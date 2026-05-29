Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году

По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели все активнее ищут технических специалистов, инженеров, сотрудников производства и ИT-кадры. Об этом CNews сообщили представители GdeRabota.

По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели резко увеличили спрос на технических специалистов: за год число вакансий в сфере искусственного интеллекта выросло почти в полтора раза, в инженерии — на 35%, а в кибербезопасности — на 31%. На этом фоне эксперты советуют выпускникам 2026 г. выбирать профессии, которые останутся востребованными ещё как минимум 10–15 лет.

Искусственный интеллект и Data Science

Компании внедряют нейросети и автоматизацию, поэтому спрос на ИИ-инженеров, аналитиков данных и разработчиков интеллектуальных систем продолжит расти еще много лет. Средняя зарплата специалистов в сфере Data Science сегодня составляет 169,48 тыс. руб., по данным GdeRabota.ru.

После выпуска специалисты разрабатывают ИИ-сервисы, создают цифровые продукты и помогают компаниям внедрять автоматизацию.

Для поступления понадобятся: профильная математика; русский язык; информатика.

Среди сильнейших вузов — МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО и Университет Иннополис. Эти вузы сотрудничают с крупнейшими ИT-компаниями и делают упор на практику и современные технологии.

Кибербезопасность

Чем больше сервисов и документов переходят в цифровую среду, тем выше риск утечек данных и кибератак. В будущем специалисты защищают компании и государственные системы от взломов и киберугроз.

Для поступления обычно нужны: профильная математика; информатика; русский язык.

Сильную подготовку по кибербезопасности дают МИФИ, ИТМО, СПбГУ и УрФУ. Эти университеты известны сильными техническими школами и современными ИT-лабораториями.

Инженерия, робототехника и машиностроение

По данным GdeRabota.ru, инженеры уже сейчас входят в число самых востребованных специалистов в России. Спрос на них будет расти из-за развития промышленности, автоматизации производств и инфраструктурных проектов. Сейчас средняя зарплата инженеров составляет 100 тыс. рублей.

Для поступления обычно требуются: профильная математика; физика; русский язык.

Среди лучших вузов — МГТУ им. Баумана, СПбПУ, Томский политех и ЮФУ. Они тесно работают с промышленными предприятиями и готовят специалистов под реальные запросы рынка.

Энергетика и альтернативная энергетика

Во всем мире растет интерес к экологичным технологиям и модернизации энергетики. Зарплаты в сфере энергетики сейчас составляют 132 тыс. руб., по данным сервиса GdeRabota.ru.

Для поступления чаще всего нужны: профильная математика; физика; русский язык.

Сильные программы есть в КНИТУ, УрФУ, СФУ и ДВФУ. Эти вузы активно сотрудничают с промышленностью и энергетическим сектором.

Медицина и биотехнологии

Медицина останется одной из самых стабильных сфер даже через 20 лет. При этом все больше ценятся специалисты, которые разбираются не только в лечении, но и в современных технологиях.

Особенно перспективны направления на стыке медицины и ИT. Средняя зарплата врача в России 89,66 тыс. руб.й, а зарплаты в стоматологии могут быть выше 300 тыс. руб., по данным GdeRabota.ru.

Для поступления понадобятся: химия; биология; русский язык.

Среди сильнейших вузов — Сеченовский университет, СПбГМУ им. Павлова, НГУ и СамГМУ. Они известны сильной научной базой и современными медицинскими центрами.

Геология, нефтегаз и добыча полезных ископаемых

Специалисты в нефтегазовой сфере сохранят высокий уровень востребованности и зарплат. Например геолог может зарабатывать до 264 тыс. руб., по данным сервиса GdeRabota.ru.

Во время обучения студенты изучают геологию, разведку месторождений, бурение, промышленную безопасность и добычу полезных ископаемых.

Для поступления обычно требуются: профильная математика; физика; русский язык.

Сильную подготовку дают Тюменский индустриальный университет, УГНТУ, СФУ и СВФУ.

Рабочие и технические специальности

Эксперты советуют выпускникам после девятого класса не игнорировать колледжи и техникумы. Квалифицированные рабочие остаются крайне востребованными, а зарплаты в ряде технических профессий уже превосходят зарплаты в офисе.

В топе высокооплачиваемых рабочих специальностей сейчас: бульдозерист — средняя зарплата 236,13 тыс. руб.; сварщик — средняя зарплата 229,23 тыс. руб.; экскаваторщик — средняя зарплата 191,92 тыс. руб.; электрогазосварщик — средняя зарплата 167,61 тыс. руб.; механик — средняя зарплата 162,82 тыс. руб.

Для поступления в колледжи и техникумы после девятого класса учитывается средний балл аттестата и результаты ОГЭ. После обучения студент получает практическую специальность и может быстро выйти на рынок труда.

Сильные программы есть у Московского Политеха, колледжей СПбПУ, Колледжа Иннополис и участников проекта «Профессионалитет».

Аналитика данных и финтех

Компании все чаще принимают решения на основе данных, поэтому аналитики становятся важной частью бизнеса, банковской сферы и ИT.

Для поступления обычно нужны: профильная математика; русский язык; информатика или обществознание.

Сильные программы предлагают НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополис и ЮФУ.

Какие навыки станут обязательными в будущем

Эксперты считают, что через 10–15 лет практически любому специалисту понадобятся: умение работать с нейросетями; цифровая грамотность; гибкость мышления; способность быстро переучиваться; развитые коммуникативные навыки; эмоциональный интеллект.

«Особенность рынка труда будущего — не исчезновение профессий, а изменение требований к специалистам. Простые и рутинные задачи постепенно забирает искусственный интеллект, а ценность человека смещается в сторону сложных, междисциплинарных и коммуникационных задач», — сказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.