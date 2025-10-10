Разделы

Россия СЗФО Архангельская область Земля Франца-Иосифа


СОБЫТИЯ


10.10.2025 Антарктида и Курильские острова: в Москве вырос спрос на морские экспедиции 1
21.03.2016 «Согаз» застраховал имущественные риски «Техносерва» 1
26.11.2012 Глобальное потепление задело Россию 1
07.08.2007 Научная экспедиция "Арктика-2007" продолжит работу в море Лаптевых 1
30.07.2007 "Арктика-2007": состоялось пробное погружение подводных аппаратов "Мир" 1
21.08.2006 Учёные исследуют загрязнённость Баренцева моря 1
Публикаций - 7, упоминаний - 7

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4170 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
Microsoft Corporation 25165 1
Oracle Corporation 6843 1
HP Inc. 5749 1
IBM - International Business Machines Corp 9539 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 415 1
Газпром ПАО 1402 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14582 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 893 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Академик Фёдоров - научно-экспедиционное судно 30 1
Токаренко Андрей 1 1
Корнеев Сергей 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 5
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Штокмановское газоконденсатного месторождения 9 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Новая Земля архипелаг (Матка) 21 2
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 81 2
Северный Ледовитый океан 120 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 804 2
Арктика - Северный полюс 179 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3031 1
Земля - планета Солнечной системы 10601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18384 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 615 1
Россия - СФО - Новосибирск 4596 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3322 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1679 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1094 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2165 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1392 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1222 1
Беларусь - Минск 669 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4223 1
Азербайджан - Баку 134 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 272 1
Армения - Ереван 209 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 754 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1427 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1246 2
Энергетика - Energy - Energetically 5451 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4278 2
Зоология - наука о животных 2765 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5538 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31411 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7955 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5903 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 869 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Ботаника - Растения - Plantae 1108 1
Геология - Ледник - Glacier 216 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6172 1
РАН ММБИ КНЦ - Мурманский морской биологический институт 2 2
РАН - Российская академия наук 1983 2
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 42 1
