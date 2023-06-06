Власти сэкономили десятки миллиардов на «железе» для школьного Wi-Fi

Как выяснил CNews, из федерального бюджета исключено финансирование мероприятий по обеспечению школ оборудованием для организации доступа по Wi-Fi и видеонаблюдения. «Ростелеком» в рамках реализации данного мероприятия успел обеспечить оборудованием 9,15 тыс. школ на территории 24 регионов. Общие затраты на проект оценивались в 42,9 млрд руб. на период до 2024 г.

В бюджете не предусмотрены расходы на оборудование для школьного Wi-Fi

Федеральный бюджет на 2023 г. не предусматривает расходов на развитие ИТ-инфраструктуры школ и обеспечению в их помещениях беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. Об этом CNews рассказал собеседник, близкий к разработчикам национальной программы «Цифровая экономика».

Мероприятие по формированию ИТ-инфраструктуры в государственных организациях, реализующих программы общего образования (школах), для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным и иным информационным системам, а также к сети интернет, было включено в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

Сколько планировалось потратить на обеспечение школ доступом по Wi-Fi

Предполагалось выделение субсидий российским регионам на создание инфраструктуры для обеспечения беспроводного доступа в интернет по технологии Wi-Fi и выполнение работ по их оснащения оборудованием в целях создания условий для применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии со стандартом оснащения общеобразовательных организаций. Сам стандарт должен был быть разработан в 2021 г.

По результатам выполнения мероприятия в 2022 г. доступ в интернет из помещений школ по технологии Wi-Fi должна был появиться во всех образовательных организациях, расположенных на территории 16 регионов, в 2023 г. – на территории 23 регионов, в 2024 г. – на территории всех 85 регионов (входивших в состав России на момент составления планов).

Затраты федерального бюджета на соответствующее мероприятие в 2021-2024 гг. должны были превысить 40 млрд руб. В том числе в 2021 г. должны были выделить 3 млрд руб., в 2022 г. – 6 млрд руб., в 2023 г. – 11,7 млрд руб., в 2024 г. – 19,3 млрд руб. Еще 2,9 млрд руб. было выделено в 2020-21 гг. То есть всего в 2020-2024 гг. на соответствующие мероприятия планировалось потратить 42,9 млрд руб., при этом основное финансирование должно было происходить в 2023-2024 гг.

Контракт с «Ростелекомом»

В 2021 г. Правительство назначило «Ростелеком» единым исполнителем работ по данному мероприятию, включая: создание в учебных кабинетах и других помещениях образовательных организация инфраструктуры для доступа в интернет по технологии Wi-Fi; оснащение помещений и зданий образовательных организаций оборудования видеонаблюдения и обеспечение трансляции изображений в сети интернет; предоставление образовательным организациям вычислительных и сетевых ресурсов центров обработки данных (ЦОД); обеспечение бесперебойного функционирования телекоммуникационной инфраструктуры для указанных целей.

Контракт с «Ростелекомом» был заключен на 2021-2022 гг. В начале 2022 г. «Ростелеком» сообщал о завершении первой части проекта, в ходе которой доступом по Wi-Fi и системами видеонаблюдения были обеспечены 2,1 тыс. общеобразовательных учреждений в 16 регионах. Второй этап был завершен к началу 2023 г., тогда «Ростелеком» оснастил оборудованием 6,8 тыс. школ на территории 24 регионов.

То есть доступ в интернет по технологии Wi-Fi получили 9,15 тыс. школ на территории 24 регионов. Было закуплено 149 тыс. точек доступа Wi-Fi, 31 тыс. камер видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с – в малых населенных пунктах.

Системы видеонаблюдения круглосуточно следят за входом в здания школ и анализируют представляющих угрозу для детей граждан, например, находящихся в розыске. Идентификация детей при этом не происходит, подчеркивали в «Ростелекоме». Записи видео с камер поступают на специальные сервера, устанавливаемые в зданиях учебных учреждений.

При необходимости система может быть интегрирована с внешними сервисами для автоматического взаимодействия с информационными системами правоохранительных органов.

В каких регионах успели реализовать проект

Проект в разной степени был реализован в Алтайском, Краснодарском, Красноярской и Пермском краях, республиках Башкортостан, Дагестан и Татарстан, Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге.

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Собеседник CNews говорит, что проект был реализован на 15%. Пресс-служба Минцифры, а также аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев, выступая в Государственной думе, говорил, что проект оснащения школ оборудованием для Wi-Fi замораживается, а вопрос его возобновления будет зависеть от практики использования в уже оснащенных школах. «Ростелеком» уточняет, что реализована пилотную часть данного проект, связанная с рядом регионов, продолжение проекта зависит от заказчика.

«Цифровая образовательная среда» и социально значимые объекты

Ранее власти, также в рамках федпроекта «Информационная инфраструктура», обеспечили подключение школ и других социально значимых объектов (СЗО) к интернету. Соответствующие мероприятия реализовались в 2019-2021 гг. Всего было подключено 37,5 тыс. общеобразовательных организаций.

Помимо школ, к СЗО было отнесены органы федеральной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, фельдшерско-акушерские пункты, участковые пункты полиции, подразделения Росгвардии и пожарные части. Для подключения по волоконно-оптическим каналам (ВОЛС) для каждого региона были проведены аукционы, в половине регионов победителем стал «Ростелеком».

Также «Ростелеком» был назначен единым исполнителем по подключению СЗО по беспроводным каналам связи и по предоставлению услуг передачи данных и доступ в интернет для школ и территориальных избирательных комиссий с использованием защиты данных контент-фильтрации.

Мероприятия по обеспечению ИТ-инфраструктуры школ для организации доступа по Wi-Fi также являются частью федерального проекта «Цифровая образовательная среда», который курируют Минпросвещения. Расходы на этот федпроект в 2019-2024 гг. должны составить 70,1 млрд руб.

Предполагается обеспечить 22 тыс. образовательные организации оборудованием для внедрения цифровой образовательный среды, подключить 602 тыс. педагогов к платформе цифровой образовательной среды, создать 340 центров цифрового образования детей «ИТ-Куб» и разработать 52 комплекта верифицированного цифрового образовательного контента.