Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

Цифровизация в российской промышленности набирает обороты. Сейчас без планов по трансформации не обходится ни одно крупное предприятие. Но у каждого возникают свои особенности в силу конкретного профиля, ИТ-структуры, бюджетов и потенциально востребованных технологий. О том, какую роль в крупных компаниях играет ИТ-блок, чем отечественные комплексные ERP-системы могут быть лучше западных, и на какие технологии стоит обратить внимание, в интервью CNews рассказал директор управления информационных технологий «Мечела» Валерий Дьяченко.

«Мы переходим к единым корпоративным системам»

CNews: Валерий, первый логичный вопрос: какую роль играют ИТ в «Мечеле» и насколько для вас важна цифровая трансформация?

Валерий Дьяченко: Роль ИТ – существенная. Потому что в XXI веке ни один бизнес, ни одно производство, ни одна холдинговая структура прожить без этого не сможет. Что касается цифровой трансформации, – это то, чем мы активно занимаемся. Наверное, на слуху наши проекты по внедрению единой системы кадрового учета, расчета заработной платы, системы бухгалтерского учета, единой ERP-системы, внедрение системы документооборота и переход в «цифру», внедрение юридически значимого документооборота. Все эти проекты, на мой взгляд, являются вектором в нашем развитии и в нашем движении в цифровизацию. Фактически, мы отказываемся от лоскутной автоматизации и переходим к единым корпоративным системам.

CNews: Как у вас выглядит ИТ-блок?

Валерий Дьяченко: У каждого крупного предприятия есть своя ИТ-служба. В классическом варианте она делится на группы, которые занимаются инфраструктурой и информационными системами. У производственных предприятий добавляется управление производственными системами. При этом у нас есть единая ИТ-команда, которая, собственно, внедряет проекты группы. Она работает в компании «Мечел-Инфотех», которая была создана относительно недавно – в сентябре прошлого года. Численность этой команды – всего 100 человек. А всего сотрудников, связанных с ИТ, у нас порядка тысячи. Но туда входят связисты, электромонтеры, люди, которые обеспечивают работу датчиков, приводных механизмов на производстве и так далее. Если говорить о чистом ИТ – аналитиках и программистах – то их около 200 во всем «Мечеле».

Валерий Дьяченко: У нас около тысячи сотрудников, связанных с ИТ

CNews: Получается, «Мечел-Инфотех» – это ваш внутренний подрядчик. А внешних подрядчиков вы используете?

Валерий Дьяченко: Практически нет. Мы сами создаем продукты, сохраняем экспертизу внутри компании, сами осуществляем поддержку.

«SAP по многим параметрам лучше. Но в пользу 1С – не только цена»

CNews: Давайте поговорим о проектах. У вас их три наиболее крупных, которые сейчас на стадии реализации, плюс один, который уже в промышленной эксплуатации. Первый – это комплексная информационная система управления предприятием ERP.

Валерий Дьяченко: В этом проекте участвуют шесть предприятий. Одно из них – Челябинский металлургический комбинат, в котором используется не очень современная, но высококлассная ERP-система от SAP. Проблема в том, что в 2025 году SAP снимает ее с поддержки, поэтому нужно было принять решение – либо мы мигрируем на SAP S/4HANA, и миграция эта была бы очень дорогой, либо мы переходим на российский продукт. При этом в нашем металлургическом блоке есть еще два крупных предприятия – «Ижсталь» и «Уральская кузница», у которых есть старые ERP-системы 1С УПП, от поддержки которой вендор тоже откажется.

Сложилась ситуация, в которой всем трем предприятиям металлургического дивизиона необходимо мигрировать на новую платформу. По результатам анализа функциональности программного продукта 1С:ERP, мы пришли к выводу, что компании 1С удалось создать качественный продукт ERP класса, не уступающий по технологичности продуктам зарубежных производителей и имеющий достаточную функциональность для внедрения на наших крупнейших предприятиях, поэтому для нас выбор российского продукта был очевиден.

Что касается еще трех предприятий уже из горнодобывающего дивизиона, то у них изначально был отдельный проект, который также реализован на базе 1С ERP: они успели внедрить часть блоков системы. Но на уровне руководства группы было принято решение, что ради унификации процессов и снижения стоимости дальнейшего владения лучше объединить эти две команды и сами проекты, внедрив единую систему.





CNews: Выбор в пользу 1С – это вопрос только лишь денег или все-таки есть преимущества в каких-то характеристиках?

Валерий Дьяченко: Давайте будем честны, SAP по многим параметрам лучше. Но в пользу 1С – не только цена. Например, нам важна поддержка российского законодательства, потому что 1С заблаговременно предоставляет новые релизы системы, которые учитывают все изменения. А у SAP все «посмертно». Если говорить о ERP-системе, которая установлена на Челябинском металлургическом комбинате в контексте изменений в законодательстве страны, то мы никогда никаких релизов от SAP не дождемся. Они обычно выходят через полгода после того, как законодательство изменилось. 1С – это российская компания, которая, например, очень активно взаимодействует с Минтруда в плане развития системы ЗУП. И все изменения трудового законодательства очень быстро отражаются в системе. То же самое касается бухгалтерского и налогового учета, внесения изменений в первичные документы и так далее. Поэтому, конечно, с этой точки зрения продукты 1С лучше соответствуют российским реалиям.

CNews: «Изменения в законодательстве» и «российские реалии» – это санкции и импортозамещение?

Валерий Дьяченко: Импортозамещение решения SAP продуктом от 1С дает нам изменение стоимости владения на два порядка – это исключительно экономика.

CNews: На какой стадии сейчас внедрения?

Валерий Дьяченко: Идет активная работа по созданию оперативного контура системы: закупки, продажи, складской учет. Проводится работа по внедрению договорного учета, у горняков он уже появился, у металлургов появится в этом году. Что касается учета ремонтов, то у нас уже есть достаточно проработанный прототип, в котором, правда, пока учтены не все нужные нам процессы. Но те, что мы настроили, уже в эксплуатации и у Челябинского металлургического комбината, и в «Ижстали», и в «Уральской кузнице». Сейчас идет активная доработка этих блоков. Параллельно мы приступили к автоматизации производства. Для Челябинского металлургического комбината это будет самый большой блок с рабочей группой под 100 человек.

Валерий Дьяченко: SAP по многим параметрам лучше. Но в пользу 1С – не только цена

CNews: Очень общий вопрос: если взять какое-то достаточно крупное предприятие, на котором стоит устаревшая ERP-система – просто уже не подходящая или снятая с обслуживания – какое время займет внедрение нового российского продукта с нуля до промышленной эксплуатации?

Валерий Дьяченко: Это зависит, в первую очередь, от масштабов бизнеса. Мы знаем истории внедрения 1С ERP на 100-200 пользователей на небольших предприятиях за полгода, где это делается с помощью методологии agile. У нас, к сожалению, все сложнее. Agile нам не подходит, так как бизнес-заказчики хотят видеть «всю картину целиком», мы используем классическую методику «водопада».

Сначала описываются вообще все бизнес-процессы, которые есть на каждом предприятии по каждому из блоков. Потом мы строим схемы этих процессов и унифицируем их, ведь нам нужно вместить в одну конфигурацию шесть предприятий. Если предприятия могут договориться самостоятельно – мы не вмешиваемся. Если возникает конфликт – мы привлекаем головную управляющую компанию, которая выстраивает конкретную методологию. После описания процессов формируется техническое задание и специалисты «Мечел-Инфотех» его реализуют. Затем мы собираем весь продукт целиком. Настраиваются функциональные требования, подключаются к конфигурации нефункциональные, созданные нашими разработчиками и программистами. Дальше мы настраиваем справочники, загружаем исторические данные из системы, обязательно готовим инструкции и обучаем пользователей.

Теперь можно запускать какую-то часть системы. Целиком – невозможно, внедрение «большим взрывом» для нас нереально, поскольку такой подход подразумевает параллельную работу в двух системах. У нас же внедрение интеграционное – мы отключаем один блок в старой системе и тот же самый функционал включаем в новой.

CNews: Agile вы не применяете только в этих проектах или в ИТ в целом?

Валерий Дьяченко: Честно говоря, он не прижился. Мы создаем систему с нуля, у нас очень большое количество бизнес-заказчиков. Собрать их вместе, чтобы они делали спринты и говорили: «Доработай это и это, встретимся через неделю, посмотрим, что получилось, и будем думать, что делать дальше» – нереализуемый сценарий.

Можно сказать, что частично agile у нас есть, но когда он появляется? Когда мы проходим всю цепочку вплоть до тестирования прототипа, к нам начинают приходить заявки пользователей: «Это неудобно», «Это не учли» и так далее. И вот тут, на мелких доработках, начинается agile.

CNews: А у вас вообще управление складами как-то роботизировано?

Валерий Дьяченко: Роботизации нет. Я видел в Германии роботизированные склады металлотрейдеров – это сложная и очень дорогая система. Она знает, в какой ячейки и какой кассете находится конкретная продукция. Там реализовано многоэтажное хранение, и все кассеты складываются, как какой-то паззл. Понимая, что какая-то пачка, которая скоро пригодится, находится где-то глубоко, система ее откапывает, перекладывает в другое место, сохраняя в логах системы учета информацию о том, куда она переложила металл, где он сейчас, где был раньше, как ее достать и куда переложить в следующий раз. В Европе такие системы быстрее развиваются, так как там стоимость ручного труда достаточно высокая.

CNews: А куда у вас заведен блок ТОИР?

Валерий Дьяченко: Это часть проекта внедрения 1С ERP, разделен на два этапа. На первом этапе мы должны автоматизировать самые важные, базовые процессы, без которых будет крайне сложно работать. На втором этапе, этапе развития, дополним базовые процессы алгоритмами планирования и расширенного анализа.

Есть, во-первых, идея использовать мобильные устройства (планшеты) для ремонтного персонала. Во-вторых, использовать RFID-метки, которые мы будем размещать на оборудовании. Во время обхода специалист по ремонту прикладывает планшет к RFID-метке и чекинится, сообщая, что он начал осмотр узла или агрегата такой-то машины. Если зафиксированы какие-то вибрации, идет дым или есть какая-то течь, то нужно это сфотографировать. Эти данные прикладываются к карточке оборудования, которое описано внутри системы учета ремонтов. На предприятиях насчитывается более 1 млн единиц оборудования, каждая единица может содержать несколько десятков узлов – объектов ремонта. Внедрение ТОиР в таких масштабах - это очень большая и кропотливая работа. Мы планируем со временем завести все агрегаты в систему, а потом провести так называемое разузлование. То есть, разбить агрегаты на узлы и отслеживать жизненный цикл как агрегата в целом, так и каждого его узла.

«Во всем «Мечеле» будет единая кадровая система»

CNews: Другое ваше новое решение – это система кадрового учета и учета заработной платы. Какие проблемы были с предыдущим?

Валерий Дьяченко: Предыдущих было много, и они были разные.

CNews: Неструктурированный «зоопарк».

Валерий Дьяченко: Совершенно верно. Все меняется на новейшую версию системы 1С ЗУП КОРП. Мы закончили переход в промышленную эксплуатацию 15 крупнейших предприятий, преимущественно относящихся к уральскому региону. Этот переход был тяжелым, но у нас все получилось. Буквально пару недель назад они «закрыли» первый квартал – январь, февраль и март. Закрыли не без проблем, но они не отразились на сроках, поэтому я считаю, что система стабильна. Более того, период стабилизации системы у нас проходит до конца апреля, после чего мы начнем внедрение системы еще на 15 предприятиях, которые в январе 2020 года тоже войдут в продуктив. После этого во всем «Мечеле» – а это 65 компаний – будет единая кадровая система с единой методологией, едиными начислениями и единой службой технической поддержки.

CNews: Какие бизнес-преимущества вы получаете?

Валерий Дьяченко: Первое – мы снизили стоимость владения системой. Второе – мы повысили прозрачность отчетности и управляемость бизнеса. Если говорить о кадровом учете, то мы получили единые справочники. Если говорить в целом, то мы ввели единые правила игры для всех предприятий.

Валерий Дьяченко: Agile в «Мечеле» не прижился

CNews: Третий проект – управление документооборотом. Фактически, вы переходите на внутренний ЭДО?

Валерий Дьяченко: Документооборот у нас состоит из двух частей. Первая – это кадровые процессы, их всего порядка 50. Наша задача – все 50 перевести в цифру и, по возможности, отказаться от бумаги, внедрив, в том числе, электронную цифровую подпись. Сразу скажу, что технически продукт получается достаточно сложным, но по-другому от бумаги и не откажешься.

«Личный кабинет» сотрудника у нас готов на 99%. В апреле он уже поступит в тестовую эксплуатацию внутри одного из наших предприятий, а в мае мы начнем промышленную эксплуатацию. Сотрудники смогут смотреть свои расчетные листки за любые периоды, смотреть количество дней отпуска, которые у них остались, увидеть график отпусков. Для сотрудников, работающих посменно, особенно полезной будет возможность посмотреть свой график работы, который утверждается на год вперед. Также в системе можно будет запросить любую справку.

Вход в нее осуществляется с использованием двухфакторной авторизации с помощью смс: таким образом мы защищаем персональные данные сотрудников. Если пользователь заказал какую-то справку, он получит смс-уведомление о том, что документ готов, и его можно забирать.

Вообще, нам предстоит долгий путь по цифровизации кадрового делопроизводства. Пока что мы в начале пути, но мы четко понимаем, что хочет заказчик. Понимаем и существующие технические ограничения, которые накладывает использование продукта 1С, понимаем перспективы интеграции с другими системами, потому что наша задача – снижение трудозатрат при ведении учета и однократный ввод информации. Когда мы пройдем этот долгий путь, мы получим полнофункциональную работающую систему.

CNews: А здесь какое решение используется?

Валерий Дьяченко: 1С Документооборот. Вообще, в компании используется в ограниченном объеме система электронного документооборота, но сейчас мы создаем полномасштабный ресурс на платформе 1С:ДО. Для кадрового делопроизводства, и первичных бухгалтерских документов.

CNews: А внешний электронный документооборот у вас есть с кем-то?

Валерий Дьяченко: С госорганами, конечно. Есть ТКС, которой пользуются все налогоплательщики, и мы не исключение. Что касается ЮЗЭДО, то у нас заключен корпоративный договор с компанией «Контур.Диадок». Их блок-системы интегрированы с нашей бухгалтерской системой. Но бизнес не устроило то, что в ней нет встроенной бесплатной ролевой модели согласования документов до того, как они подписываются электронной цифровой подписью. Поэтому мы включили эту задачу в наш проект по документообороту, и сейчас она находится в очень высокой степени готовности. Планируем весной сдать этот элемент заказчику. Как это работает? Вначале у нас происходит согласование документа со всеми ответственными сотрудниками: например, что накладная получена, что цена соответствует спецификации, на складе должны подтвердить, что мы получили заявленный объем и так далее. И только потом мы можем подписать эту накладную электронной цифровой подписью. Человек, который будет это делать, видит весь процесс согласования и спокойно ставит свою электронную цифровую подпись, понимая, что с документом все в порядке.

«Нам интересны искусственный интеллект и биометрия»

CNews: Последний проект, о котором мы не поговорили – это система бухгалтерского налогового учета. Вы ее уже сдали в эксплуатацию?

Валерий Дьяченко: Да, мы ее уже сдали. Эта история начиналась, когда мы перешли на 1С Бухгалтерию предприятия. Тогда 15 предприятий работало на этой системе. Это были в основном управляющие компании. С расширением функционала системы у нас увеличивалось количество предприятий, которые к ней подключались. Сейчас на этой системе работают 60 организаций. Это тоже единая конфигурация. Поддержку осуществляют всего два человека, что, на мой взгляд, очень эффективно.

CNews: Какие другие инновационные проекты в сфере автоматизации вы реализуете?

Валерий Дьяченко: Буквально в прошлом месяце у нас стартовал проект по внедрению системы для казначейства на платформе 1С Управление холдингом. Она предназначена для согласования и проведения платежных операций, управления ликвидностью, лимитами и расчетными счетами, а также для консолидации отчетности по движению денежных средств. Проект только стартовал, у него будет семь волн. На первой волне к марту следующего года мы проведем внедрения на 14 предприятиях, после чего займемся тиражированием. Каждая волна длится 3-5 месяцев в зависимости от масштаба компаний.

CNews: А если говорить об отдельных технологиях, что вам интересно?

Валерий Дьяченко: Было бы здорово использовать искусственный интеллект. Наверное, у нас пока ресурсов не хватило этим заниматься. Также интересна роботизация – это реальный тренд. Многие компании сейчас используют роботов. Такой робот эмулирует действия пользователя в информационных системах и может производить несложные, однотипные массовые операции, что позволяет существенно повысить производительность труда и снизить затраты на ведение учета, ведь робот работает без отпуска и больничных.

CNews: Причем он это делает круглосуточно.

Валерий Дьяченко: Да. Мы изучаем эту тему. Она нам интересна. У нас есть договоренность о тестировании с несколькими компаниями, которые производят роботов.

CNews: А как же биометрия?

Валерий Дьяченко: Биометрия – очень интересная вещь, и, наверное, в этом направлении стоит развиваться. Те проходные, которые мы используем для доступа сотрудников на территорию предприятия, вполне могли бы быть ими оборудованы. Например, сотрудникам можно было бы вообще не выдавать пропуска.

CNews: Какова в целом специфика цифровой трансформации для вашей отрасли?

Валерий Дьяченко: Любая цифровая трансформация ставит цель снижения трудозатрат сотрудников и себестоимости производства готового продукта. И эта цель универсальна для любой отрасли. Способ ее достижения везде разный, потому что в одной отрасли можно сократить трудозатраты, автоматизировав одни процессы, в другой отрасли – другие.

CNews: Расскажите, каким проектам вы планируете посвятить ваше выступление на «CNews Форум Кейсы»?

Валерий Дьяченко: Здесь есть несколько тем, на которых я хотел бы остановиться чуть подробнее, чем позволяет формат нашего интервью. Я расскажу о создании компании «Мечел-Инфотех» и более детально остановлюсь на тех проектах, которые мы реализуем в последнее время: от предпосылок к их внедрению до финального или промежуточного результата.

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