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Infinix E-Color Shift

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.01.2024 YotaPhone восстает из мертвых? Создан уникальный смартфон с двумя экранами и изменчивым дизайном. Видео. Опрос 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Infinix E-Color Shift и организации, системы, технологии, персоны:

Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 1
Google LLC 12690 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 218 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
BBK OnePlus 298 1
itel 34 1
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 229 1
Samsung Electronics 11065 1
Huawei 4677 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Apple Inc 13156 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
MediaTek - Ralink 595 1
Yota Devices - YD 103 1
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 1
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 2
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 110 1
MediaTek Dimensity - MediaTek D - серия мобильных платформ для смартфонов 209 1
Infinix Note - серия смартфонов 38 1
Infinix XPAD - серия планшетов 11 1
Google Android 15244 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 1
Infinix - Infinix Inbook - Infinix XBook - Infinix GT Book - Infinix Zero Book - Infinix Y - серия ноутбуков 26 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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