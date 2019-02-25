Microsoft улучшила свой «ПК нового поколения». Что изменилось?

Гарнитура смешанной реальности HoloLens 2 продемонстрировала увеличившиеся вдвое в сравнении с оригинальнойм HoloLens углы обзора, более высокое разрешение и возможность работы без дополнительных контроллеров. Цена тоже выросла. Презентация новинки состоялась на MWC 2019.

Вторая ревизия

Корпорация Microsoft презентовала второе поколение гарнитуры смешанной реальности HoloLens, получившего название HoloLens 2. Оригинальный шлем увидел свет в январе 2015 г. но в продажу поступил более года спустя – в марте 2016 г.

Участие в работе по созданию первой версии HoloLens принимал разработчик контроллера Kinect Алекс Кипман (Alex Kipman). Он назвал его «новым поколением вычислительных систем» и «новым поколением ПК».

На старте продаж первый HoloLens стоил ровно $3000 (192,2 тыс. руб. по курсу на 25 февраля 2019 г.) и был доступен исключительно жителям США и Канады. Цена второго поколения шлема уже известна – она составит $3500 (228,9 тыс. руб.). В продажу гаджет поступит в четвертом квартале 2019 г., но первое время будет продаваться лишь в США, Канаде, Китае, Японии, Франции, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии и Великобритании. Сроки появления гарнитуры в других странах не уточняются. Премьера HoloLens 2 прошла в Барселоне в рамках международной версии MWC 2019.

Microsoft сделала HoloLens 2 лучше, но и дороже

Одним из основных конкурентов обоих поколений HoloLens считается шлем дополненной реальности Magic Leap One. Дебютировавший в августе 2018 г., он оценивается в $2295 (150,1 тыс. руб.).

Новые возможности

На презентации HoloLens 2, как и четыре года назад на премьере первого HoloLens, представители Microsoft не стали вдаваться в подробности о техническом оснащении гарнитуры. Вместо этого они сконцентрировались на сравнении обеих ревизий и подчеркнули, что в HoloLens 2 более чем вдвое увеличилось поле зрения при сохранении той же плотности (47 пикселей на 1 градус зрения). Разработчики сравнили это с переходом с HD-телевизора на 4К для каждого глаза.

HoloLens 2 поддерживает функцию отслеживания направления взгляда пользователя – она применяется для корректировки направления взгляда в виртуальном пространстве. Данная технология основана на системе идентификации Windows Hello, используемой в компьютерах и ноутбуках на базе настольной ОС Windows 10.

Готовая к производству версия HoloLens 2

Для отслеживания движений рук и жестов HoloLens 2 не требуются специальные контроллеры – вместо них гарнитура эксплуатирует новый ToF-сенсор глубины. В паре с ним работают специальные алгоритмы на основе машинного обучения, что в результате дает пользователю полностью свободные руки и теоретически расширяет возможности использования HoloLens 2.

На презентации представитель Microsoft, экипированный шлемом, играл в виртуальной реальности на пианино, управлял интерфейсами приложений и набирал текст.

Аппаратная платформа

Согласно ранее опубликованной Microsoft информации, HoloLens 2 будет включать процессор, сравнимый по производительности с Intel Core i5, встроенную графику не слабее Intel HD 620, от 8 ГБ двухканальной памяти, интерфейс HDMI 1.4, накопитель от 100 ГБ, порт USB 3.0 или USB 3.1, а также модуль Bluetooth 4.0.

Виртуальная реальность на кончиках пальцев

Для сравнения, спецификации HoloLens первого поколения содержат процессор Intel Atom x5-Z8100 с частотой 1,05 ГГц, оперативную память 2 ГБ и флеш-память емкостью 64 ГБ. К моменту релиза характеристики второго HoloLens могут измениться. Что касается программной части, то, как сообщает ZDNet, гарнитура станет одним из первых устройств на пока не анонсированной платформе Windows Core OS.

Смешанная реальность не для всех

HoloLens 2, как и первое поколение гарнитуры, Microsoft адресовала разработчикам и корпоративным клиентам. На мейнстримный сегмент рынка это устройство не ориентировано.

Базовый вариант дизайна HoloLens 2

В рамках премьеры сотрудники Microsoft делали упор на пользу HoloLens 2 для крупного бизнеса. Сообщается, что софтверный гигант уже сотрудничает с рядом компаний с мировым именем и работает над созданием специализированного программного обеспечения. В число партнеров вошли Philips, Saab, Bosch, Airbus и др.

По данным The Verge, поддержка HoloLens 2 обязательно появится в браузере Mozilla Firefox. Также заявлена поддержка гарнитуры в игровом движке Unreal Engine 4.

В HoloLens 2 будет реализована поддержка облачных сервисов Microsoft Azure, включая новейший Azure Remote Rendering, представленный на MWC 2019 и дающий пользователям возможность видеть высококачественные голограммы в высоком разрешении на экранах своих смартфонов и планшетов под управлением Apple iOS и Google Android. Второй новый сервис Microsoft, Azure Spatial Anchors, позволит Android и iOS-пользователям работать с голограммами на своих гаджетах за счет использования общей системы координат.

Trimble XR10 - и гарнитура смешанной реальности, и защита от падающих кирпичей

Microsoft также предложит модифицированные версии шлема для компаний из различных отраслей. Так, работающие в сфере строительства организации смогут приобрести версию под названием XR10, разработанную совместно с компанией Trimble, владельцем ПО для 3D-моделирования SketchUp. XR10 – это в буквальном смысле каска, совмещенная с HoloLens 2, и такой «головной убор» можно будет носить на строительных площадках.