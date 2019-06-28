Dell EMC представила технологию Deep Learning with Intel

Dell Technologies на выставке ISC High Performance 2019 представит новые решения, эталонные архитектуры, совместные проекты с клиентами и партнерами, призванные усовершенствовать и упростить развертывание технологий искусственного интеллекта (ИИ), глубокого обучения (DL) и высокопроизводительных вычислений (HPC).

По данным аналитической компании Hyperion Research, специализирующейся на секторе высокопроизводительных вычислений, 2018 год стал очередным этапом роста для HPC. Глобальная прибыль в этом направлении достигла 27,7 млрд. долларов США, в то время как рост показателей Dell EMC в этом сегменте за последние пять лет составил 13% — вдвое опередив отрасль в целом. Ожидается, что большие данные, ИИ, глубокое и машинное обучение откроют новые возможности для организаций, особенно в свете объединения HPC и ИИ, характерного для многих пользователей HPC-систем.

«Организации все больше используют технологии HPC и ИИ как инструменты получения аналитики и ценных знаний из имеющихся данных, — отмечает Тьерри Пеллегрино (Thierry Pellegrino), вице-президент направления HPC в Dell EMC. — Начать применять эти технологии может быть довольно сложно, поэтому мы работаем над тем, чтобы эта задача упростилась для организаций всех размеров. Мы разработали готовые решения Dell EMC, которые представляют собой испытанные и проверенные конфигурации. Они позволят нашим заказчикам быстрее и проще реализовать возможности HPC и ИИ для достижения своих конечных целей».

Dell EMC расширила свой портфель готовых решений для ИИ за счет нового готового решения Deep Learning with Intel, которое поможет организациям удовлетворить потребности аналитиков и ИТ-специалистов с помощью глубокого обучения.

Готовые решения Dell EMC для ИИ помогают заказчикам быстрее получать аналитические результаты. Они предварительно настроены, проверены и оптимизированы для машинного и глубокого обучения. По данным аналитиков из Enterprise Strategy Group, архитектура Deep Learning with Intel позволяет сократить совокупную стоимость владения на 24%. При этом вы получаете вдвое больше времени вычислений и в 10 раз больше емкости системы хранения данных для выполнения той же рабочей нагрузки в одной из лучших общедоступных облачных ИИ-служб. Это первое отраслевое решение с программным обеспечением Nauta. Оно создано в рамках возглавляемой Intel инициативы open source для распределенных систем глубокого обучения с использованием Kubernetes. После развертывания пользователи получают простое в настройке решение для упрощенной реализации приложений с возможностями ИИ. Оно позволяет концентрироваться не на ИТ-инфраструктуре, а на создании моделей, формирующих ценность.

Готовые решения Dell EMC для ИИ построены на серверах Dell EMC PowerEdge, коммутаторах PowerSwitch и горизонтально масштабируемых сетевых файловых хранилищах Isilon. В Deep Learning with Intel также используются новейшие технологии ИИ процессоров Intel Xeon Scalable второго поколения и программного обеспечения Nauta Enterprise. Такой масштабируемый подход позволяет заказчикам наращивать свои среды глубокого обучения по мере необходимости. Решение доступно заказчикам уже сегодня. Оно включает настроенную распределенную среду глубокого обучения с открытым исходным кодом TensorFlow и библиотеки для моделирования данных.

Dell EMC расширяет линейку готовых решений для внедрения HPC на цифровом производстве новыми архитектурами для Altair HyperWorks, ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, Dassault Systèmes SIMULIA, LSTC LS-DYNA и программного обеспечения Siemens Simcenter STAR-CCM+. Эти архитектуры сочетают гибкость пользовательских HPC-систем со скоростью, простотой и надежностью предварительно настроенных систем. С их помощью организации, ориентированные на производство, проектирование и разработку, могут выполнять моделирование сложных систем, включая структурный анализ и вычислительную гидродинамику.

Новые готовые решения для HPC на цифровом производстве построены на серверах Dell EMC PowerEdge, коммутаторах PowerSwitch и системах хранения данных PowerVault. Для них предлагается единая точка контакта для получения техподдержки и дополнительные сервисные опции. В новых готовых решениях также используются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, теперь доступные в нескольких моделях серверов PowerEdge, включая 4-процессорные PowerEdge R840.

В линейке услуг Dell Technologies также расширено предложение ProDeploy, которое теперь включает ProDeploy для HPC. Это помогает сделать процесс реализации HPC-решения простым, гибким и надежным — от установки и настройки до текущей комплексной поддержки с единой точкой контакта.

Dell Technologies продолжает сотрудничать с заказчиками по всему миру в рамках проектов развертывания HPC и ИИ, стимулируя развитие отрасли и исследовательской деятельности в целом.

Norson Design предлагает продвинутые решения для сектора высокоскоростного судоходства и разрабатывает более быстрые, безопасные и эффективные суда в сотрудничестве с организацией Supercomputing Wales3, совместным Центром компетенции по высокопроизводительным вычислениям Atos Dell EMC, а также группой исследователей Университета Суонси. С помощью HPC-моделирования и вычислительной гидродинамики специалистам Norson Design удалось глубже исследовать сложную природу взаимодействия судна, воды и воздуха. На основе полученных данных они более эффективно проектируют аэродинамические и гидродинамические структуры высокоскоростных судов, применяя технологии ИИ.

Компания Verne Global, расположенная на бывшей базе НАТО в Исландии, управляет крупным кампусом центра обработки данных промышленного масштаба, который на 100 % обеспечивается возобновляемой энергией. Этот объект поддерживает широкий спектр потребителей — производственные предприятия, финансовые, исследовательские и естественно-научные организации, конкурентоспособность которых зависит от высокопроизводительных вычислений, ИИ и приложений, управляемых данными. Благодаря HPC-решениям Dell EMC более 40 организаций пользуются предоставляемым компанией Verne Global специализированным доступом к HPC и ИИ в облаке и в формате колокации.

Ливерпульский университет, глобально-ориентированное учебное заведение с несколькими физическими и виртуальными кампусами в Ливерпуле, Лондоне, Сучжоу, Сингапуре и в сети Интернет, обеспечивает исследователей и студентов HPC-ресурсами, поддерживая их взаимодействие и междисциплинарное сотрудничество. Используя гибридную систему, объединяющую внутренние ресурсы и ресурсы общедоступного облака, университет создал единую среду на базе серверов Dell EMC PowerEdge и программного обеспечения Alces Flight. Она подключается к общедоступному облаку и служит катализатором открытий в целом ряде дисциплин.

Техасский центр передовых компьютерных методов Texas Advanced Computing Center (TACC) при Университете Техаса в Остине помогает ученым продвинуться в исследованиях и делать новые открытия, предоставляя ресурсы своего нового суперкомпьютера Frontera. Проект финансируется Национальным научным фондом (National Science Foundation). На момент появления Frontera вошла в десятку самых мощных суперкомпьютеров рейтинга Top500. Frontera построена на серверах Dell EMC PowerEdge и системах хранения неструктурированных данных Dell EMC Isilon. Кроме того, в ней используются процессоры Intel Xeon Scalable 2-го поколения, энергонезависимая память Intel Optane DC, система жидкостного охлаждения прямым контактом с высокой плотностью от CoolIT Systems, высокопроизводительный межсетевой коммутатор InfiniBand HDR 200Гб/с от компании Mellanox. Эта комбинация открывает новые возможности для науки и разработки.

Dell Technologies также объявляет о новых альянсах с appliedAI и MOSAICrOWN.

Немецкая компания appliedAI — один из крупнейших европейских некоммерческих проектов применения искусственного интеллекта. Являясь частью UnternehmerTUM, крупного некоммерческого центра инноваций и предпринимательства, она объединяет более 25 технологических компаний, производство, экосистему, международных и академических партнеров, чтобы ускорить применение ИИ.

Проект MOSAICrOWN направлен на создание новых политик конфиденциальности, защищающих рынки данных для обмена информацией и совместного использования средств аналитики в многопользовательских сценариях. В проектный консорциум, возглавляемый Миланским университетом, входят такие партнеры, как Dell Technologies, Mastercard и SAP. Группа разработки Dell Technologies находится в городе Корк (Ирландия) и возглавляет инициативу по созданию защищенных рынков данных для отрасли интеллектуальных подключенных транспортных средств.

В рамках инновационной лаборатории HPC и ИИ Dell EMC проекты appliedAI и MOSAICrOWN получат доступ к вычислительным циклам суперкомпьютера Zenith компании Dell Technologies, который входит в TOP500 мощнейших HPC-систем.

Готовые решения Dell EMC для ИИ Deep Learning with Intel в некоторых странах доступны уже сейчас, доступность во всем мире ожидается в 4-м квартале 2019 года. Новые архитектуры Готовых решений Dell EMC для внедрения HPC на цифровом производстве, в том числе для Altair HyperWorks, ANSYS Fluent, ANSYS Mechanical, Dassault Systèmes SIMULIA, LSTC LS-DYNA и программного обеспечения Siemens Simcenter STAR-CCM+, доступны уже сейчас.

Карлос Моралес (Carlos Morales), генеральный менеджер по программному обеспечению и продуктам на базе ИИ в компании Intel, отметил: «Все больше компаний начинают применять технологии глубокого обучения для достижения конкурентных преимуществ. В связи с этим аналитики все более плотно взаимодействуют с ИТ-отделами, так как им требуются простые в развертывании решения, которые позволяют быстрее получать результаты. В рамках долгосрочного партнерства с Dell Technologies наши специалисты создали Готовое решение Dell EMC для ИИ: Deep Learning with Intel. Оно поможет нашим общим заказчикам продвинуться в работе с данными и сделать новые важные открытия с помощью технологий глубокого обучения».