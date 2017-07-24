В Microsoft раскрыли устройство нового шлема HoloLens

Разработчики Microsoft объявили о том, что вторая версия HoloLens получит собственный сопроцессор искусственного интеллекта. Чип позволит работать технологиям цифровых нейронных сетей автономно, без обращения к внешним вычислительным мощностям.

Второе поколение HoloLens взялось за ум

Исполнительный вице-президент подразделения по искусственному интеллекту и исследованиям Microsoft (Artificial Intelligence and Research Group) Гэри Шум (Harry Shum) в рамках конференции CVPR 2017 представил первые подробности о втором поколении шлема HoloLens, который в Microsoft называют «ПК будущего».

Разрабатываемая в настоящее время версия шлема, по словам Шума, получит множество дополнительных функций и возможностей, наиболее весомой из которых является дополнительный сопроцессор искусственного интеллекта (AI coprocessor). Дополнительный чип позволит шлему изначально поддерживать технологии глубоких нейронных сетей (Deep Neural Networks, DNN), что на практике позволит шлему HoloLens локально «на лету», без использования внешних облачных ресурсов, решать две важные проблемы глубокого машинного обучения: обработку больших объемов маркированных данных, и ускорение вычислений тех типов, на которые не рассчитаны общепринятые вычислительные архитектуры общего назначения.

Автономный интеллект

По словам Гэри Шума, отдельный ИИ-сопроцессор, разрабатываемый специально для второго поколения шлемов HoloLens, будет полностью перепрограммируемым и сможет работать в режиме реального времени, что обеспечит поддержку множества слоев управления различными категориями процессов.

В плоскости практического применения это обеспечит второму поколению HoloLens возможность автономного анализа в реальном времени всего, что пользователь видит и слышит, без необходимости отправки данных на обработку в удаленном облаке.

ИИ-сопроцессор будет анализировать данные непрерывно, питаясь от батареи HoloLens. Пропуская через ИИ-сопроцессор поток поступающей информации, шлем HoloLens позволит использовать ряд новых функций, таких как комплексное отслеживание жестов рук с сегментацией или распознавание голоса.

По словам Гэри Шума, новый ИИ-сопроцессор будет задействован разработчиками программной платформы HoloLens 2.0 для создания приложений смешанной реальности (добавленная плюс виртуальная реальности) с заведомо активированной функцией искусственного интеллекта. По мнению разработчиков HoloLens, «смешанная реальность и искусственный интеллект представляют собой будущее вычислений».

Аппаратная платформа HoloLens 2.0

Как и предыдущая версия виртуального шлема Microsoft, HoloLens 2.0 включает основной процессор с производительностью не ниже Intel Mobile Core i5, встроенную графику не слабее Intel HD Graphics 620 (GT2) с поддержкой API Direct3D 12, не менее 8 ГБ двухканальной памяти, интерфейс HDMI 1.4 с поддержкой режима 2880x1440 с тактовой частотой 60 Гц или HDMI 2.0 с разрешением 2880x1440 и тактовой частотой 90 Гц, жесткий диск емкостью от 100 ГБ, порт USB 3.0 или USB 3.1, а также Bluetooth 4.0.

VR-гарнитура — составная часть «компьютера будущего» Microsoft

Помимо сопроцессора искусственного интеллекта, ключевым элементом аппаратной платформы HoloLens 2.0 является специальный «голографический» процессорный модуль (Holographic Processing Unit, или HPU 2.0), отвечающий за обработку данных со всех датчиков системы в реальном времени, включая датчик глубины реального времени собственной разработки Microsoft, камеры для отслеживания положения головы пользователя, сенсоры блока измерения инерции (IMU) и инфракрасную камеру.

Впервые Microsoft представила гарнитуру виртуальной реальности HoloLens под Windows 10 в конце октября 2016 г. Партнерами Microsoft по разработке гарнитуры выступают HP, Dell, Lenovo, Asus и Acer.

Сроки появления гарнитур виртуальной реальности HoloLens 2.0 в розничной продаже пока не назывались.

Усилия конкурентов

Ряд современных компаний для решения аналогичных вопросов пошел по пути разработки собственных чипов перепрограммируемых FPGA-чипов (ПЛИС) искусственного интеллекта, способных ускорить машинное обучение или работу локальных нейронных сетей. Так, на прошлой неделе Intel представила USB-сопроцессор Movidius Neural Compute Stick на базе на визуального процессора Myriad 2 с функциональностью искусственного интеллекта, позволяющий добавить возможность машинного обучения подключенному ПК простым подключением к порту USB.

Схожий по функциональности процессор Neural Engine для работы с задачами искусственного интеллекта разработала компания Apple. ИИ-чип Apple Neural Engine, в частности, управляет технологией ProMotion, которая при необходимости резко наращивает частоту обновления экрана для более четкой картинки в динамичных сюжетах при быстрой прокрутке контента.