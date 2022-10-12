Легендарный телефонный бренд выпустил мощный ноутбук по цене недорогого смартфона

Бренд Infinix, созданный Sagem (известный в России производитель мобильных телефонов), выпустил ноутбук INBook X2 Plus. Это полноразмерный лэптоп с экраном Full HD, полноценным SSD и предустановленной Windows 11. Он стоит около 26 тыс. руб., что дешевле того же Redmi Note 11 Pro 5G, за который просят от 31 тыс. руб.

Sagem вернулась с ноутбуком

Компания Infinix, известная в России своими недорогими смартфонами, анонсировала полноразмерный ноутбук INBook X2 Plus по цене в пределах 26 тыс. руб. При этом во всех его комплектациях установлен процессор Intel Core одного из самых последних поколений – Tiger Lake. Оно появилось в начале осени 2020 г.

Бренд Infinix возник на руинах мобильного бизнеса компании Sagem – некогда очень известного и популярного в России и мире производителя классических мобильных телефонов. В 2008 г. Sagem свернула данное направление своего развития, сосредоточившись на других сферах деятельности.

Бренд Infinix Sagem создала в 2013 г. Помощь ей в этом оказала китайская компания Transsion Holdings, тоже очень известная в России, но под собственным брендом Tecno. Летом 2022 г. смартфоны Tecno заметно укрепились на российском рынке, подвинув и Apple с ее iPhone, и Samsung с ее Galaxy.

Дешевле Xiaomi

INBook X2 Plus – это четвертый по счету ноутбук в каталоге Infinix. В нем по умолчанию установлен полноценный SSD-накопитель – никаких мучений с медленным жестким диском здесь не будет. Премьера лэптопа состоялась в Индии, где за его начальную комплектацию просят 33 тыс. рупий или около 25,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 октября 2022 г. В стоимость входят 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Есть также версия на 512 ГБ за 36 тыс. рупий (27,9 тыс. руб.). Для сравнения, в российской рознице смартфон Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G стоит от 31 тыс. руб.

При всем богатстве комплектаций черный цвет корпуса ноутбук не получил

Средняя комплектация с Core i5. SSD на 512 ГБ и ОЗУ на 8 ГБ оценивается в 43 тыс. рупий (33,3 тыс. руб.). Тем же, у кого есть 53 тыс. рупий или 41,05 тыс. руб., ноутбук INBook X2 Plus достанется с процессором Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти. SSD будет вмещать те же 512 ГБ информации.

Релиз INBook X2 Plus в Индии назначен на 18 ноября 2022 г. в сером, синем и красном цветах. О появлении ноутбука в России информации пока нет, но, возможно, он все же доберется до российского рынка. На это указывают три косвенных фактора – в России активно продаются смартфоны Infinix, плюс отечественные ритейлеры после ухода Asus, Acer, Apple и других крупных вендоров ноутбуков начинают продавать лэптопы других марок. К тому же в настоящее время в российской рознице присутствует ноутбук Infinix INBook X2.

Много «железа»

При сравнительно не высокой стоимости INBook X2 Plus укомплектован IPS-экраном на 15,6 дюйма по диагонали, поддерживающим разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей. Максимальная яркость – 300 нит.

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Над дисплеем расположена веб-камера, разрешение которой, по заверениям производителя, такое же, как у экрана. Камера дополнена светодиодной подсветкой, но вот шторка для нее не заявлена.

Ноутбук укомплектован подсветкой клавиатуры и стеклянным покрытием тачпада, который обучен распознавать не только касания, но и жесты, например, уменьшения и увеличения масштаба. Также в нижней части корпуса ноутбука расположены динамики, дополненные технологией улучшения звучания DTS.

Производитель обеспечил возможность восполнения энергии аккумулятора без использования отдельного гнезда зарядки. Оно заменено на USB-C, благодаря чему появилась поддержка 65-ваттной подзарядки. Сам аккумулятор имеет емкость 50 Втч.

Полезные особенности

INBook X2 Plus из коробки поставляется с предустановленной ОС Windows 11. С одной стороны, это хорошо – пользователю не придется самостоятельно устанавливать систему. С другой – в России подобные ноутбуки более не ценятся. Microsoft ввела слишком много антироссийских санкций, включая запрет на скачивание обновлений для Windows 10 и Windows 11, и потому россияне теперь предпочитают покупать ноутбуки без операционной системы в комплекте. К тому же они дешевле, а саму ОС многие россияне добывают привычным для подавляющего большинства жителей России способом.

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Экран нового ноутбука Infinix характеризуется 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, что положительно сказывается на его цветопередаче. На боковых торцах корпуса лэптопа расположены два порта USB-C, пара полноразмерных USB 3.0 и по одному HDMI 1.4 и SD. Есть также разъем под наушники, но не упомянут Ethernet – для подключения к роутеру здесь используется модуль Wi-Fi 802.11ax, он же Wi-Fi 6. В качестве оперативной памяти в INBook X2 Plus применяются модули LPDDR4x, а информацию хранит в себе SSD с интерфейсом PCI-E 3.0.