оснащены средствами резервирования данных.

С 2012 года, после того как было создано большинство региональных информационных центров, на базе ЕИБД создается единое информационное пространство службы крови, в состав которого войдут все участники этого процесса – от доноров до реципиентов. Работу ЕИБД обеспечивают более 800 серверов и 5 000 автоматизированных рабочих мест.

Компоненты ЕИБД

Основой ЕИБД является автоматизированная информационная система трансфузиологии (АИСТ). Первая версия системы, которая использовалась при развертывании сегментов ЕИБД на начальном этапе, была написана на Visual FoxPro на основе широко распространенного в Москве и еще целом ряде российских регионов программного продукта. Вместе с ростом числа объектов автоматизации происходила доработка существующего решения в соответствии с законодательными требованиями каждого субъекта РФ и конкретного заказчика. Однако единство подходов, автоматизируемых процессов и регламентов службы крови в каждой новой версии АИСТ было сохранено.

В 2012 г. был принят 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», а в 2013 г. – постановление правительства РФ №667, в которых были установлены новые требования к информации, хранимой в ЕИБД, и обеспечению трансфузионной безопасности. В связи с этим в 2014 г. была полностью обновлена версия АИСТ и используемая СУБД. Одновременно началось обновление версии АИСТ на объектах службы крови, приведение их в соответствие действующему законодательству. Новая версия АИСТ устанавливает новые стандарты трансфузионной безопасности. Например, при поступлении информации из центра СПИД на Дальнем Востоке об отводе гражданина от донорства будет забракована кровь и ее компоненты во всех сегментах ЕИБД.

Количество сегментов ЕИБД с новой версией АИСТ

Источник: Центр крови ФМБА России, 2017

Модуль АИСТ «Лабораторная информационная система» (ЛИС) объединяет используемые в учреждениях Службы крови анализаторы, позволяет передавать на них данные в электронном и виде и таким же образом получать результаты исследований. Таким образом минимизируется влияние «человеческого фактора» на результаты анализов и обеспечивается трансфузионная безопасность. Например, при сомнительном анализе донора блокируется движение все полученной от него продукции.

В дальнейшем к системе планируется подключить все учреждения, в которых есть отделения переливания крови, как регионального, так и федерального подчинения – по оценкам Центра крови ФМБА России, их общее число приближается к 350.

Структура ФГИС ««Единая база донорства крови и ее компонентов»





Источник: Центр крови ФМБА России, 2017

Информационно-аналитическая система включает в себя корпоративный информационный портал, а также аналитические и коммуникационные модули. В 2016 г. она была полностью модернизирована. Во-первых, изменения затронули интерфейс системы. В нем появились полноценные шаблоны для e-mail-рассылок, электронные формы протоколов трансфузии и возможность работать с электронными накладными. Большим шагом на пути интеграции с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ) стало внедрение утвержденного Минздравом справочника медицинских организаций. Кроме того, был полностью переработан модуль анализа данных – теперь он способен предоставить статистику федерального уровня.

Публичной частью ЕИБД является портал «Я донор». На нем размещена информация о деятельности учреждений Службы крови и развитии донорства в регионах, работает форум. Но самое главное – на нем реализован личный кабинет донора, для входа в который потребуется 16-значный код, выдаваемый после сдачи крови. В личном кабинете содержатся данные об общем числе донаций и подробная информация о последней – дата, тип, результаты осмотра врача и анализов крови. Ее можно выгрузить в формат *pdf и распечатать для личного пользования.

Для привлечения донора на донацию, уведомления донора о необходимости сдачи анализов или предоставления доступа к личному кабинету на портале «Я донор» разработаны и функционируют сервисы СМС-оповещений.

Система защиты информации (СЗИ) обеспечивает работу ФГИС ЕИБД в соответствии с действующим законодательством, в первую очередь 152-ФЗ и приказами ФСТЭК №17 и №21.

Система защиты информации





Источник: Центр крови ФМБА России, 2016

Модуль обмена данными предназначен для интеграции системы с внешними информационными ресурсами, например, с ЕГИСЗ.

Какой стала новая АИСТ

Новая система АИСТ унаследовала все лучшее от предыдущих версий, приобрела ряд новых функций и широкие возможности для функционального развития. Она готова к интеграции с внешними системами в сфере здравоохранения как локального, так и регионального, и федерального уровня, и полностью соответствует действующей нормативной базе в области донорской крови и ее компонентов.

«Главным требованием к новой системе было обеспечить прослеживаемость информации о каждом компоненте крови «от вены до вены» – то есть от момента появления донора на станции переливания крови до ее попадания конкретному реципиенту и его посттрансфузионной реакции», – говорит Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра крови ФМБА России. В настоящее время в АИСТ содержится подробная информация о донорах, их состоянии здоровья, сданной ими крови, а также о реципиентах, их истории болезни в соответствии с ЕГИСЗ. В 2017 г. планируется запуск нового сервиса «АРМ реципиент», который будет передавать в систему данные о посттрансфузионной реакции из любых внешних источников.

Автоматизированная информационная система трансфузиологии





Источник: Центр крови ФМБА России, 2017

Центром крови организована централизованная техническая поддержка решения, которая включает в себя обеспечение работоспособности объектов, централизованной базы данных и сервисов. Техническая поддержка имеет три уровня. Первичная информация поступает в call-центр, который регистрирует инциденты по телефону и электронной почте, а затем перенаправляет информацию соответствующим специалистам в области программного обеспечения или инфраструктуры. В решении наиболее сложных задач участвуют разработчики решения. По итогам 2016 г. call-центром было обработано около 16 000 обращений, в числе которых не только инциденты, но и заявки на доработку решения. Все поступившие заявки были рассмотрены специально созданным методологическим управлением.

В 2016 г. в системе появился целый ряд новых сервисов. Во-первых, это организация СМС-рассылки из АИСТ, позволяющая врачам донорского подразделения, не выходя из системы, пригласить человека на донацию или карантинизацию, поздравить его с Днем донора и пр. Во-вторых, электронная очередь, которая интегрирована с системой трансфузиологии, и журнал предварительной записи на донацию.

Работающие в АИСТ врачи получили возможность в течение не более чем 5 мин на основании сведений, содержащихся в федеральной базе данных, узнать, когда донор в последний раз сдавал кровь, каковы были результаты его обследования. При этом поиск доноров в картотеке осуществляется на интеллектуальной основе, то есть возможные опечатки будут автоматически исправлены системой.

Также в 2016 г. пользователи АИСТ начали получать уведомления о предстоящем обновлении системы, что помогает им планировать свою работу. Одновременно у них появилась возможность индивидуальной настройки своей страницы, в том числе сохранения уже сделанных заявок, например, на кровь с конкретными параметрами для конкретного реципиента. Была реализована возможность проследить полную историю хранения того или иного продукта – его перемещения не только из подразделения в подразделение, из статуса в статус, но даже из холодильника в холодильник, из камеры в камеру, со стеллажа на стеллаж, с полки на полку, с сетки на сетку.

В планах на 2017 г. проведение летнего обучающего семинара для пользователей системы, разработка мобильного приложения в рамках внедрения программы лояльности, внедрение электронно-цифровой подписи и модернизация модуля, обеспечивающего подключение всех анализаторов к лабораторной системе. Кроме того, в текущем году планируется завершить интеграцию ФГИС ЕИБД с ЕГИСЗ в части обмена данными о реципиентах.

Наталья Рудычева