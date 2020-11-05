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Индексная книга (каталог) CNews*
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SAFT Safe Agreement for Future Tokens модель безопасного соглашения на будущие токены

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


05.11.2020 Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды 1
23.07.2020 «Криптомама» из финансовых властей США объявила ошибкой запрет на криптовалюты Дурова 2
24.09.2008 На спутнике российского производства установят французские аккумуляторы 1
27.09.2006 На российском спутнике поставят французские аккумуляторы 1
27.09.2006 На российском спутнике поставят французские аккумуляторы 1
22.10.2003 Alcatel продает свою "дочку" компании Doughty Hanson 1
21.10.2003 Motorola и Alcatel избавились от второстепенных активов 1
30.05.2003 37,7% поставок DSL-линий приходится на долю Alcatel 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

SAFT и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Lenovo Motorola 3566 1
Protocol Labs 2 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 1
Telegram Group 2940 1
Doughty Hanson & Co 5 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Free TON Community 6 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 567 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
TON coin - GRAM - Telegram Gram - криптовалюта 43 1
Swiss-AS AMOS 39 1
Advent International - Maxar Technologies - SSL Amazonas 6 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 63 1
Абызов Михаил 69 1
Peirce Hester M. - Пирс Хестер 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Santori Marco - Сантори Марко 1 1
Дуров Павел 329 1
Mille Caroline - Милль Каролина 1 1
Guillaumin Caroline - Гильомин Каролин 1 1
Франция - Французская Республика 8177 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Европа 24964 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 127 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
CoinDesk 4 1
RCR News 107 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Bloomberg 1627 1
Dell'Oro Group 66 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Flinders University - Университет Флиндерса 3 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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