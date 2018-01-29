Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
10 апреля 2018 года CNews проводит конференцию «ИКТ в госсекторе 2018».
2016–2017 гг. стали периодом зарождения и активного развития трех основных трендов на российском рынке информационных технологий. Первый из них – это импортозамещение. На начальном этапе речь шла о необходимости отказа от использования иностранного программного обеспечения и оборудования в государственных ведомствах. Однако затем эта инициатива была распространена и на госорганизации, в особенности те, которые работают в критически важных для страны отраслях – энергетике, оборонной промышленности и пр.
Вторым трендом текущего года стал рост интереса к цифровизации со стороны руководства страны. В конце июля 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика». Она включает в себя пять основных направлений – нормативное регулирование, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, ИТ-инфраструктура и кибербезопасность. Также в ней прописаны показатели, которые должны быть достигнуты к 2024 г.
Еще один безусловный тренд последнего времени – пристальное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности. В декабре 2016 г. утверждена Доктрина информационной безопасности России. В отличие от предыдущего варианта документа, принятого в 2000 г., в новой версии особое внимание уделяется необходимости защиты критической инфраструктуры страны, а также ликвидации зависимости от зарубежных ИТ-решений за счет создания и внедрения отечественных разработок. В июле 2017 г. был подписан федеральный закон о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) страны.
Основные темы мероприятия:
- Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.?
- Какие успехи достигнуты в сфере импортозамещения в госведомствах?
- Стартовал ли процесс цифровизации в госсекторе?
- Какие законодательные акты необходимы для того, чтобы цифровая экономика состоялась?
- Как обеспечить гарантии безопасности государственных информационных систем?
- Каковы перспективы блокчейна в госсекторе?
- Как будет развиваться электронное правительство в России?
- Как развиваются ИТ в российских регионах?
- Готов ли бизнес к развитию партнерства с государством?
- Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2018 г.?
Среди докладчиков и участников дискуссии:
Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»;
Олег Фомичев, статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития России;
Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Роман Калина, заместитель руководителя учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Артур Усманов, директор Центра информационных технологий Тюменской области;
Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России;
Андрей Стрельцов, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;
Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;
Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации;
Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России;
Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России;
Сергей Евстигнеев, руководитель Агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области;
Расул Таипов, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»;
Максим Герасимюк, Начальник управления и связи массовых коммуникаций Алтайского края;
Ярослав Раков, Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.
Приглашены для выступления:
Леонид Левин, председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Сергей Ляшенко, начальник Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России;
Алексей Иванов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;
Елена Чернякова, директор Департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса, Министерство финансов России;
Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России;
Анна Катамадзе, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Денис Солодовников, заместитель руководителя Росимущества;
Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Андрей Кошкин, руководитель Департамента информатизации Фонда социального страхования России;
Сергей Крюков, начальник Управления информатизации и связи Верховного Суда Российской Федерации;
Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава России;
Андрей Приданкин, заместитель руководителя Росреестра.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.