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RiskGap
Решение RiskGap в области управления рисками используется в десятках компаний и учебных заведений мира. В период 2015-2017 гг. оно прошло апробацию в странах: Германия, США, Швеция, Норвегия, Великобритания, Австралия, Монголия, Китай, Вьетнам, Сингапур, Арабские Эмираты, Франция, Бразилия, Мальта, Латвия, Панама, Новая Зеландия, Нидерланды, Никарагуа, Румыния, Россия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Украина, Киргизия, Молдова, Испания, Хорватия, Италия и др. С 2019 по 2020 годы решение было полностью переведено на российские серверы и прошло техническую модернизацию. Программное обеспечение разработано в России, правообладателем является российское юридическое лицо. ПО обладает Свидетельством на программу для ЭВМ. Решение включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. RiskGap консолидировал вокруг себя группу экспертов в области проектного управления, риск-менеджмента, цифрового строительcтва и обеспечения безопасности. Компания проводит обучающие мероприятия для сотрудников корпораций и государственных структур.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|02.09.2022
|Stack Group и RiskGap подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
RiskGap и организации, системы, технологии, персоны:
|Фаберлик - Faberlic 115 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
|S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 1
|Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
|Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
|Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Горохов Евгений 40 1
|Крухмалева Яна 4 1
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