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Газпромнефть Снабжение Isource Reserve Isource Центр импорта промышленных товаров

Газпромнефть Снабжение - Isource - Reserve Isource - Центр импорта промышленных товаров

 

"Синергия государства и бизнеса: новый уровень развития отечественного ПО" Роман Ожик, Директор по развитию продуктов Isource, данные весны 2023 года


07.02.2025 Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год 1
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 2
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:

Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 45 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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