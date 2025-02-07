Газпромнефть Снабжение Isource Reserve Isource Центр импорта промышленных товаров
"Синергия государства и бизнеса: новый уровень развития отечественного ПО" Роман Ожик, Директор по развитию продуктов Isource, данные весны 2023 года
Газпромнефть Снабжение и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 45 2
|Корус Консалтинг ГК 1219 1
|Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2851 1
|Юдина Ольга 8 1
|Бар-Бирюкова Мария 95 1
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