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Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии»

ИТ в госсекторе Конференции

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

CNews проведет в Москве 19 сентября 2019 г. конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

  • Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
  • Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
  • Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
  • Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

  • Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
  • Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
  • Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
  • Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
  • Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

  • Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
  • Умная энергетика на базе блокчейна.
  • Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

  • Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
  • Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:

  • Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального Казначейства
  • Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС
  • Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»
  • Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан
  • Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье
  • Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье
  • Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области
  • Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры
  • Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР
  • Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики
  • Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли
  • Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст
  • Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза
  • Наумов, статс-секретарь — заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство
  • Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»
  • Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата
  • Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»
  • Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»

  • Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр 2М»

Приглашены для выступления:

  • Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России
  • Алексей Кудрин, председатель Счетной Палаты
  • Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций
  • Савва Шипов, заместитель министра экономического развития
  • Алексей Семенов, заместитель министра транспорта
  • Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики
  • Максим Рымар, министр государственного управления, ИТ и связи Московской области
  • Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области
  • Павел Ципорин, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры
  • Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК
  • Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты
  • Эдуард Лысенко, руководитель ДИТ Москвы
  • Евгений Турчак, начальник департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР
  • Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин

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