«Ростех» внедрит новую российскую цифровую радиосвязь. Она живуча, безопасна и позволяет себя прослушивать

Компания «Ростеха» объявила о планах внедрить на своем первом мусоросжигательном заводе систему цифровой радиосвязи по российскому протоколу MCDR. Она использует частоты, не подлежащие лицензированию. Интерес к решению может быть связан с уходом Motorola Solutions, а также попыткой промышленной компании исключить зависимость от внешних операторов связи и ограничений. Кроме того, новый стандарт позволяет следить за сотрудником и хранить переговоры.



Новая связь для мусорного завода «Ростеха»

Как стало известно CNews, на мусороперерабатывающем завода «Ростеха» в Московской области планируется внедрить новую систему российской цифровой радиосвязи по протоколу MCDR, который его разработчик ООО «Лео телеком» продвигает под брендом «Интранк МС».

Заказчиком выступает ООО «АГК-1», входящее в периметр «Ростеха», которое эксплуатирует первый завод госкорпорации по энергетической утилизации твердых коммунальных отходов мощностью не менее 700 тыс. тонн в год (мусоросжигательный завод). Предприятие расположено в городском округе Воскресенск, вблизи деревни Свистягино.

Внедрение нового стандарта цифровой связи планируется в сжатые сроки — уже в 2026 г. Компания проводит маркетинговое исследование на площадке коммерческих закупок Bidzaar. Но в техническом задании к торгам, с которым ознакомился CNews, речь идет не о маркетинговом исследовании, а конкретно о внедрении.

Новый протокол необходим компании для организации бесперебойной производственной радиосвязи между сотрудниками. Как следует из технического задания, один из главных бонусов — возможность прослушивать переговоры и хранить информацию о них на протяжении месяца и более.

Стоимость внедрения системы не указана. В «Ростехе» и «Лео телеком» на запрос CNews не ответили.

По оценкам директора практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Светланы Архипкиной, стоимость зависит от масштаба объекта и состава оборудования. Для ориентира: создание сети на крупном заводе с 3–5 базовыми станциями и 100–200 абонентскими устройствами обычно составляет 5–15 млн рублей, включая оборудование, антенно-фидерные системы и пусконаладку.

Как заявил CNews автор telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, многое зависит от конкретных задач, но в целом это решение может быть дешевле такой «классики», как Tetra и DMR, поскольку система не использует базовые станции, контроллеры и коммутаторы.



Параметры внедрения

Компания «Ростеха» раскрыла требуемые параметры, которыми должно обладать решение на базе протокола MCDR.

Это обеспечение радиопокрытия территории завода как внутри производственных и административных помещений, включая блок-контейнеры, так и на открытых площадках в диапазоне нелецинзируемых в России частот 868,7-869,2 МГц при эффективности излучаемой мощности не более 100 мВт с применением частотной манипуляции 2FSK или 2GFSK, включая усиление и ретрансляцию сигналов.

Заказчику понадобится система обмена речевой информацией, телеметрией между абонентами (полевыми сотрудниками и диспетчером), обеспечение единого интерфейса для диспетчера.

С помощью возможностей нового протокла планируется осуществлять контроль перемещения абонентов вне помещений при наличии GPS/ГЛОНАСС сигнала, а также записи переговоров с глубиной хранения не менее 30 суток и возможность выгружать переговоры в аудиофайлы.

Системы должна включать следующие основные компоненты: антенно-фидерные устройства, абонентские станции, стационарные абонентские станции в режиме ретрансляци, ПАК мониторинга состояния абонентов и записи переговоров и ЗИП.

Заказчик ожидает, что система должна предусматривать возможность масштабирования в процессе эксплуатации по количеству абонентов, зоне покрытия и глубине хранения данных. Пока планируется, что будет приобретено 20 носимых радиостанций, еще 20 универсальных радиостанций РТ-3030 (стационарный промышленный комплект), радиостанция универсальная РТ-3030 (стационарный промышленный комплект), антенна, ПАК записи переговоров и мониторинга абонентов, а также другие необходимые устройства, в том числе RoIP-шлюз, позволяющий объединять территориально разнесенные сети MCDR, используя в качестве «транспорта» любые Ethernet IP-сети.

Программное обеспечение системы (серверное и клиентское) должно обеспечивать реализацию функций: настройка радиостанций; прослушивание переговоров и возможность выгрузки переговоров в аудио-файлы, мониторинг абонентов радиосети (место положение вне помещений при наличии GPS/ГЛОНАСС сигнала, уровень сигнала, уровень заряда батареи, аварийное сообщение mandown и другое); запись маршрутов передвижения абонентов, геофенсинг.

В документации отмечается, что программное обеспечение, используемое в составе системы, а также программные модули, используемые в ее составе, не должно нарушать прав третьих лиц.

Свое, российское

«Лео телеком» создал систему связи в 2024 г., но активно начал продвигать еще с середины 2025 г. При этом о выполненных внедрениях в конкретных компаниях не сообщал. В 2024 г. компания вложила более 6 млн руб. в НИОКР, связанные с разработкой систем связи, в том числе оборудования, указанного в спецификации компании «Ростеха».

На сайте компании описывается, что собой представляет система радиосвязи «Интранс МС».

В основе протокола MCDR лежит алгоритм самоорганизации сети в распределенной одноранговой архитектуре с применением множественного доступа с контролем канала и обнаружением коллизий. Алгоритм самоорганизации сети позволяет устанавливать соединение между абонентами по принципу передачи данных, в соответствии с которым каждое устройство в сети передает данные, предназначенные другим устройствам. Распределенная одноранговая топология подразумевает работу системы в отсутствии каких-либо внешних узлов управления, таких как базовые станции, контроллеры и коммутаторы — в одноранговой структуре все устройства в сети равнозначны.

Система отличается высокой отказоустойчивостью, а также безопасностью, утверждают ее создатели. Низкая эффективная излучаемая мощность обеспечивает защиту от обнаружения, а отсутствие фиксировано выстроенного маршрута — защиту от перехвата. Конфиденциальность связи достигается за счет применения алгоритмов шифрования всех переговоров и передаваемых данных между пользователями сети.

«Начиная разрабатывать данный продукт, мы собрали воедино 30-летний опыт коллектива в проектировании и строительстве систем радиосвязи, учли разнообразные уникальные и индивидуальные потребности заказчиков, варианты решений самых нестандартных задач, а также нарастающий запрос на отечественные решения», — пояснял технический директор бренда «Интранк» Юрий Захаров в интервью журналу «Первая миля» в ноябре 2025 г.

По словам Захарова, сама система разработана в России. Интеллектуальные права на корпусные решения, схемотехнику и ПО защищены и принадлежат компании «Лео телеком». Все производственные процессы локализованы.

«Что же касается элементной базы, то, к сожалению, пока полный переход на российские комплектующие практически невозможен. Мы постоянно следим за динамикой развития отрасли и находимся в постоянном контакте с отечественными производителями электронных компонентов», — пояснял Захаров.

Директор отмечал и недостатки системы. Она имеет ограничения, связанные в первую очередь с количеством одновременных разговоров: в полосе 500 кГц их не менее четырех. В ближайших планах — реализация изделий во взрывозащищенном исполнении, проработка функции Indoor-навигации, плюс ассортимент аксессуаров.

По словам Захарова, оборудование зарекомендовало себя как в качестве технологической связи на объектах критической инфраструктуры — предприятиях топливно-энергетического комплекса, ресурсодобывающих и горно-металлургической отраслей, так и в качестве системы временной радиосвязи на период строительства, а также постоянно действующей либо оперативно разворачиваемой системы для подразделений и служб безопасности.

Замена для Motorola

Директор по информационным технологиям «БКС банка» Дмитрий Сыцко рассказал CNews, что на популярности подобных систем от российских разработчиков сказался уход с российского рынка систем радиосвязи Motorola Solutions и Sepura после 2022 г. и невозможность официального сервисного обслуживания их оборудования.

«Отечественные "Аргут" и "Терек" уже готовят линейки под новый ГОСТ, китайская Hytera остается доступной и де-факто занимает освободившуюся нишу. Параллельно активно развивается сегмент Private LTE для промышленности — особенно в горнодобывающей отрасли. То, что госкорпорация уровня «Ростех»а начинает маркетинговое исследование под конкретное решение, — хороший сигнал: рынок движется от разовых закупок «железа» к системному проектированию связи на новых объектах сразу под российские стандарты», — считает эксперт.

«Прямые аналоги MCDR на российском рынке — это решения на базе открытого стандарта DMR от отечественных производителей ("Радий", "Информатор"), системы TETRA и современные решения LTE/5G для промышленности», — считает Светлана Архипкина из Strategy Partners.

Как заявил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, предложенная технология относится к классу mesh-сетей, где каждый узел может выступать ретранслятором и где используются нелицензируемые частоты.

«В этом плане она не уникальна, можно вспомнить, например, о Meshtastic. Но, если последняя - это любительское решение, то MCDR — решение, пригодное для использования в задачах критически важной инфраструктуры», — говорит Бойко.

Функциональность системы выходит за рамки простой голосовой связи: GPS/ГЛОНАСС-трекинг полевых сотрудников, тревожный сигнал, геофенсинг, запись переговоров с глубиной хранения 30 суток и возможность выгружать их в аудиофайлы. Всё это — стандартный набор для промышленного объекта с требованиями охраны труда, при этом применительно к заводу, работающему под нормами приказа Минэнерго № 1070 о технической эксплуатации электрических станций. Назначенный срок службы системы — не менее 10 лет, что означает серьёзный запрос на надёжность оборудования и гарантийные обязательства исполнителя, говорит Дмитрий Сыцко.

По словам Сыцко, выбор диапазона 868 МГц вместо классического DMR на 400–470 МГц — нетривиальное решение. В IoT и LPWAN-сегменте этот диапазон привычен, но для голосовой связи с телеметрией и мониторингом персонала в промышленной среде он применяется реже. Преимущество очевидно — отсутствие частотного лицензирования. Ограничение — 100 мВт ЭИМ требует плотной инфраструктуры ретрансляторов на закрытых объектах. Именно поэтому ТЗ называет радиопокрытие всей территории, включая здания, ключевым требованием, а состав системы подлежит уточнению по итогам первичного обследования объекта, добавляет специалист.

По словам Бойко, до сих пор варианты применений такого вида системы связи, — это удаленные и труднодоступные участки, где дорого или сложно строить классическую инфраструктуру сотовой сети. Это охрана или экстренные службы, быстрое развертывание сети в любой точке, в транспорте, логистике или как временные сети.

Актуальности технологии добавили и текущие ограничения.

«В современных условиях, когда сети мобильной связи сталкиваются с массовыми отключениями или ограничениями, такая сеть может быть своего рода альтернативой, резервирующей связь предприятия», — заключил Бойко.

«Наблюдаемые перебои с сотовой связью, санкционные ограничения и стремление к технологической независимости стимулируют спрос на автономные сети профессиональной радиосвязи. Предприятия КИИ всё активнее внедряют собственные защищенные сети, чтобы не зависеть от внешних операторов», — добавила Светлана Архипкина.

