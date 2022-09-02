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RiskGap

RiskGap

Решение RiskGap в области управления рисками используется в десятках компаний и учебных заведений мира. В период 2015-2017 гг. оно прошло апробацию в странах: Германия, США, Швеция, Норвегия, Великобритания, Австралия, Монголия, Китай, Вьетнам, Сингапур, Арабские Эмираты, Франция, Бразилия, Мальта, Латвия, Панама, Новая Зеландия, Нидерланды, Никарагуа, Румыния, Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Украина, Киргизия, Молдова, Испания, Хорватия, Италия и др. С 2019 по 2020 годы решение было полностью переведено на российские серверы и прошло техническую модернизацию. Программное обеспечение разработано в России, правообладателем является российское юридическое лицо. ПО обладает Свидетельством на программу для ЭВМ. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. RiskGap консолидировал вокруг себя группу экспертов в области проектного управления, риск-менеджмента, цифрового строительcтва и обеспечения безопасности. Компания проводит обучающие мероприятия для сотрудников корпораций и государственных структур.

СОБЫТИЯ

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02.09.2022 Stack Group и RiskGap подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

RiskGap и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 2
Multifactor - Мультифактор 132 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Flant - Флант 213 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Broadcom - VMware 2610 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Selectel - Селектел 544 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 500 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных в России - Отечественная модель классификации типов 86 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 82 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
OpenStack 560 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 694 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 1
Лебедев Владимир 94 1
Горохов Евгений 40 1
Крухмалева Яна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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