Рассекречены подробности о таинственной модульной Windows

Найденные в LinkedIn описания работ, связанных с проектом модульной Windows Core OS, подтверждают, что эта ОС будет содержать компоненты свободного ПО и поддерживать приложения Win32.

Будущее Windows проясняется

Пост в соцсети LinkedIn пролил свет на новые подробности о проекте Windows Core OS. Напомним, это модульная ОС нового поколения, на ядре которой будут основываться оболочки для таких будущих продуктов как Surface Hub, HoloLens 2 и возможно Surface Phone. Microsoft занимается разработкой Windows Core OS уже несколько лет, но официально об этом так и не объявила.

Пользователь под ником DriversCloud обнаружил в LinkedIn описание должности менеджера программы безопасности проекта Windows Core OS. В описании уточняется, что для защиты Windows Core OS потребуются навыки работы в сфере машинного обучения и обработки данных. Кроме того, менеджер будет заниматься защитой компонентов свободного ПО — это официальное подтверждение того, что такие компоненты будут присутствовать в Windows Core OS.

Приложения Win32

Всех, кто следит за развитием Windows Core OS, интересовал вопрос, будет ли новая система поддерживать приложения Win32. В LinkedIn нашлось описание еще одной должности, которое подтверждает, что такая поддержка будет реализована — благодаря использованию контейнеров, созданных на базе платформы OneCore.

Модуль OneCore включает в себя ядро, сеть, управление питанием, безопасность, аутентификацию, криптографию, управление устройствами, хранилище и несколько других важных компонентов. Если приложение Win32 работает некорректно, то его запуск в таком контейнере предотвратит сбой в работе всей ОС, а также заражение другого приложения или базовой системы.

Microsoft готовит модульную ОС на смену Windows 10

Кроме того, Windows Core OS будет поддерживать приложения Универсальной платформы Windows (UWP). Платформа позволяет разработчикам создавать приложения для различных версий Windows — мобильной, десктопной и т. д. При этом можно создать одно приложение, которое будет работать на всех устройствах, без необходимости кастомизировать или переписывать его отдельно для каждого девайса. Предполагается, что Windows Core OS сыграет большую роль в популяризации UWP.

Что такое Windows Core OS

Основная идея проекта Windows Core OS заключается в том, что это будет универсальная платформа для всех устройств. Предположительно, первая версия будет предназначена для мобильных устройств, а последующие — для десктопов и Xbox. Профильные СМИ высказывают мнение, что новая ОС придет на смену Windows 10.

Windows Core OS представляет собой опенсорсный костяк ОС, похожий на проект Android. Этот скелет предназначен не для конечных пользователей, а для производителей и разработчиков, которые смогут создать кастомизированные операционные системы на базе данного фреймворка. Таким образом каждая оболочка будет подогнана под спецификации конкретного устройства, и в тоже время общая база обеспечит их совместимость друг с другом.

Microsoft использует в разработке Windows Core OS модульный подход — к базовому фреймворку можно добавить столько модулей, сколько захочется. Это могут быть поддержка специфических нативных приложений, графических интерфейсов и так далее. Модульный подход должен сделать ОС гибче.

Профильные СМИ поясняют, зачем Microsoft понадобилась такая ОС — дело в том, что сама по себе Windows довольно стара, ей больше 30 лет, и в будущем она не сможет быть настолько гибкой, как того требует развитие технологий. Некоторые издания пишут, что Windows Core OS сможет составить Android ту конкуренцию, которую не смогла составить Windows Mobile.