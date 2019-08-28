Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии»

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».



CNews проведет в Москве 19 сентября 2019 г. конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?

Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?

Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?

Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?

Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?

Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

Как идет цифровизация госуслуг в регионах?

Умная энергетика на базе блокчейна.

Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?

Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:

Александр Албычев , заместитель руководителя Федерального Казначейства

, заместитель руководителя Федерального Казначейства Денис Терещенко , заместитель руководителя ФТС

, заместитель руководителя ФТС Алексей Исаев , заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»

, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Айрат Хайруллин , министр информатизации и связи Республики Татарстан

, министр информатизации и связи Республики Татарстан Александр Краснов , первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье

, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье Сергей Горбунов , заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье

, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области

генеральный директор, МФЦ Московской области Андрей Зубанов , начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры

, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры Марина Семенова , заместитель начальника ДИТ, ПФР

, заместитель начальника ДИТ, ПФР Кирилл Белов , заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики

, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Пущаков , заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли

, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли Андрей Фридштанд , директор ИТ, Минюст

, директор ИТ, Минюст Николай Горский , руководитель ИТ, Главгосэкспертиза

, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза Наумов , статс-секретарь — заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство

, статс-секретарь — заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»

директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата

главный инспектор, Счетная палата Дмитрий Гребенщиков , директор по импортозамещению, «Диасофт»

, директор по импортозамещению, «Диасофт» Рустам Рустамов , заместитель генерального директора «Ред софт»

, заместитель генерального директора «Ред софт» Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр 2М»

Приглашены для выступления:

Максим Акимов , заместитель председателя Правительства России

, заместитель председателя Правительства России Алексей Кудрин , председатель Счетной Палаты

, председатель Счетной Палаты Максим Паршин , заместитель министра связи и массовых коммуникаций

, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Савва Шипов , заместитель министра экономического развития

, заместитель министра экономического развития Алексей Семенов , заместитель министра транспорта

, заместитель министра транспорта Павел Малков , руководитель Федеральной службы государственной статистики

, руководитель Федеральной службы государственной статистики Максим Рымар , министр государственного управления, ИТ и связи Московской области

, министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Ярослав Раков , министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области

, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Павел Ципорин , директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры

, директор департамента информационных технологий ХМАО – Югры Михаил Попов , руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК

, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Алексей Скляр , заместитель министра труда и социальной защиты

, заместитель министра труда и социальной защиты Эдуард Лысенко , руководитель ДИТ Москвы

, руководитель ДИТ Москвы Евгений Турчак , начальник департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР

, начальник департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех госструктур участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин