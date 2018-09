VMware представила обновления VMware Workspace ONE

VMware, Inc. представила обновления аналитически-центричной платформы для цифровых рабочих пространств Workspace ONE. Теперь организации смогут получить преимущества от использования решений, ускоряющих переход к передовым средствам управления по мере миграции на Windows 10 и применения платформ Mac, iOS, Android и ноутбуков Chromebook в корпративной среде. Еще один результат обновления платформы — улучшенный пользовательский опыт с новым приложением Workspace ONE Intelligent Hub для сотрудников.

«В процессе цифровой трансформации ИТ-директорам приходится оперативно решать различные задачи управления, связанные с разнообразием платформ устройств пользовательского доступа, а также постоянным увеличением рисков безопасности и ростом числа приложений для критически важных задач, которые необходимы для продуктивной работы сотрудников, — отметил Ноа Васмер (Noah Wasmer), старший вице-президент и генеральный директор подразделения End-User Computing, VMware. — Основу Workspace ONE составляет современная система управления, функциональность которой расширяется за счет решений партнерской экосистемы. С ней организации получат высокоавтоматизированную платформу для рабочих пространств, развертываемую по требованию. Преимущества этой платформы — умная аналитика, улучшенный пользовательский опыт, значительная экономия средств и повышенная безопасность».

Workspace ONE Intelligence, облачный сервис для аналитики и автоматизации управления цифровыми рабочими пространствами, получил обновления, которые ускорят трансформацию бизнеса. Предиктивная установка патчей для Windows 10 на основе оценки готовности ОС и приложений и баллов уязвимости по шкале CVE обеспечивает профилактическое обслуживание устройств и устранение ошибок.

Кроме того, благодаря первой в отрасли поддержке UEM с охватом всех объектов групповой политики (GPO), команды ИТ смогут управлять этими объектами через настраиваемый Центр интернет-безопасности (CIS) при помощи шаблонов политик безопасности Microsoft.

Новое направление сотрудничества Dell и VMware — предоставление заказчикам готовых к работе решений посредством Dell Provisioning for Workspace ONE. Сотрудники компаний получат доступ к предустановленным на ПК под управлением Dell приложениям Win32, которые можно запускать сразу после регистрации и мгновенно восстанавливать при необходимости.

Широкому кругу заказчиков сейчас доступен стыковочный пакет Workspace ONE AirLift для Microsoft System Center Configuration Management (SCCM). С его помощью можно ускорить переход на современную систему управления Windows 10, охватывающую весь жизненный цикл ПК, и повысить безопасность этого процесса. Решение автоматизирует перенос коллекций и приложений SCCM в Workspace ONE для автономного или совместного с SCCM современного управления активами. Компании смогут проще размещать обычные рабочие нагрузки в облаке для снижения издержек и улучшения защиты в течение всего жизненного цикла ПК.

Главная задача экосистемы Workspace ONE Trust Network — повысить видимость угроз и эффективность применения политик безопасности на мобильных и конечных устройствах и в системах с облачным доступом. Для этого решение объединяет аналитические выводы, полученные от доверенных партнеров и от службы Workspace ONE Intelligence. В нем представлены предварительные версии интеграций с Carbon Black, Netskope и Lookout. Компания VMware продолжает работу над объединением ранее автономных средств безопасности, чтобы у заказчиков была возможность извлечт дополниткльные выгоды от сделанных инвестиций. Расширенная экосистема интегрированных партнерских решений включает ПО от следующих вендоров: TrendMicro, Check Point, Palo Alto Networks и ZScaler.

Для современных сотрудников очень важна гибкость и удобство выполнения рабочих операций. Чтобы вооружить организации и работников сервисами, которые закрепят успех трансформации бизнеса, компания VMware разработала новое приложение Workspace ONE Intelligent Hub. В его состав входит компонент AirWatch Agent с поддержкой работы с собственными и корпоративными устройствами.

Новые сервисы Workspace ONE для конечных пользователей задействуют последние инновации приложений: уведомления, интегрированные контакты, упрощенный поиск.

Через бета-версию приложения Workspace ONE Notebook сотрудники будут получать защищенные задания и заметки в контейнерах на личные устройства. Это решение поможет компаниям внедрить мобильность эффективно и безопасно.

Расширенный комплект Workspace ONE SDK предназначен для ускорения разработки корпоративных приложений с учетом требований, которые ИТ и бизнес предъявляют к безопасности, управляемости, конфиденциальности, анализу, контенту и пользовательскому опыту. Это необходимо для успешной трансформации процессов, связанных с основным видом деятельности компании.

Среди важнейших улучшений Workspace ONE Boxer можно назвать соответствие общим критериям NIAP для оценки безопасности ИТ, оптимизированный интерфейс и дополнительные возможности ENSv2 — VIP-уведомления, визуальное выделение внешних адресатов, отправка календарей в виде вложений, а также возможность просмотра защищенных сообщений электронной почты на мобильных устройствах на базе iOS и Android.

Трансформация десктопов и приложений — необходимый этап процесса перехода к современному цифровому рабочему пространству. Используя преимущества современного управления VMware, реализованного в Workspace ONE, специалисты ИТ снизят издержки и ускорят трансформацию наследованных приложений Windows, чтобы их можно было представлять и получать к ним доступ из цифрового рабочего пространства наряду с другими SaaS, веб- и мобильными приложениями.

Реализуя видение единого подхода к управлению физическими и виртуальными устройствами, VMware представляет предварительные версии интеграций с Horizon 7, позволяющих ИТ осуществлять мониторинг, устанавливать политики и обновлять образы ОС для persistent – рабочих столов из платформы Workspace ONE, а также интеграций Horizon 7 с Workspace ONE Intelligence для того, чтобы пользователи решения имели лучшее понимание использования виртуальных рабочих столов и приложений.

Чтобы ускорить окупаемость инвестиций, VMware предлагает новые решения для беспроблемной миграции компаний в облако.

Horizon 7 on VMware Cloud on AWS — предварительная версия платформы класса Just-in-Time («точно-в-срок»). Предварительная версия поддержки решений Instant Clones, App Volumes и User Environment средствами Horizon 7 on VMware Cloud on AWS предлагает новые способы решения задач аварийного восстановления. Эти инструменты также поддержат подразделения ИТ в переходе на распределенные stateless - архитектуры.

Улучшенная поддержка Horizon Cloud on Microsoft Azure. Чтобы помочь заказчикам выбрать самые подходящие виртуальные машины Azure с учетом их стоимости и производительности, в Horizon Cloud реализована поддержка дополнительных локаций и типов ВМ, включая Azure Government. Зная свои индивидуальные потребности, компании смогут подключаться к сегментам существующих сетей Azure, внедрять Horizon Cloud и импортировать оптимизированные образы напрямую из онлайн-магазина Azure Marketplace.

Внедрив расширенную поддержку vGPU для AMD Radeon Pro v340 MxGPU, поддержку графики высокого разрешения для видеокарты NVIDIA Tesla V100 и технологии vMotion для графических процессоров NVIDIA, компания VMware усовершенствовала пользовательский опыт и продуктивность сотрудников предприятий, а также сократила простои инфраструктуры цифровых рабочих пространств.

Workspace ONE — комплексная платформа, благодаря которой BMW Group, ведущий производитель автомобилей класса «люкс», может предоставлять тысячам своих сотрудников сервисы, необходимые для эффективной работы. Для создания по-настоящему безопасной среды не приходится жертвовать удобством пользователей. Платформа поддерживает лучшие в своем классе приложения для повышения производительности труда, в том числе VMware Boxer, Content Locker и Browser. Сотрудники — основа успешной цифровизации современного рабочего пространства. Решения VMware помогают BMW Group более качественно поддерживать свой самый ценный актив — кадры.

Обновления Workspace ONE будут общедоступны в третьем квартале финансового 2019 года. Решение Workspace ONE Intelligent Hub поступит в продажу в третьем квартале финансового 2019 года. Выпуск Dell Provisioning for Workspace ONE запланирован на третий квартал финансового 2019 года. Третий квартал финансового 2019 года компании VMware завершается 2 ноября 2018 года.