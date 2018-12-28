Как Казахстан строит умные города

«Умный город», «умный дом» – это передовые технологии, которые сегодня становятся бизнес-драйверами для современных телеком-компаний. О том, каким образом такой механизм запускается в работу в Казахстане, CNews рассказал Нурлан Мейрманов, управляющий директор АО «Казахтелеком».

CNews: Нурлан Кемалович, слова «умный дом», «умный город» – это привычные словосочетания, которые описывают актуальные тренды. Но что скрывается за этими понятиями? Какой смысл вкладывает в них компания «Казахтелеком»?

Нурлан Мейрманов: Для нас «умный дом» и «умный город» – не просто актуальные тренды и громкие слова. Это конкретные цифровые продукты, которые мы запустили в 2018 году на базе технологий беспроводных сетей. Так, «Умный дом» – это продукт, ориентированный на обеспечение безопасности имущества и жизни наших клиентов за счет удаленного мониторинга и оповещения о том, что происходит в домохозяйстве, через смартфон и мобильное приложение.

Речь идет о срабатывании различных датчиков: движения, открывания дверей и окон, дыма, – подключенных по технологии ZigBee (беспроводной сети ячеистой топологии), а также подключении домашней Wi-Fi-камеры.

«Умный город» – это продукт на базе технологии LoRaWAN, обеспечивающий сбор разнообразных телеметрических данных для автоматизации задач муниципальных органов и организаций: от сбора показаний с приборов учета энергоресурсов до умного освещения с диммированием, то есть возможностью дистанционного регулирования уровня освещенности согласно заданной программе.

Нурлан Мейрманов: Мы считаем, что никакой город не может считаться «умным», пока отдельные «цифровые» его части не взаимодействуют и не дают целостную картину

CNews: Почему компания «Казахтелеком» выбрала путь построения сети LPWAN на базе технологий LoRa?

Нурлан Мейрманов: Мы внимательно изучали технологии беспроводной связи и пришли к выводу, что в текущих условиях и на данном этапе развития для Казахстана LoRa – оптимальная технология для создания «умных городов». LoRa является общедоступной, открытой технологией с достаточно развитой экосистемой конечных устройств, производителей, в том числе, сетевого оборудования. Среди энергоэффективных беспроводных сетей LoRa является самой популярной технологией – более 80 операторов связи выбрали ее для городских сетей интернета вещей. Внедрение LoRa, в отличие, например, от NB-IoT, не требует значительных изменений в мобильных сетях, инвестиций, выделения и перераспределения частот. Более того, LoRa – это тренд, поддерживаемый производителями оборудования телеметрии, датчиков, счетчиков, строительными компаниями, дистрибьютерами, платформами АСКУЭ. Экосистема LoRa весьма развита, будь то единичный заказ какого-нибудь датчика открытия дверей на AliExpress или промышленная партия на российском заводе электроники. И наша задача – развивать эту экосистему, чтобы на ее основе города и предприятия получали экономический и социальный эффект.

CNews: Как идет развитие этой экосистемы LoRa в Казахстане?

Нурлан Мейрманов: Это направление сегодня активно развивается: доступны «умные» счетчики и другие электронные устройства, используемые в городском хозяйстве, компания «Казахтелеком» – владелец крупнейшей в стране сети LoRaWAN, оператор, обеспечивающий повсеместное покрытие беспроводными сетями с низким энергопотреблением. Применение таких технологий значительно облегчает ряд процессов по управлению муниципальным хозяйством, а также в разы дешевле традиционной GSM-телеметрии за счет отсутствия избыточности (очень малые объемы передаваемой информации) и энергоэффективности. По плану на 2018 год, сетью LoRa должно быть охвачено 20 городов, установлено 400 базовых станций.

CNews: На какие категории клиентов «Казахтелеком» ориентируется в первую очередь, планируя строительство сети LPWAN в каждом конкретном городе?

Нурлан Мейрманов: Мы ориентируемся, в первую очередь, на энергоресурсные компании в качестве якорных потребителей наших услуг. Их потребность очевидна – автоматизация сбора данных с большого количества устройств, а также обеспечение максимальной прозрачности и минимизация потерь. В ряде городов запущены пилотные проекты с такими компаниями, подключены тысячи (пока!) устройств. В качестве наших партнеров в таких проектах могут выступать системные интеграторы, производители и дистрибуторы решений телеметрии, строительные и социально-предпринимательские компании. Они хорошо понимают специфику и потребности конечных клиентов, а мы делаем все, чтобы максимально им соответствовать.

Нурлан Мейрманов: «Казахтелеком» – владелец крупнейшей в стране сети LoRaWAN, оператор, обеспечивающий повсеместное покрытие беспроводными сетями с низким энергопотреблением

CNews: От каких корпоративных клиентов, помимо якорных энергетических компаний, «Казахтелеком» ожидает наибольшей востребованности услуг 5G? Есть ли среди них промышленные предприятия?

Нурлан Мейрманов: Если говорить о 5G в целом, то мы видим в технологии большие возможности для развития продуктов в разных сегментах. Сама идеология 5G предполагает разделение сети на так называемые сетевые слайсы, удовлетворяющие потребностям различных бизнес-задач, что создает такие возможности. Мы считаем, что 5G даст толчок к развитию интернета вещей, так как обеспечит необходимые сетям низкие задержки, стабильное соединение, покрытие и емкость. Государственные задачи, например, мониторинг транспорта, работа экстренных служб, ведомственные сети, могут быть реализованы отдельными слайсами. И крупный бизнес получит в свое распоряжение отдельные слайсы – виртуальную сетевую инфраструктуру с высоким уровнем масштабируемости и прозрачным соглашением об уровне качества (SLA).

CNews: Осенью компания «Казахтелеком» объявил о соглашении с компанией Samsung в части беспроводного фиксированного доступа (FWA), реализуемого с использованием технологий 5G. Почему ваша компания выбрала этот технологический вариант развития городской телеком-инфраструктуры?

Нурлан Мейрманов: Смотрите, мы прошли этап GPON – у нас порядка 21 тысячи многоквартирных домов во всех крупных городах страны покрыты оптическими сетями доступа по этой технологии, порядка 1 миллиона портов в наличии. FWA – несколько иная история.

Беспроводной доступ FWA нужен, чтобы прийти туда, где нам не выгодно строить сеть GPON. Например, есть крупный город Шымкент, в котором огромный – порядка 40% территории – частный сектор. Мы не можем строить в Шымкенте GPON – это очень дорого и коммерчески неэффективно. FWA – это последняя миля для покрытия таких районов, образно говоря, как GPON, только беспроводная, а значит, более дешевая в пересчете на одно подключение.

Мы сейчас активно тестируем передовую технологию FWA, которая использует фазированную антенную решетку (ФАР) с формированием электронно-управляемых лучей, исходящих от антенного массива (beam forming и MIMO). «Многоантенная технология», как ожидается, обеспечит пропорциональное повышение скоростей обмена данными в сетях 5G. Надеемся, что полученные результаты тестов позволят нам обеспечить необходимую емкость и стабильность соединения, аналогичную тому, какую мы имеем на оптике с GPON. Если все пойдет хорошо, FWA будет нашим первым кейсом при внедрении 5G в стране. Это означает, что жители частного сектора и малоэтажных пригородов с помощью FWA получат высокоскоростной интернет с оптимальной доставкой мультимедийного контента.

CNews: Дом – это частичка обычного города. «Умный дом» также должен становиться частичкой «умного города». Каким образом эти задачи гармонизируются в планах вашей компании?

Нурлан Мейрманов: Совершенно верно. Мы считаем, что никакой город не может считаться «умным», пока отдельные «цифровые» его части не взаимодействуют и не дают целостную картину. Для Казахстана главной проблемой при оцифровке муниципального хозяйства пока остается обеспечение транспортной среды для решения как локальных, так и общегородских задач цифровизации. В этой связи показательным является наш проект облачного видеонаблюдения: мы разворачиваем крупнейшую в стране сеть видеонаблюдения с подключением порядка 19 тысяч IP-камер на базе нашей оптической городской инфраструктуры GPON. Таким образом мы параллельно решаем, как задачи локального масштаба (обеспечение наших отдельных клиентов продуктом удаленного доступа к видеопотокам с камер в подъездах через мобильное приложение), так и на уровне всего города и даже всей страны (обеспечиваем правоохранительным органам доступ к этим камерам, так как их задачи – обеспечение общегородской безопасности и снижение уровня преступности).

Только после реализации этих базовых этапов можно говорить о каком-то цифровом эффекте. Наш следующий шаг в развитии облачного видеонаблюдения – внедрение видеоаналитики, то есть программной платформы, которая будет работать с распознаванием лиц в автоматическом режиме. Это же решение можно будет масштабировать на общественные места, образовательные, здравоохранительные учреждения и так далее.

И третьим шагом будет, на наш взгляд, интеграция всех городских цифровых систем: и тех, что принадлежат нам, подключены к нашим сетям, и сторонних систем, включая и такие, которые подключены не к нашим сетям, а в единую городскую цифровую инфраструктуру. В рамках такой цифровой инфраструктуры данные будут кумулятивны и синергичны, это позволит перейти к решению задач уже более высокого порядка, например, к оптимизации транспортных потоков и контролю уровня безопасности, корректному планированию муниципальных ресурсов и капитального строительства и так далее.

Нурлан Мейрманов: Если все пойдет хорошо, FWA будет нашим первым кейсом при внедрении 5G в стране

CNews: Существенное отличие проектов «умного дома» и «умного города» – источник финансирования. «Умный дом» – это всегда коммерческий проект, в который необходимо привлечь собственников квартир. «Умный город» создается во многом за счет бюджетных средств. С какими заказчиками проще работать?

Нурлан Мейрманов: Для нас все проекты – коммерческие, для них важна эффективность, с точки зрения возврата инвестиций. Другое дело – механизм реализации. С точки зрения задачи создания «умных городов» и цифровой экономики, такие проекты могут реализовываться в формате государственно-частного партнерства, как, например, в случае с проектом ВОЛС в сельских районах. В рамках таких партнерств основная задача для нас как бизнеса заключается в получении гарантированных доходов, а для государства – это поиск источников этих доходов в государственных бюджетах, а точнее, их перераспределение, аллокация, агрегация. И это может и должно быть выгодно самому государству в долгосрочной перспективе. Конечно, зачастую это длительный и сложный процесс, в который включено несколько сторон: мы, госорган, заинтересованный в проекте, другой госорган, владеющий бюджетом, технологические и операционные партнеры.

CNews: Цифровизация территорий – непростая задача. Ошибки могут привести к усилению неравенства: например, мегаполисы станут передовыми умными городами, а в сельских районах новости и пенсию будут приносить почтальоны в сумках…

Нурлан Мейрманов: Наш проект покрытия ВОЛС сельских районов направлен на обеспечение качественного ШПД в селах по всей стране, как раз для максимального снижения информационного неравенства между городом и селом. Для этого нужно в удаленных районах страны обеспечить доступ жителей к высокоскоростному интернету, и с этой целью строятся волоконно-оптические линии связи. Это дорогостоящая оптическая инфраструктура, требующая значительного расширения внутризоновых линий связи – мы планируем построить 14 тысяч километров ВОЛС в течение 2018–2020 годов, но именно она позволит привести в села качественный интернет.

CNews: Какие цифровые услуги планируется доставлять в удаленные села по новой инфраструктуре?

Нурлан Мейрманов: Проект ВОЛС реализуется по модели государственно-частного партнерства, в рамках которого мы обеспечиваем высокоскоростным интернетом государственные учреждения (акиматы, отделения полиции), а также объекты здравоохранения и образования. Часть электронных государственных услуг будет доступна на этих объектах.

Обеспечение оптической инфраструктуры для более 1200 сел Казахстана позволит привести в эти районы высокоскоростной интернет. Как именно это будет делаться, зависит от каждого конкретного случая. Мы рассматриваем беспроводные и мобильные технологии обеспечения населения сельским интернетом. Более того, мы готовы выступать транспортом для мобильных операторов, для того, чтобы их сети 4G появились в селах. Наличие оптики – первый шаг к обеспечению современной качественной связи.

Нурлан Мейрманов: Обеспечение оптической инфраструктуры для более 1200 сел Казахстана позволит привести в эти села высокоскоростной интернет

CNews: Потребуют ли такие планы развития территориальной инфраструктуры ЦОДов компании?

Нурлан Мейрманов: Сегодня «Казахтелеком» владеет ЦОДами во всех 14 областных центрах, а также городах Алматы, Астана, Акколь. Эти ЦОДы позволяют удовлетворять локальные потребности территорий в услугах ИКТ.

Крупнейший ЦОД «Казахтелеком» находится в Павлодаре. Его энергетическая мощность – 4,2 МВт, площадь гермозон – 1000 кв. м, 320 серверных стоек. Это сертифицированный ЦОД Tier III, в котором размещаются наши крупнейшие заказчики, а также реализована большая часть нашей виртуальной инфраструктуры Virtual Data Center (VDC).

Однако потребности в мощностях ЦОД растут с каждым годом. В целом, телекоммуникационный бизнес трансформируется в бизнес виртуальной цифровой инфраструктуры, в которой вычислительные и сетевые ресурсы максимально консолидируются. В этой связи мы проводим трансформацию наших сетей в рамках парадигмы CORD (Central Office Re-architected as a Datacenter), предполагающей трансформацию узла связи в ЦОД.

Основным преимуществом CORD является то, что в такой архитектуре можно разместить практически любые разнотипные сети: фиксированные, мобильные, корпоративные, мультимедийные и прочие на стандартной переиспользуемой инфраструктуре, на принципах «многоарендности» (multi-tenant). Наша задача – превратить наши основные узлы связи в ЦОДы с максимальной локализацией в них клиентских вычислений, хранения данных, а также виртуализацией всех сетевых функций: от сервисов уровня Virtual CPE и до пакетного ядра и виртуальных сетей радиодоступа (RAN) мобильной связи. Это и есть цифровая трансформация отрасли телекоммуникаций, главный ее тренд, долгосрочный процесс, в котором находятся все крупнейшие операторы по всему миру.