Умный город: хайп или реальность

Создание умных городов стало одной из самых популярных тем последнего времени. Чаще всего под этим понимается использование в повседневной жизни горожан самых разных технологий. Однако на самом деле умный город – это город, который управляется на основе анализа множества данных. Участники секции «Технологии умного города» CNews Forum Кейсы рассказали о том, как меняются российские города. Организатором и партнером секции выступила группа компаний «Программный продукт».

«Умный город находится на «кривой хайпа», – начал свое выступление Александр Малахов, руководитель проектов Аналитического центра при Правительстве РФ. – В жизнь выходит поколение, которое привыкло использовать технологии всегда и везде». Под умным городом понимается, в первую очередь, целый набор технологий, таких как умное освещение, умный транспорт, умное ЖКХ и т.д. На самом деле умный город – это город, который управляется на основе данных.

К настоящему времени таких данных накоплено очень много. Пришло время объединить их в единую доверенную среду, которая позволит их обрабатывать и использовать. Александр Малахов рассказал об основных подходах к построению национальной системы управления данными. Она должна обеспечить однократность ввода и многократность использования первичных данных, унификацию требований к форматам и управлению, контроль их качества и единство механизмов взаимодействия поставщиков и пользователей.

Например, в марте 2019 года в качестве пилотных для реализации проекта «Умный город» были отобраны 19 городов из 11 регионов России. Для координации внедряемых там решений должен быть создан доверенный реестр поставщиков данных для умного города. Он обеспечит внедрение единых требований по протоколам взаимодействия систем на этапе сертификации оборудования и отбора поставщиков, кроссплатформенную совместимость существующих и перспективных информационных систем с национальной системой управления данными и создаст единую доверенную среду по их обработке.

Опыт Москвы

Рассказ о технологиях, которые превращают город в умный, продолжил Андрей Савицкий, руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ Москвы. Еще недавно в Москве было около 80 «горячих линий» органов исполнительной власти и около 400 номеров телефонов городских учреждений. Запомнить их было практически невозможно. Также как и дозвониться.

Правительство города решило пойти по пути создания единого контакт-центра, в котором жители Москвы могли бы в любое время получить ответ на все интересующие их вопросы. Основной проблемой стало создание базы знаний. «Мы переводили тексты законов и распоряжений с чиновничьего языка на русский», – вспоминает Андрей Савицкий. Сегодня в контакт-центре работает около 2500 операторов, каждую минуту обрабатывается 65 звонков. За 8 лет объем оказываемых единым контакт-центром услуг вырос в 32 раза.

Общегородской контакт-центр





Источник: ДИТ Москвы, 2019

Еще в 2014 г. было принято решение о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые могли бы снизить нагрузку на операторов. Для этого был проведен анализ поступающих в контакт-центр звонков и выделены простые вопросы, с ответами на которые может справиться робот. Самое сложное было обучить робота правильно распознавать человеческую речь и давать ответы, а людей – взаимодействовать с роботом. На сегодняшний день виртуальный оператор может ответить на 62 вопроса и получает более 10 тыс. «Спасибо!» в месяц. При этом нагрузка на реальных операторов снизилась на 30%.

Еще один пример. В 2017 г. для решения задач транспортного комплекса и Москвы в целом было создан инновационный центр. На сегодняшний день в нем работает 29 специалистов. Инновационный центр интегрирован в систему транспортного комплекса и ведет совместные проекты со всеми его структурами. Его задача – создавать новые приложения в сфере коммуникации и анализа на основе имеющихся данных.

О нескольких таких приложениях рассказала Маргарита Дебда, руководитель отдела целевых коммуникаций инновационного центра «Безопасный транспорт». Среди них информирование граждан об изменениях на маршруте, которым они постоянно пользуются. Например, в ходе недавнего закрытия Таганско-Краснопресненской линии уведомления были отправлены 220 тыс. граждан, и 82% из них отметили, что удовлетворены качеством информирования.

Еще одно приложение использовалось в ходе FIFA2018. Сотрудниками инновационного центра были проанализированы данные о перемещении болельщиков, в результате чего удалось выяснить, какие виды транспорта они предпочитают использовать для того, чтобы добраться на стадион, и спланировать их движение так, чтобы оно было максимально удобным.

Опыт регионов

«Бюджет Белгорода несравним с московским, – заметил Федор Жерновой, депутат Белгородского горсовета. – Поэтому в городе пока внедряют отдельные элементы умного города». Он обозначил 5 принципов, которым намерено следовать руководство Белгорода при реализации проектов. Во-первых, умный город должен строиться вокруг и ради потребностей человека. Во-вторых, он должен конкурировать за жителей за счет качества услуг. В-третьих, использовать одну единицу данных в максимальном количестве сервисов. В-четвертых, функционировать на основе тщательно собранных и обработанных данных, и в-пятых, непрерывно обучаться и совершенствоваться.

Инфраструктура умного города





Источник: Администрация Белгорода, 2019

О нескольких элементах умного Белгорода рассказал Роман Хахалев, генеральный директор компании «Городские парковки». На улицах города установлены тысячи видеокамер, но затраты на них не окупаются. Для решения этой проблемы Роман Хахалев предложил перейти на «умные» камеры и внедрить программное обеспечение, позволяющее обрабатывать поступающую с них информацию. В результате у городских властей появится возможность фиксировать более 50 видов нарушений правил дорожного движения и свыше 25 нарушений правил парковки.

Кроме того, в арсенале компании имеются отечественные решения по управлению парковочным пространством, автоматизации систем весогабаритного контроля, в том числе фиксации их объездов водителями, автоматизации работы со спецразрешениями и интеллектуального поиска транспортных средств на основе анализа изображений.

Технологии для всех

Антон Шигапов, вице-президент Mastercard в России, считает, что будущее умных городов связано с внедрением безналичной оплаты проезда на городском транспорте. Сегодня технологии Mastercard позволяют организовать не просто продажу билетов по бесконтактным картам, но и превратить банковскую карту в билет. Каждое касание картой считывателя становится транзакцией. Кроме того, можно превратить карту в токен, который будет взаимодействовать с бэк-офисом, где производится расчет тарифа.

Архитектура решения по приему оплаты проезда банковской картой





Источник: Mastercard, 2019

Такие проекты уже реализованы в целом ряде крупных городов Европы, России и других стран. «Благодаря открытию приема бесконтактных банковских карт и продвижению от Mastercard этого способа оплаты на транспорте одного из российских городов, безналичные платежи росли быстрее, чем в среднем по стране, – говорит Антон Шигапов. – Через транспорт население города быстрее учится и привыкает совершать безналичные платежи, что способствует росту экономики города».

Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» Ростелекома рассказала о том, что представляет собой Единая биометрическая система и какие возможности она дает бизнесу и гражданам. Для первого – это снижение затрат на обслуживание, неограниченная география присутствия, возможность дистанционной идентификации и заключения договора, перевод услуг в полностью цифровой вид и получение достоверных данных о клиентах. Для вторых – получение услуг в любом месте и в любое время, безопасность, возможность выбора лучших предложений на рынке.

На сегодняшний день граждане могут сдать биометрические данные в более чем 5200 отделениях 146 банков и после этого дистанционно открывать вклады, счета, получать кредиты. В дальнейшем на основе этих данных можно будет оплачивать покупки, проходить верификацию в аэропорту, оформлять загранпаспорт и т.д.

















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Александр Малахов, руководитель проектов Аналитического центра при Правительстве РФ: В жизнь выходит поколение, которое привыкло использовать технологии всегда и везде

Вопросам безопасности умного города посвятил свое выступление Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult services. Одна из самых актуальных проблем – обеспечение безопасности устройств интернета вещей. Проще всего сделать это при помощи специально разработанного программного обеспечения IoT Inspector, которое доступно по SaaS-модели. IoT Inspector помогает разработчикам искать уязвимости в программном обеспечении IoT-девайсов и создавать более защищенные умные устройства. Инспектор находит устройства, которые слишком часто обмениваются данными, даже когда ими никто не пользуется. Также он помогает обнаруживать умные устройства, которые замедляют работу сети, например, слишком часто скачивают обновления.

В качестве примера Георгий Лагода привел исследование, в ходе которого при помощи IoT Inspector было проанализировано более 6 тыс. прошивок различных устройств интернета вещей. Как выяснилось, более 20% из них содержат следы бэкдоров, а более 80% – компоненты устаревшего ПО. На сегодняшний день IoT Inspector пользуются такие известные компании, как AMX, Sony, Swisscomи др.

Еще одна технология, которая необходима умному городу, – распознавание лиц. Традиционные системы распознавания лиц имеют целый ряд ограничений. Например, они плохо идентифицируют объект, если он по-разному освещен, частично закрыт другим объектом. Ошибки возникают и тогда, когда в поле зрения камеры попадают люди в одинаковой одежде, например, в униформе.

Всех этих недостатков лишена технология Re-ID, в основе которой лежит сегментация изображения по частям тела, определение ключевых точек и оценка по наборам атрибутов, рассказал Алексей Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive. В настоящий момент она проходит последние испытания, и они уже показали отличные результаты – точность распознавания в зависимости от выборки составляла от 88,95% до 99,53%. По словам Алексея Цессарского, решение, которое создано на базе искусственного интеллекта, будет выведено на рынок в конце 2019 г.